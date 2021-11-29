Лучшее предложение для Oculus Quest 2 Cyber ​​Monday: бесплатная подарочная карта на 50 долларов при покупках

Лучшее предложение Cyber Monday на Oculus Quest 2 по-прежнему действует. Обычно, когда вы покупаете Oculus Quest 2 у участвующего розничного продавца, вы также получаете подарочную карту на 50 долларов. Это бесплатные деньги. (Смотри сюда).
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Получите бесплатную подарочную карту на 50 долларов при покупках Oculus Quest 2
Подарочные карты на 50 долларов доступны с моделями Oculus Quest 2 объемом 128 ГБ (299 долларов США) и 256 ГБ (399 долларов США) (Смотри сюда). Используйте код OCULUS50, чтобы получить карту при выезде. Это не скидка, это бесплатные деньги, которые вы можете потратить на другие покупки, и все согласны с тем, что это здорово.
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Примечание редактора: Oculus Quest 2 также продается на Киберпонедельник в Великобритании.
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Роберт Андерсон — эксперт по сделкам и редактор IGN. ты можешь следить за этим Робертлиам21 в Твиттере.
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