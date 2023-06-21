Лучшие и худшие фильмы с Дженнифер Лоуренс по версии Rotten Tomatoes

«No Hard Feelings» выйдет исключительно в кинотеатрах в четверг. Хотя она показала свою забавную кость в таких функциях, как мрачная сатира 2021 года «Не смотри», это будет первая комедия звезды Дженнифер Лоуренс в прямом эфире. На сегодняшний день она широко известна своими боевиками, такими как сериал «Голодные игры», или отмеченными наградами драматическими спектаклями, такими как шоу «Мой серебряный подклад» и «Радость».

Но не все фильмы были успешными. Вот некоторые из лучших и худших фильмов, в которых снималась Лоуренс, согласно измерению томатометром Rotten Tomatoes (общая оценка критиков) и общими оценками зрителей для тех, кто хочет наверстать упущенное в некоторых из ее песен или предаться преступному удовольствию.

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Дженнифер Драгоценности

Один из лучших фильмов Лоуренс также является одним из ее самых маленьких. «Зимние кости» Это был независимый фильм 2010 года, в котором она сыграла молодую женщину, живущую в горах Озарк, пытающуюся сохранить свою семью, преследуя своего отца-наркоторговца. У фильма оценка томатометра 94%, аудитория 76% и примерно 13,8 миллиона долларов при бюджете в 2 миллиона долларов. Это бесплатно для подписчиков Kanopy и Cinemax.

Это было первое выступление Лоуренс, номинированное на «Оскар», но ее первая победа пришлась именно на него. «Мой парень — псих.» В центре сюжета фильма Брэдли Купер, человек, пытающийся наладить свою жизнь после освобождения из психиатрической больницы. Он развивает больше форм после знакомства с проблемной танцовщицей, которую играет Лоуренс. У фильма томатометр 92%, оценка аудитории 86% и более 230 миллионов долларов из бюджета в 21 миллион долларов. Это бесплатно для подписчиков Amazon Prime и Starz.

Затем режиссер Дэвид О. Рассел пригласил Лоуренса и Купера в свой следующий фильм: «Американский шантаж». В нем Купер играет агента ФБР, который заставляет мошенника, которого играет Кристиан Бэйл, помочь ему в операции с участием мафии. Лоуренс играет роль трофейной жены мошенника, хотя его неверность вызывает проблемы у многих участников, включая ее. У фильма 92% томатометра, 74% аудитории и более 250 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов. Это бесплатно для подписчиков Amazon Prime и Starz.

Лоуренс неоднозначно запомнилась своей ролью в фильмах «Голодные игры». Голодные игры: и вспыхнет пламя. Это второй фильм в серии, в котором Китнисс Эвердин в исполнении Лоуренса становится главной мишенью репрессивного правительства, которому угрожает надежда, которую оно вселяет в страну. У фильма 90% томатометра, 89% аудитории и более 700 миллионов долларов из бюджета в 130 миллионов долларов. На сегодняшний день это самый кассовый фильм Лоуренса. Подписчики Hulu и Freevee могут бесплатно посмотреть весь сериал «Голодные игры».

Но это была не единственная главная роль Лоуренса во франшизе. Она также сыграла важную роль в нескольких фильмах-приквелах «Людей Икс», начиная с 2011 года, в роли молодой женщины-оборотня по имени Мистик. Самым популярным было уникальное сочетание, называемое приквел/сиквел. Люди Икс: Дни минувшего будущего Где персонажи оригинальной трилогии «Люди Икс» должны объединиться со своими молодыми личностями, чтобы спасти мир. У фильма 90% томатометра, 91% аудитории и более 540 миллионов долларов из бюджета в 200 миллионов долларов. Подписчики Max могут смотреть его бесплатно, но те, кто никогда раньше не видел «Людей Икс», скорее всего, захотят посмотреть предыдущие фильмы, прежде чем играть в этот.

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Нижний Лоуренс

Не каждое сотрудничество Купер-Лоуренс может работать из дома. «Серена» Это была одна из их самых больших бомб, принесшая около 5 миллионов долларов из бюджета в 30 миллионов долларов. Купер и Лоуренс сыграли мужа и жену, стремящихся построить лесопромышленную империю в Северной Каролине времен Великой депрессии. Это было встречено массовым негативом: один рецензент написал: «Абсолютно ничего … и единственное, что отнимает у работы по дереву, — это то, что вы можете сделать целый фильм из шоу, сделанных из дерева». Фильм набрал 16% на Tomatometer и 23% на Audience. Вы можете смотреть бесплатно на многих потоковых сервисах, таких как Prime Video, Hulu, Peacock и The Roku Channel.

Еще одним кассовым провалом для Лоуренс стало ее последнее участие в роли Мистик: «Люди Икс: Темный Феникс». Он собрал только около 250 миллионов долларов от продажи билетов из бюджета в 200 миллионов долларов, который не включает большие маркетинговые деньги, связанные с фильмами о супергероях. В нем Людям Икс противостояли одна из их собственных и инопланетная сила, и это было частью разочаровывающего финала крупной франшизы. Некоторые из основных критических замечаний включали то, насколько неорганизованным был сюжет и что он не соответствует оригинальной истории комиксов, которую многие любят. У фильма 22 % на Tomatomer и 64 % на Audiences. Подписчики Disney+ и FuboTV могут смотреть бесплатно.

В некоторых случаях актер может показать отличную игру, но не спасти остальную часть фильма. Так было с «красный воробей» в котором Лоуренс играет русскую балерину, вынужденную стать секретным агентом своего правительства. Хотя он получил похвалу за свою часть, многие зрители сочли историю в целом бессмысленной и медленной. Фильм имеет рейтинг томатометра 45%, аудиторию 51% и собрал около 152 миллионов долларов из бюджета в 69 миллионов долларов. Это бесплатно для тех, у кого есть доступ к FuboTV и FXNOW.

Еще один менее успешный триллер был для Лоуренса. «Дом в конце улицы.» В нем персонаж Лоуренса переезжает в новый город со своей матерью (которую играет Элизабет Шу) и влюбляется в одного из своих новых соседей. Но все принимает мрачный оборот, когда она обнаруживает его страшную тайну. Отзывы не были положительными: один рецензент заявил: «Не поддавайтесь искушению делать предложение; этот дом построен на шатком фундаменте». Фильм получил рейтинг томатометра 12%, рейтинг аудитории 41% и заработал около 44 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов долларов. Просмотр бесплатный для подписчиков Max и Hoopla.

Один из самых противоречивых фильмов Лоуренса. «Пассажиры». Это научно-фантастический роман, в котором ее героиня и Крис Пратт остаются одни на корабле, направляющемся в новый мир. Рецензии на этот фильм были очень неоднозначными, одним понравился художественный стиль и мастерство исполнения, а другие посчитали его просто нежным и футуристическим пересказом «Титаника» Джеймса Кэмерона. Он получил 30% баллов по томатометру, 63% доли аудитории и почти 300 миллионов долларов из бюджета в 110 миллионов долларов. Фильм можно посмотреть бесплатно для тех, у кого есть потоковые сервисы TNT, TBS и truTV.