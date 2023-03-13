Лучшей танковой армии России ничего не оставалось, как вооружить Т-62 60-летней давности.

Т-62 ставит дымовую завесу, 1984 год. Викисклад

Нехватка танков в России стала настолько серьезной, что Соединенное Королевство считает, что лучшее танковое соединение российской армии, 1-я гвардейская танковая армия, должна будет повторно использовать Т-62 1960-х или 70-х годов.

«Российская армия отреагировала на потери тяжелой бронетехники развертыванием основных боевых танков Т-62 60-летней давности», — заявили в Минобороны Великобритании. Об этом сообщает 6 марта..

«Существует реальная возможность того, что даже части 1-й гвардейской танковой армии, предположительно главной танковой армии России, будут переоснащены Т-62 для компенсации прежних потерь».

Если 1-я ГТА действительно получит Т-62, это будет означать кардинальные изменения для некогда хваленой танковой армии и ее трех дивизий и трех отдельных бригад.

До того, как год назад Россия расширила свою войну на Украине, 1-й танковый полк, обычно дислоцированный под Москвой, должен был в конечном итоге заменить свои танки Т-72 и Т-80 на новый российский танк, высокотехнологичный Т-14. .

Но 55-тонный трехместный Т-14 с его сложной оптикой и высокоавтоматизированной башней Всегда бутик-автомобиль. Каждый из примерно дюжины прототипов Т-14, произведенных танковым заводом «Уралвагонзавод» в Свердловской области, собран вручную, оснащен сложной российской копией немецкого Х-образного дизельного двигателя и оснащен высокотехнологичной электроникой российской промышленности. Не может производиться серийно — и не может ИмпортироватьИз-за ограничений после вторжения.

До Февраль 2022 года Т-14 вряд ли поступит в серийное производство. После В феврале 2022 года большой пробег Т-14 стал отраслевой фантазией. И это было до того, как российские военные потеряли 2000 танков на Украине.

Сегодня два российских танковых завода — Уралвагонзавод и Омсктрансмаш в Омской области — изо всех сил пытаются производить более 20 новых танков Т-72Б3 и Т-90М в месяц, повторно используя старые складированные Т-72 и столь же устаревающие Т-80. Старые хранящиеся Т-62. Два завода вместе могут ремонтировать 50 старых танков в месяц.

На постройку Т-14 не было ни денег, ни рабочей силы, ни запчастей. Когда 1-я ГТА потерпела поражение на поле боя — под Киевом весной 2022 года, а затем еще раз под Харьковом через полгода — армия смогла восстановить только старые типы танков.

Проблема 1-й ГТА заключалась в том, что Т-90 было не так много. Уралвагонзавод построил около 600 50-тонных дизельных танков. украинцы уничтожен или захвачен Минимум 40.

Год назад на вооружении России находилось около 2000 современных дизельных Т-72Б3 или аналогичных вариантов Т-72. Но русские списали три четверти из них, и недавний обзор, проведенный независимым аналитиком, подтверждает, что на складах, подлежащих восстановлению, находится всего 500 Т-72.

Не менее плачевная ситуация и с 45-тонным Т-80. Россияне пошли на войну с примерно 450 дизельными Т-80У и газотурбинными Т-80БВ, потеряли их все на Украине и были вынуждены восстанавливать 45-летние Т-80Б, чтобы компенсировать эти потери.

Поскольку танковые резервы России истощались, у Кремля не было иного выбора, кроме как воспользоваться своим огромным парком из тысяч Т-62, построенных Омсктрансмашем в 1960-х и 70-х годах и модернизированных в 80-х годах. 40-тонный танк имеет экипаж из четырех человек и 115-миллиметровое главное орудие с тремя групповыми автоматами заряжания Т-72, ​​Т-80, Т-90 и Т-14, что совсем другое дело по сравнению с трехместным. группы и 125-мм орудия.

Т-62 примитивен. Его броня тонкая по современным меркам. Его оптике не хватает дальности и четкости. Омсктрансмаш установил новые прицелы наводчика 1ПН96МТ-02 и динамическую броню на некоторые из 800 Т-62М, которые он переоборудует для войны на Украине.

Но 1ПН96МТ-02 по западным меркам все же устарел, и несколько дополнительных щитов не спасут Т-62 от ПТРК «Джавелин». При доработке Т-62 российская танковая бригада возвращается в прошлое, технически говоря, в 70-е, если не в 1980-е.

Если 1-я гвардейская танковая армия получит Т-62 взамен сотен Т-72 и Т-80, потерянных ее дивизиями и полками, некогда могучая армия будет иметь лишь толику своей прежней боевой мощи.

Мы должны скоро узнать. После нескольких месяцев отдыха в Белоруссии и набора новых призывников армия начала перебрасывать войска, в том числе 2-ю гвардейскую мотострелковую и 47-ю гвардейскую танковую дивизии, в район Донбасса на востоке Украины. Реорганизованные подразделения 1-й GTA вскоре могли принять участие в крупных боях.