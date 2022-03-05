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Лучшие предложения выходных: подарочные карты Nintendo eShop, Paramount Plus и многое другое

5 марта, 2022
Artem Sokolov

Арс Техника

Это выходные, а это значит, что это еще одно время Dealmaster. Наш последний обзор лучших технологических предложений со всего Интернета включает прекрасную возможность сэкономить на цифровой подарочной карте Nintendo eShop. На момент написания этой статьи это подарочная карта на 50 долларов для онлайн-магазина игр Nintendo. Доступно за 45 долларов на Amazon.. Очевидно, что это не огромная скидка, но на самом деле она дает вам 5 долларов бесплатно, если вы все равно планируете приобрести новую игру Switch или две. Стоит отметить, что этот кредит распространяется также на покупки на старых Wii U и Nintendo 3DS, поэтому, если вы хотите загружать игры на эти консоли Прежде чем они закроют свои магазины в следующем годуЭто один из способов сэкономить несколько долларов по пути.

Кроме того, наш тур также включает в себя редкий доклад Скидка на подписку Paramount +. Вы должны быть новым или постоянным пользователем, чтобы воспользоваться этой функцией, но если это так, вы можете получить 80-процентную скидку на трехмесячное членство либо для «Базового» уровня с рекламой, либо (в основном) без рекламы «Премиум». » уровень При использовании кода «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» при оформлении заказа. Это снижает предыдущий план до 1 доллара в месяц (вместо 5 долларов), а последний план, который также включает прямую трансляцию местной CBS и позволяет загружать шоу в более позднее время, — до 2 долларов в месяц (вместо 10 долларов).

В общем, стриминговый сервис. Ранее известный как CBS All Access У него нет такой обширной библиотеки, как у конкурентов, таких как Netflix и HBO Max, но если вы хотите посмотреть такие шоу, как Звездный путь: Открытие или приходящий Привет ряд— или если вам просто нужно Никелодеон показывает Для ваших детей — это доступный способ испытать сервис. Просто обратите внимание, что по умолчанию ваша подписка будет автоматически продлеваться по обычной ставке после окончания сокращенного периода. ViacomCBS сообщает, что срок действия этой сделки истекает 7 марта.

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