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Лучшие и худшие фильмы с Дженнифер Лоуренс по версии Rotten Tomatoes

21 июня, 2023
Apollinariya Soloveva

«No Hard Feelings» выйдет исключительно в кинотеатрах в четверг. Хотя она показала свою забавную кость в таких функциях, как мрачная сатира 2021 года «Не смотри», это будет первая комедия звезды Дженнифер Лоуренс в прямом эфире. На сегодняшний день она широко известна своими боевиками, такими как сериал «Голодные игры», или отмеченными наградами драматическими спектаклями, такими как шоу «Мой серебряный подклад» и «Радость».

Но не все фильмы были успешными. Вот некоторые из лучших и худших фильмов, в которых снималась Лоуренс, согласно измерению томатометром Rotten Tomatoes (общая оценка критиков) и общими оценками зрителей для тех, кто хочет наверстать упущенное в некоторых из ее песен или предаться преступному удовольствию.

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