Лучшие документальные фильмы кинокритиков 2022 года | Функции

Фионнуала Халлиган

Монитор’Ответственный редактор по обзорам и новым талантам. Прочтите это Десять лучших фильмов здесь.

1. Дом из шрапнели

монастырь. Саймон Лиринг Уилмонт

Леренг Вильмонт возвращается на восток Украины после вторжения 2014 года, четверо сирот из «рассеянных» семей, которых размещают на девять месяцев, после чего они должны отправиться в государственное учреждение, если их не «отбивают». Душевно и нежно. Трудный, но необходимый час.

2. Ничто не сравнится

монастырь. Кэтрин Фергюсон

Боже, благослови Шинейд О’Коннор за все, что она сделала, и за все, что она пыталась сделать. Сильный документальный фильм о талантливой и чувствительной женщине, которая осмелилась быть другой и назвала мир таким, какой он есть. Высмеиваемое в то время ее чувство справедливости утомляло ее, и ее бурные духовные поиски стали более понятными, чем высмеиваемыми, в этом знаменательном документальном фильме Sundance.

3. Навальный

монастырь. Дэниел Рор

Это похоже на триллер, только задокументированная путинская Россия очень реальна и очень, очень страшна. Лидер оппозиции Алексей Навальный не боится, хотя и отдается злу.

Тим Грирсон

Американский кинокритик из Лос-Анджелеса, пишет для публикаций с 2005 года. Прочтите его книгу. Десять лучших фильмов здесь.

1. нисходящий

монастырь. Маргарет Браун

Менеджер Орден легенд Он снова фокусируется на расовой напряженности в ее родном городе Мобиле, штат Алабама, включая недавние разоблачения последнего корабля с рабами, который направился в Соединенные Штаты в 1860 году в качестве трамплина для разделенного сообщества, все еще борющегося с неразрешенными грехами страны. нисходящий Это осуждение прошлого и повод для оптимизма в отношении будущего.

2. D Humani Corporis Fabrica

Дерс. Верена Паравель, Люсьен Кастен-Тейлор

Творческая группа позади Левиафан Погрузитесь внутрь человеческого тела, и их крошечные камеры откроют хрупкость и экстраординарность наших физических существ, пока мы становимся свидетелями действий в потрясающе мелких деталях. Но Баравель и Кастинг-Тейлор не менее впечатлены теми самыми смертными во французских больницах, которые они посещают, очарованы опытом, ошибками и недовольством тех, кто так посвятил себя продлению жизни своих пациентов.

3. Все дышит

монастырь. Чунак Сен

Документальный фильм Сена рассказывает о двух братьях в загрязненном Нью-Дели, которые защищают своих жителей от черных коршунов. Отчасти семейная драма, отчасти экологическое предупреждение,Все дышит Он обладает стихийной силой, чувствителен к хрупким связям между формами жизни, как на земле, так и в воздухе.

Алан Хантер

Алан Хантер работал в Монитор С 1990 г. он живет в Эдинбурге и является заместителем директора кинофестиваля в Глазго. Прочтите ему Десять лучших фильмов года здесь.

1. Вся красота и кровопролитие

монастырь. Лаура Пойтрас

Портрет Пойтраса работы фотографа Нэн Голдин дает нам ощущение всей жизни. Искусство и активизм взаимосвязаны, личное становится политическим, а влияние событий прошлого всегда ощущается в настоящем. Работы Голдина говорят о многом и ясно отражают время; Сама художница прямолинейна и непоколебима, и этот элегантный фильм оправдывает ее.

2. Все дышит

монастырь. Чунак Сен

Живой отчет о том, как отдельные действия могут иметь значение. Обманчивый документальный фильм Сена рассказывает о двух братьях в Нью-Дели, которые спасают черных коршунов и ухаживают за ними. Симфония Грустного Города отражает хрупкие связи между всеми существами, большими и малыми.

3. моя старая школа

монастырь. Джуно Маклауд

Энергичный и причудливый фэнтезийный дроппер МакЛауда — абсолютный крик, когда он воссоединяется со своими бывшими одноклассниками, чтобы рассказать историю Брэндона Ли, новичка в их классе, который не был тем, за кого себя выдавал.

Джонатан Ромни

Давний соавтор МониторДжонатан Ромни также пишет для Комментарий к фильму, вид и звук И наблюдательОна учится в Национальной школе кино и телевидения в Великобритании. Прочтите ему Десять лучших фильмов года здесь.

1. За пределами света

монастырь. Чарли Шеклтон

Сам по себе не документальный фильм, а скорее концептуальная компиляция и резонансное размышление о кино, памяти и метафизике. Группа актеров, которых уже нет в живых, воскресают, волшебным образом сохраняются в виде фильма и населяют параллельную вселенную, в которой они могут жить до тех пор, пока позволяет единственный отпечаток Шеклтона на целлулоиде.

2. Киевский суд

монастырь. Сергей Лозница

Это следует за плодовитым украинским режиссером Бабий Яр. Контекст С другим архивным фильмом, на этот раз с использованием кадров суда 1946 года над немецкими солдатами, ответственными за зверства на Украине во время Второй мировой войны.

3. Россия 1985-1999: TraumaZone

монастырь. Адам Кертис

В своей серии архивов политический и культурный эссеист Кертис отступает от своих саркастических словесных комментариев и позволяет изображениям говорить за себя. Кадры BBC показывают события до, во время и после распада Советского Союза, от Кремля до улиц и заводских цехов.

Венди Эдди

Венди Эдди присоединилась Монитор в 2015 году в качестве британского критика, также пишущего наблюдатель И Вид и звук. Прочтите это Десять лучших фильмов здесь.

1. география изоляции

монастырь. Жаклин Миллс

В 1971 году канадская студентка-художник по имени Зои Лукас отправилась в экспедицию на небольшой участок земли в 100 милях от побережья Новой Шотландии. Это было началом того, что на всю жизнь увлекло продуваемую всеми ветрами полосу кустарника и песка, известную как остров Сейбл. Этот лиричный и необычный документальный фильм сочетает в себе искусство и науку, в основу которого положены исследования Лукаса всего, от конского навоза и жуков до пластиковых отходов.

2. Навальный

монастырь. Дэниел Рор

Это не только один из самых важных документальных фильмов года, но и один из самых интересных. Созданный Рором портрет лидера российской оппозиции Алексея Навального (и объекта гнева Путина) — это реальная политическая сказка.

3. Все дышит

монастырь. Чунак Сен

В блестящем фильме Сена рассказывается история двух братьев, организовавших некоммерческую операцию по спасению дикой природы в Нью-Дели. Но картина идет глубже, затрагивая экологическую катастрофу и религиозную напряженность в городе.