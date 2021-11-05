Лучшие новые фильмы и сериалы на Netflix, Amazon и Stan в Австралии в ноябре

«Отметьте… бум!»

Автор и звезда «Гамильтона» Лин-Мануэль Миранда дебютировал в качестве режиссера в честь одного из самых влиятельных на него персонажей: покойного писателя и композитора «Рента» Джонатана Ларсона. В этой адаптации малоизвестной полуавтобиографической пьесы Ларсона Эндрю Гарфилд играет Начинающий бродвейский композитор по имени Джон все еще работает в ресторане и ждет своего большого перерыва на заре 90-х. Миранда и сценарист Стивен Левинсон немного жонглируют сценической постановкой (изначально зародившейся как концерт, а затем превращенной в небольшой мюзикл Дэвидом Оберном), превращая «Тик, тик … Бум!» Более прямая биография с запоминающимися песнями.

Ноябрь 24

“синяки”

Холли Берри снимается и снимается в этой спортивной мелодраме-неудачнике о скромном бойце ММА по имени Джеки Джастис, который выходит на пенсию после того, как ее сын, который отказался от усыновления, появляется на пороге ее дома. Берри пришлось усердно тренироваться, чтобы сыграть роль опытного и опытного спортсмена, и взять на себя роль женщины, пытающейся рассеять туман и доказать своей семье и спорту, что она все еще победитель.

Робин Робин

Этот получасовой рождественский выпуск создан командой Aardman Animations, студии, стоящей за Уоллесом, Громитом и Бараном Шоном. Робин Робин рассказывает историю птенца (озвучивает Бронте Кармайкл), воспитанного семьей мышей, и отправляется в приключение во время курортного сезона, поскольку ее необычное воспитание оказывается полезным. Великолепный дизайн персонажей и озвучка Ричарда Гранта (в роли сороки) и Джиллиан Андерсон (в роли кошки) задают тон тому, что должно стать еще одной из элегантной, забавной и умело построенной семейной комедии Аардмана.

Также идет: «Семья Клауса» (1 ноября), «Тяжелая осень» (3 ноября), 1-й сезон «Клуба» (5 ноября), «Крепкая любовь» (5 ноября), 3-й сезон «Наркоманов: Мексика» (5 ноября). )), «Маловероятный убийца» (5 ноября), «Дед Мороз вернулся» (7 ноября), «Обменный магазин: Dash for Cash», 1 сезон (9 ноября), 2 сезон «Gentefied» (10 ноября), « Notice Red »(12 ноября), 1 сезон« Рождественского потока »(17 ноября), 2 сезон« Короля тигров »(17 ноября),« Принцесса Switch 3: Роман со звездой »(18 ноября),« Унесенные ветром: Рождество » 1 сезон (19 ноября), «Вафли + Праздничный пир Моти» (23 ноября), «Мальчик по имени Рождество» (24 ноября), «Правдивая история» (24 ноября), «Замок на Рождество» (26 ноября) , «Школьный шоколад», 1 сезон (26 ноября), «Город Шарлиз Колорформ: Снежные истории» (30 ноября).