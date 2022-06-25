Лучшие летние распродажи Steam, от FFVII до Cuphead

Скриншот : Сквер Эникс

Все это выглядит так, как будто это взрывается лесными пожарами или безразличными политиками, но, по крайней мере, вы можете получить это прямо сейчас. богнакс Скидка 50% на летнюю распродажу Steam, которая началась вчера и продлится до 13:00 по восточному времени 7 июля.

Продажа выкинет кучу денег Тысячи игр—Большинство из них были снижены на 20-50%, хотя цены на некоторые из них упали более чем на 80% (например, очень да НБА 2К22, который в настоящее время составляет 9,59 доллара США, а изначально стоил 59,99 доллара США (смеется). Игры, включенные в распродажу, также разнообразны. Вы можете получить что угодно, от обычной игры Triple A за 60 долларов до некоторых классических инди-игр, которыми вы были очарованы в течение многих лет, но так и не удосужились их купить, и все это с огромной скидкой.

Если этот выбор и возможность кажутся непреодолимыми, это потому, что так оно и есть. Но есть простые способы уйти от погони и найти нужные игры, ни больше, ни меньше. Популярные названия со скидкой, такие как Секиро: Тени умирают дважды (Сейчас $ 29,99, скидка 50%) и Красное мертвое искупление 2 (Также $ 29,99, также скидка 50%). Они удобно распределены в верхней части домашней страницы Steam, чтобы максимизировать вашу покупку, хотя вы также можете потратить свое время на изучение жанровых категорий и полезных тем для домашней страницы. Вы можете дополнительно извлечь эти категории с помощью бесчисленных фильтров Steam, которые включают цену и даже особые настроения, такие как «атмосфера» или «средневековье».

Тем не менее, я понимаю, что вы можете быть заняты тревожными твитами о «сообществе». Я был здесь; Я тоже живу в обществе. Я бы хотел помочь вам найти сливки Steam, поэтому вот несколько отличных игр, о которых стоит знать:

Красное мертвое искупление 2 — 29,99 долларов США

Секиро: Тени умирают дважды — 29,99 долларов США

Рукописи шейха онлайн — 5,99 долларов США

The Elder Scrolls V: Специальное издание Skyrim — 13,19 долларов США.

Metal Gear Rising: Месть — 7,49 долл. США

Death Stranding: Режиссерская версия — 27,99 долларов США

Бог войны — 39,99 долларов США

Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера — 22,49 долларов США.

Ури и воля огоньков — $9,89

Final Fantasy VII Intergrade Remake — 49,69 долларов США

Последняя фантазия VI — 14,39 долларов США

Чудеса Крошечной Тины — 47,99 долларов США

Восхождение охотника на монстров — 30,59 долларов США

Форза Горизонт 5 — 47,99 долларов США

Вот несколько навороченных инди-игр, которые стали вполне доступными:

В. высота — 17,99 долларов США

спящий гражданин — 15,99 долларов США

богнакс — 12,49 долларов США

Стэнли Пословица: Ультра Делюкс — 16,74 долларов США

Пиджак — 26,99 долларов США

Капхед — 13,99 долларов США

неоновый белый — 22,49 долларов США.

Аид — 14,99 долларов США

опасность дождя 2 — 12,49 долларов США

мертвые клетки — 12,49 долларов США

Полая ночь — 7,49 долл. США

между этим, еще Взрыв летних распродажИ земля рушится под тяжестью Миллион человек разочаровались в GeForce RTX 3060 И наши грехи, это будет лучшее лето.