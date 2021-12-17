Лучшее рождественское представление | Искусство и развлечения

Что делает Рождество больше, чем «Щелкунчик»? В субботу в 18:00 и в воскресенье в 14:00 80 местных танцоров соберутся на сцене театра Al Nakheel для выступлений. Возраст танцоров — от 3 до 18 лет и двое взрослых — все участники школы танцев Palm Arts. С середины сентября танцоры тренируются, чтобы возродить культовую музыку Чайковского. Художественный руководитель производства Николь Хатлер любит все аспекты производства, но One Piece действительно выделяется.

«Обожаю все это. Есть кусочки вечеринок, которые вам просто нравятся и которые растопят ваше сердце. Но снежная сцена, вероятно, одна из моих любимых музыкальных произведений и всегда им была. Это просто неземно … сцена, снежинки , танцы, снегопад », — сказал Гитлер. Это красиво».

Каждый год «Щелкунчик» проходит несколько раз, но «Palm Arts Dance» предпочитает выступать каждые три года или около того. Последний раз они исполняли «Щелкунчика» в 2018 году. Гитлер объяснил, что это было сделано для того, чтобы дать танцорам немного разнообразия.

В 2019 году, незадолго до пандемии, она танцевала Palm Arts «Волшебник из страны Оз». В 2020 году они сняли спектакль для фильма «Алиса в стране чудес». «Щелкунчик» — первое живое выступление с 2018 года.

«Дети очень рады вернуться и работать над постановкой, которую они могут поставить на сцене», — сказал Гитлер.

Гитлер в какой-то момент своей жизни сыграл почти все роли в «Щелкунчике». Она считает, что хотя сюжет и музыка остались прежними, каждая постановка уникальна. Она говорит своим танцорам, что всегда есть что-то новое, чему можно научиться и чему научиться с каждым выступлением.

Примером постоянно меняющейся постановки по сравнению с 2018 годом является то, что в 2021 году на пуантах будет изображена Клара постарше, а героем шоу будет выбрана 14-летняя Фиорелла Конильо.

«То, что меня взволновало в роли Клары, — это то, что я впервые играла главную роль и все время находилась на сцене, что также является моей наименее любимой частью. Моя любимая часть работы над шоу — это видеть части танцев. и сцены сходятся ».

Еще один новый аспект в постановке этого года — добавление местных жителей для исполнения па-де-де Sugar Plum, танца между Феей Сахарной сливы (играет старший Шен Гелдбо) и Кавалером Сахарной сливы (в исполнении второкурсника Джо Гальбо). Обычно, объяснил Гитлер, для исполнения этого танца им приходилось приглашать сторонних танцоров, потому что у них не было мужчины, играющего на жокея.

«У нас определенно были танцоры, которые технически были достаточно хороши для этой роли. У нас никогда не было для нее партнера, и у нас есть сейчас», — сказал Хатлер. В отличие от классического балета «Щелкунчик», постановка Palm Arts включает в себя большинство танцевальных стилей. В шоу будут представлены хип-хоп, балет, чечетка, модерн, модерн и джаз. Гитлер добавил, например, что джазовые танцоры будут играть русских танцоров.

Когда студенты поступают в школу танцев Palm Arts, они автоматически добавляются в список «Художники года производства». Каждая глава показана в программе.

«Щелкунчик» был впервые показан 18 декабря 1892 года в Санкт-Петербурге, Россия. Первый американский парад прошел в Сан-Франциско в 1944 году. С тех пор он стал рождественским праздником по всей стране.

«Каждое выступление, каждая компания в каждом штате немного отличается», — сказал Гитлер. «Я думаю, это то, что делает его новым и интересным для просмотра. Поскольку это такая классика, это довольно ностальгическая вещь для многих людей. И мы подумали, что было бы очень весело вернуть ее в этом году».

Чтобы получить билеты, посетите telluridepalm.com.