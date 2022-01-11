Лунная миссия «Луна-25» станет главным научным событием России в 2022 году

Москва, 10 января. Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил в понедельник ТАСС, что запуск и планируемая посадка станции «Луна-25» на южный полюс Луны станет крупным научным событием для России в 2022 году.

«Запуск «Луны-25» — это главное событие российской науки на 2022 год и наше возвращение на естественный спутник Земли с 1970-х годов, и наиболее подходящим местом для полета будет лето 2022 года. Я уверен, что это будет и я уверен, что мы полетим на Луну и мирно и безопасно приземлимся в антарктическом регионе, что станет первой в мире посадкой в ​​этом регионе».

«По нашим оценкам, район там является наиболее подходящим районом для присутствия воды. Вода принципиально важна для освоения Луны, потому что в будущих лунных поселениях не будет больших энергетических проблем, в то время как будет необходимо получать кислород», — сказал он. .

«Луна-25» — исследовательский посадочный модуль, запуск которого запланирован на июль 2022 года с космодрома Восточный на Дальнем Востоке России. Ожидается, что марсоход коснется поверхности Луны в районе кратера Богославский в Антарктике. На борту модуля «Луна-25» будет установлено девять научных приборов, которые позволят российским ученым детально изучить свойства древнейших лунных пород.