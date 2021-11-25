Лучшие предложения для консолей в Черную пятницу: Xbox, PlayStation, Switch и другие

Если вы хотите захватить дополнительную консоль или две, чтобы играть в многопользовательские игры с семьей и друзьями во время праздников, Черная пятница 2021 Прямо сейчас у него есть ряд отличных предложений на PlayStation, Xbox, Switch и портативных консолях. Мы собрали лучшие предложения контроллеров Черной пятницы для каждой платформы ниже.

Чтобы узнать больше об играх, обязательно ознакомьтесь с нашим обзором Лучшие предложения игр в Черную пятницу. Если вы покупаете определенную платформу, у нас есть списки, которые охватывают Лучшие предложения черной пятницы для playstationА также Xbox предложения, А также Предложения Nintendo Switch.

Сделки с контроллерами Xbox Series X и Xbox One

Контроллеры Xbox

Хотя мы не видим огромных скидок, которые иногда бывают на официальном беспроводном контроллере Microsoft для Xbox Series X и Xbox One, вы можете сэкономить от 10 до 15 долларов на различных цветовых схемах. А если вы ищете что-то более уникальное, консоль Xbox Elite Series 2 будет снижена до 140 долларов в Microsoft Store.

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DualSense

К сожалению, скидок на контроллер PS5 DualSense мы не видели. На данный момент есть три разных цвета на выбор: белый, полночный черный и космический красный.

Nintendo Switch консоль сделок

Контроллер Nintendo Switch Pro

У вас есть множество различных вариантов управления для Nintendo Switch. Хотя официальные контроллеры Joy-Con отлично подходят для портативного режима, безусловно, удобнее использовать традиционный геймпад при игре на телевизоре. От официальной консоли Switch Pro до отличных сторонних опций от таких компаний, как Hori и PowerA, есть из чего выбрать.

мобильный контроллер сделок

razer kishi

Мобильные игры стали более популярными, чем когда-либо, и с облачными игровыми сервисами, такими как Xbox Cloud Gaming, Stadia и Luna (среди других), специальный геймпад для игр на вашем телефоне может пригодиться. Хотя вы можете использовать со своим телефоном консоль PlayStation или Xbox, вы можете выбрать геймпад, который превратит ваш телефон в устройство, подобное Switch. Razer Kishi, наш выбор для Лучший контроллер для телефона Для устройств iOS и Android он продается по действительно низкой цене прямо сейчас.