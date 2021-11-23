Лучшие версии Санта-Клауса в поп-культуре

Несмотря на то, что существует множество вариаций легенды о Санта-Клаусе, наиболее распространенный образ, с которым многие люди знакомы в наши дни, — это крупный мужчина с белой бородой в красном пальто, брюках и шляпе, украшенной белым мехом.

Неся волшебную сумку, полную подарков для детей по всему миру, Санта едет на санях во главе с восемью летающими лосями (иногда присоединяется к добавлению красноносого девятого). Веселый по натуре Санта любит объявлять о своем прибытии словами «Хо, хо, хо!». — Хотя кость Дети не могут видеть, как он спускается по трубе, чтобы доставить свои подарки.

Многие книги, фильмы и телешоу предлагают версию Санта-Клауса. Фильм 1985 года «Санта-Клаус: Кино» прекрасно отражает это видение, показывая, как добросердечный дровосек по имени Клаус и его жена были спасены от снежной бури сообществом эльфов и доставлены на Северный полюс.

Благодаря множеству волшебных даров, бессмертный Санта-Клаус в настоящее время проводит следующие несколько столетий, раздавая подарки в канун Рождества, вдохновляя множество мифов, легенд и традиций, окружающих Санта-Клауса.

Конечно, не во всех этих легендах изображена одна и та же версия Санта-Клауса, как Санта-Клаус раскрывает ниже.