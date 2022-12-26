Лучшие книги 2022 года о Китае, Путине и Украине

Этот год временами ощущался как год массовых переходов. экономическая инфляция В США он достиг 40-летнего максимума. Королева Елизавета II Он умер в возрасте 96 лет после 70 лет пребывания на престоле. Пакистан пострадал катастрофические наводнения из-за изменения климата. Китай И Иран Они стали свидетелями крупнейших протестов за последние годы, когда иранцы призвали к свержению Исламской Республики. В этом месяце Китай фактически отменил свою строгую антикоронавирусную политику, по-видимому, закрывая главу в эпидемии.

Конечно, большая часть внимания мира была прикована к одному историческому кризису: войне президента России Владимира Путина на Украине — крупнейшему вооруженному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, который стал испытанием для НАТО и породил призрак ядерной войны. Список ниже дает понять Внешняя политика Читателей постоянно привлекали рассказы о вторжении 24 февраля и его последствиях как для региона, так и для международной системы.

Вот 10 самых читаемых статей этого года, судя по посещаемости сайта.

Татьяна Становая, 1 июня

После почти четырех месяцев войны России на Украине политолог Татьяна Становая оспорила версию Запада о намерениях Путина после вторжения. «Вещи, которые для некоторых кажутся очевидными, например, неспособность России добиться военной победы, в Москве видят совсем по-другому», — написала она. «Запад должен иначе взглянуть на ситуацию, если он хочет быть более эффективным в своем подходе и снизить риск эскалации».

Становая опровергает некоторые предположения о лидерстве Путина, начиная с идеи о том, что российский президент знает, что в первую очередь он терпит неудачу на Украине. Она приходит к выводу, что и Россия, и Запад «похоже, считают, что их партнеры обречены и что время на их стороне» — такое разъединение может привести к тому, что конфликт закончится на долгие годы.

Мишель Кранц, 23 февраля.

Соседи Украины готовятся к потенциальной войне за несколько недель. Накануне вторжения Польша ожидала прибытия до миллиона беженцев, готовилась к возможным кибератакам и оказывала Украине жизненно важную политическую и военную поддержку, тем самым укрепляя свои позиции в регионе. Журналист Михал Кранц пишет: «Польские лидеры полностью осознают, что то, что произойдет в ближайшие недели, неизбежно повлияет на Польшу».

В течение нескольких недель его прогнозы начали сбываться: «Будучи мишенью и ярым противником российских амбиций, крупнейший член НАТО в Восточной Европе имеет хорошие возможности для того, чтобы сыграть решающую роль в отношениях Европы с Россией в области безопасности и стать основой усилий Запада. для энергетического проекта в Восточной Европе». Близость Польши к Украине также усилила опасения и усугубила некоторые подразделения со своими союзниками по НАТО — и, как заключает Кранц, «этот кризис почти наверняка не будет последним в регионе».

Джастин Линг, 26 февраля

России не удалось быстро захватить рычаги власти в Киеве, и после нескольких дней войны уже становилось очевидным, что ее план дал обратный эффект. По мере укрепления украинской обороны российские пропагандистские каналы начинают проецировать потенциал жестокости на войне: «Вооружение Москвой чеченских боевиков и торговля стереотипами о самих чеченцах — это часть ее пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы заставить Киев сдаться», — Джастин. Лэнг воевал с пророссийскими силами и сепаратистами Чечня время от времени воевала с середины 1990-х до 2009 года, и этот опыт продолжает формировать восприятие чеченских боевиков и чеченского лидера Рамзана Кадырова как особенно пугающих. Кадыров выступал за аннексию Украины до вторжения и продолжает выступать за эскалация На войне. Однако в Киеве пропаганда, похоже, не возымела должного эффекта.

«Психологическая война идеально сочетается с более широкими усилиями России по прекращению вторжения в Украину до того, как оно действительно начнется», — написал Линг. Однако, похоже, это работает не очень хорошо.

Мэтью Крёниг, 18 фев.









Рукопожатие Путина

Поскольку внимание всего мира сосредоточено на Украине, обозреватель внешней политики Мэтью Крониг объяснил, что Соединенным Штатам следует не корректировать свои действия, чтобы сохранить фокус на Индо-Тихоокеанском регионе, а скорее скорректировать свой подход. «Вашингтон и его союзники должны разработать оборонную стратегию, способную сдерживать и, при необходимости, одновременно наносить поражение России и Китаю», — говорит Крониг. Это включает в себя увеличение расходов на оборону. В конце концов, добавляет он, два основных противника Соединенных Штатов все чаще действуют сообща.

Китай занимает двусмысленную позицию в отношении войны на Украине, отказываясь публично критиковать российское вторжение. Для Соединенных Штатов он остается угрозой, пишет Крёниг, и «[d]Изгнать Китай и Россию одновременно будет непросто, но это лучше, чем делать вид, что Вашингтон может иметь дело с одним крупным соперником или с другим по своему усмотрению.

Стивен М. Уолт, 23 февраля

Незадолго до того, как Россия начинает свое вторжение в Украину, обозреватель FB отмахивается, написав: «Я продолжаю слышать отголоски тех же убеждений, метафор и укоренившихся ортодоксальных взглядов, которые в прошлом сбивали с пути американских лидеров». «Хуже и может нанести больший вред Украине и более широким интересам Америки».

Уолта беспокоило то, что он считал дисбалансом как решимости, так и военного потенциала, особенно учитывая близость России к Украине. «К сожалению, — пишет он, — если цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы заставить Москву отступить и молчаливо или открыто признать, что Украина когда-нибудь может вступить в НАТО, они, скорее всего, будут разочарованы».

Эми Маккиннон, Робби Грэммер и Джек Дейч, 18 февраля.

В феврале репортеры FP Эми Маккиннон, Робби Грэммер и Джек Дейч опубликовали статью о том, что США располагали разведывательными данными о том, что Москва подготовила списки украинских политических деятелей и активистов, которых после вторжения планировали либо арестовать, либо убить. «Администрация Байдена также была поражена степенью формализации списков, которые, похоже, нацелены на любого, кто может бросить вызов российской повестке дня», — написали они.

Конечно, российское вторжение прошло не совсем по плану, особенно в Киеве, где не удалось свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и установить марионеточное правительство.

Тед Нордхаус и Салони Шах, 5 марта

Шри-Ланка начала и закончила год в разгар экономического кризиса. В апреле он приостановил выплаты по своему внешнему долгу, но впервые в своей истории после обретения независимости объявил дефолт. Одним из усугубляющих факторов была ошибка политики: в 2021 году правительство ввело запрет на синтетические удобрения и пестициды, вынудив фермеров перейти на органические. «Результат был жестоким и быстрым», — пишут Тед Нордхаус и Салони Шах из Института прорыва. Урожайность сельскохозяйственных культур резко упала в первые шесть месяцев, в том числе основной культуры Шри-Ланки, чая, что вынудило страну импортировать больше продуктов питания.

Шри-Ланка частично отменила запрет в ноябре прошлого года, но человеческий и экономический ущерб уже был нанесен, пишут Нордхаус и Шах, и обвинения были повторены: к кризису в Шри-Ланке, вовлекает как политическое руководство страны, так и сторонников так называемого устойчивого сельского хозяйства.

Робби Грэммер, Джек Дейч и Эми Маккиннон, 15 апреля.









Украинские танки готовятся к атаке российских войск

В апреле группа новостей FP сообщила о «резком сдвиге» в поддержке Западом Украины, когда союзники по НАТО наконец увеличили поставки танков, вертолетов и тяжелого вооружения. «На начальном этапе войны многие западные официальные лица полагали, что Киев может быть быстро захвачен российскими войсками в течение нескольких дней, что заставило их воздержаться от отправки тяжелого оружия правительству, в котором они не были уверены, что оно выживет», — Робби Грэммер, Джек Дейч, и Эми Маккиннон пишут. Но когда российское наступление на севере Украины захлебнулось, ситуация стала меняться.

Об этом заявили представители США и Европы. Внешняя политика Новые поставки оружия показали, что Вашингтон и его союзники готовы помочь Украине перейти в наступление в войне — как это было сделано несколько месяцев спустя, чтобы отвоевать территории на юге и востоке.

Джеймс Палмер, 22 октября

Китай провел свой 20-й съезд партии в октябре, когда председатель КНР Си Цзиньпин вступил в беспрецедентный третий срок в качестве лидера Коммунистической партии Китая. Партийный съезд — это тщательно спланированное мероприятие, которое проводится раз в пять лет, но на этот раз он завершился «редким и шокирующим фрагментом живой драмы», объясняет Джеймс Палмер из FP, когда сотрудники внезапно выводят бывшего лидера Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао. номера до окончательного голосования за курс.

Сразу после этого Палмер пытается расшифровать, что произошло, ссылаясь на кризис со здоровьем или внезапные сомнения относительно того, как голосовать. Но «самая тревожная возможность заключается в том, что это было запланировано, и мы только что стали свидетелями того, как президент Си преднамеренно и публично оскорблял своего предшественника», — написал он.

Авторы Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиен, 22 июля.

Поскольку война на Украине продолжается, некоторые аналитики утверждают, что западные санкции против путинского режима еще не сняты. Джеффри Зонненфельд и Стивен Тьен объясняют, что верно как раз обратное: «санкции и добровольное прекращение торговли имели разрушительный эффект». Непонимание частично связано с отсутствием доступных экономических данных из-за пределов Кремля. Основываясь на исследовании своей группы экспертов, Зонненфельд и Тиан Зив развенчали девять мифов об устойчивости России, от идеи о том, что она может заменить западные энергетические рынки азиатскими, до здорового курса рубля.

Они пришли к выводу: «Потрепанные заголовки, утверждающие, что российская экономика пришла в норму, просто нереалистичны — факты таковы, что российская экономика по любым меркам и на любом уровне шатается, и сейчас не время жать на тормоза».