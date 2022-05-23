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Лучшие моменты Каннского кинофестиваля: Кристен Стюарт на премьере фильма «Преступления будущего»

24 мая, 2022
Apollinariya Soloveva

КАННЫ, Франция. Короткометражки, сделанные на TikTok, еще не показывались на большом экране в Большом театре Люмьер, но на прошлой неделе видеоприложение все еще обвиняли в ошибке: попытка повлиять на решения жюри.

В марте ТикТок объявить это будет официальный партнер для Каннского кинофестиваля в этом году. Тьерри Фремо, художественный руководитель фестиваля, сказал, что сотрудничество было «частью желания разнообразить аудиторию» фестиваля. Рекламные щиты с надписью «c’est un vidéo TikTok» нависают над навесами через дорогу от одного из главных кинотеатров.

TikTok также объявил конкурс короткометражных фильмов, снятых в его приложении. Хотя это не официальное мероприятие на фестивале, жюри конкурса возглавлял режиссер камбоджийского происхождения. Рети Банпереживший режим красных кхмеров, который регулярно появлялся в Каннах с такими фильмами, как «Потерянный образ» и «Изгнание».

но затем Он ушел с поста председателя жюри в средуЗа два дня до вручения наград он сказал, что вернется к своей роли в пятницу утром, за несколько часов до церемонии награждения. Бан сказал по электронной почте, что он ушел в отставку, потому что TikTok «похоже, хотел повлиять на наше решение о победителях премии», и что он вернулся на свою должность, когда компания согласилась выполнить вердикт присяжных.

«Их мир, а не мир искусства», — сказал Банх в интервью в пятницу днем, сидя на диване на крыше пляжного ресторана, где он и еще четыре члена жюри только что вручали награды.

Хотя он отказался назвать имена, Бан сказал, что некоторые сотрудники TikTok хотели выбрать разных победителей из шорт-листа жюри. Он сказал, что это «несколько человек из TikTok». «Один или два были очень агрессивными, очень упрямыми, очень замкнутыми».

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TikTok опубликовал заявление, в котором, как представляется, любые проблемы объясняются регулярными спорами при выборе победителей. «Как и в случае любого творческого конкурса, в котором выбор победителя открыт для субъективной интерпретации, художественные мнения независимого жюри могут отличаться», — говорится в заявлении.

Даже получив гарантию того, что выбор присяжных будет уважаться, Бан сказал, что его первым побуждением было не возвращаться к присяжным. Но он сказал, что в конце концов вернулся к создателям фильма. Он добавил, что некоторые приехали в Канны даже из Японии или Новой Зеландии. «Вы не можете разрушить их мечту, вы знаете?»

Вечеринку в пятницу устроил Терри ЛТАМ, личность в социальных сетях, которая расспросила присяжных об их опыте просмотра короткометражек. Суданский директор Басма Халифа сказала, что процесс судейства изменил ее мнение о платформе. «Я не думаю, что TikTok достаточно ценит то, что вы можете с ним сделать», — сказала она.

Кинематографисты из 44 стран представили на конкурс фильмы продолжительностью от 30 секунд до 3 минут. Первый приз разделили между собой два режиссера: Мапута Мотоки из Японии, который Фильм Мате Реманек, 21-летний словенский кинорежиссер, показал мужчину, скрупулезно собирающего деревянную ванну, и показал комедийную ногу. черно-белый короткометражный Два человека флиртуют с воздушным змеем. Реманек сказал, что работа в социальных сетях пробудила в нем интерес к созданию фильмов.

«Я начал публиковать видео на Vine, затем перешел в Instagram, а потом появился TikTok, поэтому я начал публиковать на TikTok», — сказал он в интервью вскоре после получения награды — золотой фигурки в форме логотипа TikTok. «Теперь, во время этого перехода, поскольку я публикую видео в социальных сетях, я обнаружил в себе любовь к кинопроизводству».

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Это был его первый визит в Канны либо на фестиваль, либо в город. «Надеюсь, однажды я смогу приехать сюда со своим полнометражным фильмом», — сказал он. «Я делаю комедии только потому, что миру нужно больше смеха».

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