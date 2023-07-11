имя: Абсолютные оскорбления.

возраст: Медведь! Занимайтесь своим делом.

Извините, с возрастом мы обычно начинаем все здесь. «Пиво», однако, что это значит? Это сокращение от бэнгер.

Что, как в старой машине? Не то что в старой машине. или хот-доги. или идеальная мелодия. Это оскорбление.

на самом деле? кто говорил? С небольшой помощью… говорит Софи МакКлейн Андрей Марков.

кто они? Он русский математик, умерший в 1922 году. Она учится в магистратуре по математике, жива и здорова, учится в Королевском колледже Лондона.

Да, Я подозреваю Теперь пришло время для некоторого объяснения. Макклейн, чей следующий проект будет доктором философии в области аналитической теории чисел, написала код, который, по ее словам, создал лучшее в мире ругательство.

Как это работает? Она ввела список проклятий в «Цепь Маркова», математическую модель, которая предсказывает вероятность последовательности на основе предыдущих входных данных и определяет шансы каждой буквы, следующей за предыдущей…

Немного похоже на интеллектуальный текст? точно.

жНастоящая утиная шляпа?! Мы знаем, насколько важны предиктивные текстовые сообщения, чтобы не ругаться. Что сказал код? Последнее ругательство, скорее всего, будет начинаться с буквы «б» и заканчиваться буквой «а».

Так что все конченооно выбивается? Это была связь между banger и ber, но Маклин указал, что первое слово на самом деле имело ненормативную лексику.

Это? Спроси своего отца. В любом случае, Медведь представляет новую возможность.

Медведь, однако. Это кажется немного…бер. Не могу представить, чтобы Малкольм Такер его использовал. Ни колбаса, ни пиво не приносят «так же приятного удовольствия, как «проклятый», когда ты стукнешься ногой», — признает Макклейн.

не только удовлетворительно, неизбежный, но Полезно, правда? ИСТИННЫЙ. Хотя, конечно, мимолетные заметки отбивают ругань, Макклейн говорит, что наука показала Нецензурная брань может облегчить боль.

Это не первый плохой язык, не так ли? Нет, фэнтези уже давно этим занимается. Вспомните «карабаст» из «Звездных войн: Повстанцы».

«Карабаст! Я не могу найти кобуру со взрывчаткой!«это. и»jagweed» в американской телевизионной комедии «Студия 30»..

«Слушайте, джагуиды!» Смотрите также «грязь» в Гарри Поттереи т.д., и т.п.

ничего из этого действительно поймалисключает между преданными фан-группами. Нет, это явно не будет стучать или проверять.

Возможно, вас обнадеживает тот факт, что лучшая математика может прийти со звуками. Так мусор. Когда ИИ берет на себя всю нашу работу, мы можем, по крайней мере, сидеть сложа руки и ничего не делать, кроме как ругаться — правильно и совершенно — друг на друга. чтобы уменьшить боль.

Сказать: «Черт возьми, я придерживаюсь Вазука».

и не говори: «Пиво!»