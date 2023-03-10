Лучшие предложения дня Марио на игрушки и лего

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Это День Марио, ежегодный праздник всеми любимого красного сантехника. Розничные продавцы повсюду заключают сделки на игрушки и предметы коллекционирования с участием Марио, Луиджи, принцессы Пич, Жабы и других жителей Грибного королевства. Делаете ли вы покупки для себя или хотите подарить что-то особенное поклоннику Nintendo в своей жизни, Mario Day — это отличная возможность сэкономить на забавной одежде, играх или других предметах коллекционирования. Может быть, только может быть, они займут вас до 5 апреля, когда Фильм Super Mario Bros. в первый раз.

Если вы ищете другие типы подарков Марио, вы можете найти многие из самых продаваемых игр для Nintendo Switch за 39,99 долларов (скидка 20 долларов). Кроме того, для тех, у кого еще нет коммутатора, новый комплект коммутаторов «Выберите один» может быть именно тем, что вы ищете. За обычную цену Switch в 299,99 долларов вы получаете бесплатную цифровую игру Mario Switch при покупке.

одежда

амибо

бархатцы;

предметы коллекционирования

Головоломки

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