Economy

«Лукойл» продает итальянский НПЗ фонду прямых инвестиций, поддерживаемому Израилем.

10 января, 2023
Marfa Fedoroa

Российская компания «Лукойл» согласилась продать нефтеперерабатывающий завод на Сицилии фонду прямых инвестиций, поддерживаемому Израилем, который заключил партнерское соглашение с трейдером сырьевых товаров Trafigura в последней минуте, что превзошло предложение американской компании Crossbridge Energy Partners и нефтетрейдера Vitol.

Сделка, которая, как ожидается, будет завершена к концу марта, позволит заводу избежать национализации или закрытия после того, как в декабре из-за санкций Европейского союза его поставки нефти из России были прекращены.

Два человека, близкие к сделке, сказали, что GOI Energy заплатит Лукойлу — крупнейшей российской негосударственной нефтяной компании — около 1,5 миллиарда евро за приобретение объекта, который может перерабатывать примерно 355 000 баррелей нефти в день.

Trafigura, один из крупнейших трейдеров сырьевых товаров, не получит прямого участия в заводе, но поможет снабжать его оборотным капиталом и сырой нефтью, а также будет продавать производимое ею очищенное топливо по эксклюзивному соглашению о поставках.

Сделка важна для итальянского правительства, которое опасалось закрытия одной из крупнейших промышленных площадок в Западной Европе после того, как банки отвернулись от «Лукойла» после российского вторжения в Украину.

Люди, близкие к министру экономического развития Италии Адольфо Орсо, заявили, что поглощение будет подлежать «обычному контролю с точки зрения антимонопольных и экологических правил, а также поддержания уровня производства и занятости».

Первоначально терминал продолжал работать, полагаясь исключительно на поставки российской нефти от Лукойла, но с декабря санкции ЕС запретили ее морской импорт из России.

В прошлом месяце итальянское правительство также издало чрезвычайный указ, чтобы обеспечить полномочия по обеспечению работы завода, в том числе посредством временной национализации, если «Лукойл» не согласится на продажу.

По словам людей, знакомых с его деятельностью, правительство Израиля является подразделением Argus New Energy Group, фонда прямых инвестиций, поддерживаемого в основном израильскими инвесторами.

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Ее генеральным директором является Михаил Бобров, который руководил операциями Trafigura в Израиле. Бобров также владеет долей в Bazin Group, которая управляет крупнейшим в Израиле нефтеперерабатывающим заводом, через другую компанию.

Сделка поможет увеличить объемы торговли для Trafigura после того, как она прекратила продавать нефть «Роснефти», поддерживаемому государством нефтяному лидеру России, после вторжения в Украину.

Crossbridge вела переговоры с Лукойлом несколько месяцев. В конце прошлого года компания была близка к соглашению о покупке нефтеперерабатывающего завода в рамках предложения, поддержанного Vitol, одним из основных конкурентов Trafigura.

Тем не менее, Рим и местные профсоюзы обеспокоены тем, что продажа Crossbridge может привести к сокращению рабочих мест, говорят люди, непосредственно осведомленные о переговорах. Человек, близкий к Crossbridge, отрицал, что компания планировала сократить штат, выразив удивление тем, что предложение было отклонено после месяцев переговоров.

Итальянский чиновник сказал, что выбор был сделан из-за лучшего предложения наличными. По словам человека, обладающего непосредственными знаниями, Crossbridge предложил около 1 миллиарда долларов.

На сицилийской фабрике работает более 1000 человек, и она косвенно поддерживает около 2000 рабочих мест в одном из беднейших регионов Италии.

Бен Лоукок, соруководитель отдела торговли нефтью в Trafigura, сказал, что структура сделки является «разумной моделью» для отрасли, и отметил, что товарный дом будет открыт для будущих итераций.

«Он объединяет группу инвесторов, которые хотят получить непосредственный доступ к нефтепереработке, и эксперта по логистике Trafigura, который может оказать поддержку», — сказал Лоукок.

Рентабельность нефтепереработки в Европе в прошлом году была высокой, чему способствовало восстановление спроса после пандемии и снижение части продаж нефтепродуктов из России после вторжения. С февраля Евросоюз также запретит ввоз большинства видов очищенного топлива из России.

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Но в последние годы некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы закрылись, поскольку стареющие заводы изо всех сил пытаются конкурировать с более крупными и современными предприятиями в Азии. Также остаются вопросы о спросе, учитывая давление со стороны Европейского Союза с целью сокращения выбросов.

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