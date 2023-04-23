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Лула из Бразилии поддерживает переговоры между Россией и Украиной о прекращении войны | Новости

23 апреля, 2023
Vsevolod Egorov

Президент Бразилии говорит, что не хочет «никого не угождать» своими взглядами на конфликт после того, как вызвал критику на Западе за предположение, что Киев частично виноват в войне.

Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва призвал к «переговорному» решению российско-украинской войны и заявил, что не хочет «никого не угождать» своими взглядами на конфликт.

Лула, который стремится возобновить роль Бразилии в качестве посредника и посредника, разозлил Украину, заявив, что Киев разделяет вину за войну и не присоединился к Западу в наложении санкций на Москву или поставке Киеву боеприпасов.

«Хотя мое правительство осуждает нарушение территориальной целостности Украины, мы поддерживаем политическое решение конфликта путем переговоров», — заявил Лула журналистам в субботу после встречи с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза в Лиссабоне.

Приветствуя протестующих по прибытии в Португалию, бразильский президент сказал, что его цель состояла в том, чтобы «найти способ привезти их обоих». [Russia and Ukraine] к столу».

«Я хочу найти третью альтернативу [to solve the conflict]Это построение мира», — сказал он на пресс-конференции.

Президент Португалии сказал: «Президент Лула считает, что путь к справедливому и прочному миру означает приоритет переговоров.

«В Португалии другая ситуация. Мы считаем, что для того, чтобы путь к миру стал возможным, Украина должна сначала иметь право ответить на вторжение.

77-летний Лула, переизбранный в январе после того, как занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год, в феврале встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне и в начале этого месяца посетил Китай, крупнейшего торгового партнера Бразилии.

Лула подвергся критике на Западе за предположение, что Украина и Россия виноваты в конфликте, который начался, когда Москва вторглась в соседнюю страну в феврале 2022 года.

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На прошлой неделе он призвал США и европейских союзников прекратить поставки оружия Украине, заявив, что они затягивают войну.

«Если вы не заключаете мир, вы способствуете войне», — сказал Лула.

Белый дом обвинил Лулу в «повторении» российской и китайской пропаганды.

Португалия является одним из основателей НАТО и отправила Украине военную технику. Ребелу де Соуза заявил, что Украина имеет право защищать себя и «востребовать» свою территорию.

Комментарии Лулы о войне разозлили украинскую общину Португалии, где в пятницу у посольства Бразилии прошла демонстрация.

Ранее в субботу Лула присутствовал на приеме возле лиссабонского монастыря Жеронимуш. По словам сотрудников полиции, двум украинским сторонникам с флагом и плакатом не разрешили стоять рядом с местом проведения церемонии, поскольку они не запрашивали разрешения на демонстрацию.

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