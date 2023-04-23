Лула из Бразилии поддерживает переговоры между Россией и Украиной о прекращении войны | Новости

Президент Бразилии говорит, что не хочет «никого не угождать» своими взглядами на конфликт после того, как вызвал критику на Западе за предположение, что Киев частично виноват в войне.

Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва призвал к «переговорному» решению российско-украинской войны и заявил, что не хочет «никого не угождать» своими взглядами на конфликт.

Лула, который стремится возобновить роль Бразилии в качестве посредника и посредника, разозлил Украину, заявив, что Киев разделяет вину за войну и не присоединился к Западу в наложении санкций на Москву или поставке Киеву боеприпасов.

«Хотя мое правительство осуждает нарушение территориальной целостности Украины, мы поддерживаем политическое решение конфликта путем переговоров», — заявил Лула журналистам в субботу после встречи с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза в Лиссабоне.

Приветствуя протестующих по прибытии в Португалию, бразильский президент сказал, что его цель состояла в том, чтобы «найти способ привезти их обоих». [Russia and Ukraine] к столу».

«Я хочу найти третью альтернативу [to solve the conflict]Это построение мира», — сказал он на пресс-конференции.

Президент Португалии сказал: «Президент Лула считает, что путь к справедливому и прочному миру означает приоритет переговоров.

«В Португалии другая ситуация. Мы считаем, что для того, чтобы путь к миру стал возможным, Украина должна сначала иметь право ответить на вторжение.

77-летний Лула, переизбранный в январе после того, как занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год, в феврале встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне и в начале этого месяца посетил Китай, крупнейшего торгового партнера Бразилии.

Лула подвергся критике на Западе за предположение, что Украина и Россия виноваты в конфликте, который начался, когда Москва вторглась в соседнюю страну в феврале 2022 года.

На прошлой неделе он призвал США и европейских союзников прекратить поставки оружия Украине, заявив, что они затягивают войну.

«Если вы не заключаете мир, вы способствуете войне», — сказал Лула.

Белый дом обвинил Лулу в «повторении» российской и китайской пропаганды.

Португалия является одним из основателей НАТО и отправила Украине военную технику. Ребелу де Соуза заявил, что Украина имеет право защищать себя и «востребовать» свою территорию.

Комментарии Лулы о войне разозлили украинскую общину Португалии, где в пятницу у посольства Бразилии прошла демонстрация.

Ранее в субботу Лула присутствовал на приеме возле лиссабонского монастыря Жеронимуш. По словам сотрудников полиции, двум украинским сторонникам с флагом и плакатом не разрешили стоять рядом с местом проведения церемонии, поскольку они не запрашивали разрешения на демонстрацию.