Лунный музей — Фреснедильяс-де-ла-Олива, Испания

Он расположен на улице Calle de Apollo. 11 Во Фреснедильяс-де-ла-Олива Музей Лунар (Музей Луны) прославляет роль этого маленького испанского городка в отправке людей на Луну.

С 1967 по 1985 год Фреснедильяс-де-ла-Олива служил штаб-квартирой станции НАСА «Аполлон» в Европе. Именно в этом маленьком городке недалеко от Мадрида была установлена ​​одна из трех антенн слежения для поддержания постоянной связи между космическим кораблем программы «Аполлон» и Центром управления НАСА в Хьюстоне. Две другие станции расположены в комплексе Goldstone Deep Space Communications в Калифорнии и в комплексе Deep Space Communications в Канберре в Австралии. На этих трех станциях были установлены гигантские антенны диаметром 26 метров и весом 300 тонн. Их местоположения образовывали равноудаленный треугольник на карте, который мог круглосуточно принимать сообщения от Аполлона-11.

В ночь на 20 июля 1969 года работники станции Френеллас после многочасовой напряженной работы первыми услышали и тут же поделились с остальной планетой знаменитой фразой командора Нила Армстронга: «Хьюстон, База Спокойствия уже здесь. Орел приземлился.

В 1983 году его объекты были переданы Национальному институту космических технологий, а его гигантская антенна была перемещена в Робледо-де-Чавела, где она использовалась до 2008 года.

В музее собрана коллекция оригинальных объектов из космоса, как НАСА, так и российских космических миссий. Он был создан городским советом Фреснедильяс-де-ла-Олива из-за хорошего приема, который был оказан в ознаменование 40-летия миссии НАСА «Аполлон-11». Чтобы отпраздновать 50-летие, коллекция была перемещена в более просторное помещение и переименована в Лунный центр Музея космонавтики и науки. Он был открыт 20 июля 2019 года бывшими рабочими станции Аполо во Фреснедильяс-де-ла-Олива.