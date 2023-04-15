Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет работать с Пекином, чтобы «сбалансировать глобальную геополитику», завершая трехдневный визит в Китай, направленный на углубление связей между двумя странами.

сказал Лула, который после возвращения на свой пост в январе на третий срок стремился подтвердить роль Бразилии на международной арене.

В частности, 77-летний мужчина выступал за создание многополярного мира и возрождение многосторонних организаций — темы, близкие к сердцу международной дипломатии Пекина.

Болу тепло встречают в Китае, где его встречают веселые дети, танцующие под бразильскую песню. Ново Темпо Президент Китая Си Цзиньпин назвал его своим «старым добрым другом». Обе стороны подписали более десятка соглашений на сумму 10 миллиардов долларов в различных областях, от инвестиций в инфраструктуру до создания спутников и содействия торговле.

Бразилия и Китай являются членами БРИКС, группы развивающихся стран, включающей Индию, Россию и Южную Африку, которую Лула стремился оживить после возвращения к власти.

Во время выступления в Шанхае в четверг он призвал группу создать валюту, альтернативную доллару, для использования в торговле между ними.

«Каждый вечер я спрашиваю себя, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе», — сказал Лула, к изумлению вашингтонских политиков.

Бразильский лидер еще раз отметил неповиновение Вашингтона в другой речи, произнесенной вместе с Си, во время которой Лула отметил, что посетил китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, которая находится под санкциями США.

«Вчера мы посетили Huawei, что является доказательством того, что мы хотим сказать миру, что у нас нет предубеждений в наших отношениях с китайцами и что никто не помешает Бразилии улучшить свои отношения с Китаем», — сказал Лула.

Во время предыдущей встречи с Чжао Лицзе, главой парламента страны с резиновой печатью и высокопоставленным чиновником Коммунистической партии, Лула подтвердил свое стремление сбалансировать глобальную систему.

«Наши интересы в отношениях с Китаем носят не только коммерческий характер. У нас есть политические интересы, и у нас есть интересы в построении новой геополитической политики, направленной на изменение глобального управления путем расширения представительства Организации Объединенных Наций», — сказал Лула.

Акцент на мультилатерализме — это заметный отход от подхода его предшественника Жаира Болсонару, который отдавал приоритет двусторонним отношениям с Соединенными Штатами при бывшем президенте Дональде Трампе и другими странами, возглавляемыми популистскими лидерами, такими как Венгрия и Израиль.

«Это глобальная внешняя политика, — заявил в прошлом месяце в интервью Financial Times министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

Перед своим визитом в Пекин Лула сказал, что обсудит с Си создание «клуба мира» стран для посредничества в прекращении конфликта в Украине.

В совместном заявлении в пятницу две страны подчеркнули, что единственный выход из украинского конфликта — это переговоры. Но хотя письмо по Украине и отражало некоторые позиции Китая, оно не полностью отражало позицию Пекина по конфликту, которую Запад критикует как пророссийскую.

В субботу утром в кратком обращении к средствам массовой информации Лула повторил высказанную им ранее идею о создании клуба единомышленников, не вовлеченных в войну, для обсуждения мира, при потенциальном участии Китая. Он также призвал США прекратить «стимулировать» войну.

Еще одна важная страна – США. То есть США нужно перестать мотивировать войну и начать говорить о мире».

Лула считает, что Бразилии есть что предложить, особенно когда речь идет о российско-украинской войне. Многие понимают это как наивность. [but] «Лула понимает, что Китай является крупным игроком в попытках оказать давление на Россию», — сказал Филип Лурейро, профессор международных отношений в Университете Сан-Паулу.

Сложность в том, что Китай занимает четкую пророссийскую позицию, хотя и считает себя нейтральной страной.

На пресс-конференции в посольстве Бразилии поздно вечером в пятницу министр финансов Фернандо Хаддад выступил в защиту инициативы страны по отношению к Китаю, заявив, что они не направлены на то, чтобы оттолкнуть Соединенные Штаты.

«Страна [Brazil] Об этом Хаддад сообщил журналистам. «У Бразилии есть возможности для партнерства с этими крупными блоками и с другими странами в двусторонних соглашениях. Нет смысла делать выбор, что если вы приблизитесь к одному, вам придется дистанцироваться от другого».