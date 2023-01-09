«Лукойл» продает итальянский НПЗ фонду прямых инвестиций, поддерживаемому Израилем.

Российская компания «Лукойл» согласилась продать нефтеперерабатывающий завод на Сицилии фонду прямых инвестиций, поддерживаемому Израилем, который заключил партнерское соглашение с трейдером сырьевых товаров Trafigura в последней минуте, что превзошло предложение американской компании Crossbridge Energy Partners и нефтетрейдера Vitol.

Сделка, которая, как ожидается, будет завершена к концу марта, позволит заводу избежать национализации или закрытия после того, как в декабре из-за санкций Европейского союза его поставки нефти из России были прекращены.

Два человека, близкие к сделке, сказали, что GOI Energy заплатит Лукойлу — крупнейшей российской негосударственной нефтяной компании — около 1,5 миллиарда евро за приобретение объекта, который может перерабатывать примерно 355 000 баррелей нефти в день.

Trafigura, один из крупнейших трейдеров сырьевых товаров, не получит прямого участия в заводе, но поможет снабжать его оборотным капиталом и сырой нефтью, а также будет продавать производимое ею очищенное топливо по эксклюзивному соглашению о поставках.

Сделка важна для итальянского правительства, которое опасалось закрытия одной из крупнейших промышленных площадок в Западной Европе после того, как банки отвернулись от «Лукойла» после российского вторжения в Украину.

Люди, близкие к министру экономического развития Италии Адольфо Орсо, заявили, что поглощение будет подлежать «обычному контролю с точки зрения антимонопольных и экологических правил, а также поддержания уровня производства и занятости».

Первоначально терминал продолжал работать, полагаясь исключительно на поставки российской нефти от Лукойла, но с декабря санкции ЕС запретили ее морской импорт из России.

В прошлом месяце итальянское правительство также издало чрезвычайный указ, чтобы обеспечить полномочия по обеспечению работы завода, в том числе посредством временной национализации, если «Лукойл» не согласится на продажу.

По словам людей, знакомых с его деятельностью, правительство Израиля является подразделением Argus New Energy Group, фонда прямых инвестиций, поддерживаемого в основном израильскими инвесторами.

Ее генеральным директором является Михаил Бобров, который руководил операциями Trafigura в Израиле. Бобров также владеет долей в Bazin Group, которая управляет крупнейшим в Израиле нефтеперерабатывающим заводом, через другую компанию.

Сделка поможет увеличить объемы торговли для Trafigura после того, как она прекратила продавать нефть «Роснефти», поддерживаемому государством нефтяному лидеру России, после вторжения в Украину.

Crossbridge вела переговоры с Лукойлом несколько месяцев. В конце прошлого года компания была близка к соглашению о покупке нефтеперерабатывающего завода в рамках предложения, поддержанного Vitol, одним из основных конкурентов Trafigura.

Тем не менее, Рим и местные профсоюзы обеспокоены тем, что продажа Crossbridge может привести к сокращению рабочих мест, говорят люди, непосредственно осведомленные о переговорах. Человек, близкий к Crossbridge, отрицал, что компания планировала сократить штат, выразив удивление тем, что предложение было отклонено после месяцев переговоров.

Итальянский чиновник сказал, что выбор был сделан из-за лучшего предложения наличными. По словам человека, обладающего непосредственными знаниями, Crossbridge предложил около 1 миллиарда долларов.

На сицилийской фабрике работает более 1000 человек, и она косвенно поддерживает около 2000 рабочих мест в одном из беднейших регионов Италии.

Бен Лоукок, соруководитель отдела торговли нефтью в Trafigura, сказал, что структура сделки является «разумной моделью» для отрасли, и отметил, что товарный дом будет открыт для будущих итераций.

«Он объединяет группу инвесторов, которые хотят получить непосредственный доступ к нефтепереработке, и эксперта по логистике Trafigura, который может оказать поддержку», — сказал Лоукок.

Рентабельность нефтепереработки в Европе в прошлом году была высокой, чему способствовало восстановление спроса после пандемии и снижение части продаж нефтепродуктов из России после вторжения. С февраля Евросоюз также запретит ввоз большинства видов очищенного топлива из России.

Но в последние годы некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы закрылись, поскольку стареющие заводы изо всех сил пытаются конкурировать с более крупными и современными предприятиями в Азии. Также остаются вопросы о спросе, учитывая давление со стороны Европейского Союза с целью сокращения выбросов.