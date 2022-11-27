Tech

Лучшие предложения игровых ноутбуков в Черную пятницу по-прежнему доступны все выходные

27 ноября, 2022
Artem Sokolov

Черная пятница, возможно, и прошла, но лучшие предложения Черной пятницы на игровых ноутбуках все еще в силе. Многие из лучших предложений ноутбуков, которые мы нашли ранее, будут действовать в выходные дни Черной пятницы. Есть также две новые сделки Cyber ​​​​Monday, которых мы раньше не видели. Мы отсортировали лучшие предложения игровых ноутбуков от крупных продавцов: Dell, HP, Amazon, Best Buy и Walmart. Ноутбуки известных вам брендов, таких как Alienware, HP OMEN, ASUS, Acer, MSI, Gigabyte и других, оснащены графическими процессорами серии GeForce RTX 30 для мобильных игр.

Walmart предлагает игровые ноутбуки в черную пятницу

У Walmart прямо сейчас есть несколько отличных предложений для ноутбуков в Черную пятницу от Lenovo, Acer и MSI. Это одни из лучших предложений ноутбуков среди всех поставщиков.

MSI Katana GF66 15-дюймовый процессор Intel Core i9-12900H RTX 3070 Ti для игр ноутбук

MSI Катана GF66 15" Игровой ноутбук Intel Core i7-12650H RTX 3070 Ti

MSI Katana GF66 15-дюймовый процессор Intel Core i7-12650H RTX 3070 Ti для игр ноутбук

Асер нитро 5 15" Игровой ноутбук AMD Ryzen 5 5600H RTX 3060

Acer Nitro 5 15-дюймовый процессор AMD Ryzen 5 5600H RTX 3060 для игр ноутбук

ASUS TUF17" Игровой ноутбук AMD Ryzen 7 6800H RTX 3060

Старт 27 ноября

ASUS TUF 17-дюймовый процессор AMD Ryzen 7 6800H RTX 3060 для игр ноутбук

Скидки на игровые ноутбуки Dell в Черную пятницу

Это лучшие предложения игровых ноутбуков Dell в Черную пятницу прямо сейчас. В их число входят игровые ноутбуки Dell серии G, предлагающие большую игровую мощность по очень привлекательной цене, игровые ноутбуки Alienware, в которых превыше всего ставится максимальная производительность, и ноутбуки Dell XPS, обеспечивающие портативность.

Делл G16 16" Игровой ноутбук Intel Core i9-12900H RTX 3070 Ti 2560x1600 с 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD

Используйте код: GAMING10

READ  Питер Мур возвращается в бизнес видеоигр и присоединяется к Unity

Игровой ноутбук Dell G16 16 дюймов, 2560×1600, Intel Core i9-12900H RTX 3070 Ti, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD

Используйте промокод «GAMING10»

скидка 27% 2089,99 долларов США

Alienware m17 R5 17 модель" Игровой ноутбук AMD Ryzen 7 6800H RTX 3070 Ti с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD

Игровой ноутбук Alienware m17 R5 17″ AMD Ryzen 7 6800H RTX 3070 Ti с 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD

Alienware m15 R7 15" Игровой ноутбук AMD Ryzen 9 6900HX RTX 3080 с разрешением 2560x1440, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD

Игровой ноутбук Alienware m15 R7 15 дюймов, 2560×1440, AMD Ryzen 9 6900HX RTX 3080, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD

Alienware m15 R7 15" Игровой ноутбук Intel Core i9-12900H RTX 3080 с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD

Alienware m15 R7 15-дюймовый игровой ноутбук Intel Core i9-12900H RTX 3080 с 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD

Делл G15 15" Игровой ноутбук Intel Core i5-12500H RTX 3050 Ti с 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD

15-дюймовый игровой ноутбук Dell G15 Intel Core i5-12500H RTX 3050 Ti с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD SSD

Делл G15 15" Игровой ноутбук AMD Ryzen 7 6800H RTX 3070 с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD

15-дюймовый игровой ноутбук Dell G15 AMD Ryzen 7 6800H RTX 3070 с 16 ГБ ОЗУ и жестким диском 1 ТБ SSD

Ознакомьтесь с нашей статьей о Черной пятнице Dell или позже Реклама Dell в Черную пятницу Больше предложений на ноутбуки, ПК и игровые мониторы.

Скидки на игровые ноутбуки HP в Черную пятницу

Игровые ноутбуки HP OMEN 2022 года оснащены мощными процессорами Intel Core i7 Alder Lake 12-го поколения и видеокартами серии RTX 30 с поддержкой DLSS и трассировки лучей. Он также имеет более гладкий и простой дизайн, чем некоторые другие, более «шикарные» модели.

ХП ОМЕН 17" Ноутбук Intel Core i7-12800HX Alder Lake RTX 3060 с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD

Используйте код: КАШТАН10

Ноутбук HP OMEN 17″ Intel Core i7-12800HX Alder Lake RTX 3060 с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD

READ  Guilty Gear Strive заявляет «Права на транспорт» с новым персонажем из DLC

Используйте промокод «КАШТАН10»

скидка 26% 1699,99 долларов США

ХП ОМЕН 17" Ноутбук Intel Core i7-12800HX Alder Lake RTX 3070 Ti с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD

Используйте код: КАШТАН10

Ноутбук HP OMEN 17″ Intel Core i7-12800HX Alder Lake RTX 3070 Ti с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD

Используйте промокод «КАШТАН10»

скидка 24% 1999,99 долларов США

ХП ОМЕН 17" Ноутбук Intel Core i7-12800HX Alder Lake RTX 3080 Ti с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD

Используйте код: КАШТАН10

Ноутбук HP OMEN 17″ Intel Core i7-12800HX Alder Lake RTX 3080 Ti с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD

Используйте промокод «КАШТАН10»

скидка 21% 2499,99 долларов США

Ознакомьтесь с нашей статьей HP о Черной пятнице, чтобы узнать больше о скидках на ноутбуки и ПК.

Скидки на ноутбуки Amazon в Черную пятницу

У Amazon также есть свой ассортимент игровых ноутбуков. И сюрприз, сюрприз, вместо того, чтобы соответствовать цене всех остальных, как они обычно делают, Amazon решила предложить несколько собственных оригинальных предложений. Чем больше у нас вариантов, тем лучше!

ASUS TUF Dash 15" Игровой ноутбук Intel Core i7-1265H RTX 3060

ASUS TUF Dash 15-дюймовый процессор Intel Core i7-1265H RTX 3060 для игр ноутбук

Lenovo IdeaPad 3 15" Игровой ноутбук AMD Ryzen 5 6600H RTX 3050

Lenovo IdeaPad 3 15-дюймовый процессор AMD Ryzen 5 6600H RTX 3050 для игр ноутбук

MSI Импульс GL66 15" Игровой ноутбук Intel Core i7-12700H RTX 3070

MSI Pulse GL66 15-дюймовый процессор Intel Core i7-12700H RTX 3070 для игр ноутбук

MSI Катана GF66 15" Игровой ноутбук Intel Core i7-12650H RTX 3050 Ti

MSI Katana GF66 15-дюймовый процессор Intel Core i7-12650H RTX 3050 Ti для игр ноутбук

Лучшие скидки на игровые ноутбуки в Черную пятницу

Best Buy всегда предлагает отличные скидки на ноутбуки в Черную пятницу. Это все известные бренды, такие как ASUS, Dell, Lenovo, HP и Acer. Некоторые предложения могут быть распроданы онлайн, но с возможностью самовывоза из магазина, доступность может зависеть от региона.

Razer Blade 14" Игровой ноутбук AMD Ryzen 9 6900HX RTX 3070 Ti с разрешением 2560x1440» src=»https://assets-prd.ignimgs.com/2022/11/23/razerblade142-1669240113525.jpg?width=200&height=130&quality=20&dpr=0.05″ class=»jsx-2920405963 progressive-image jsx-2407332289 jsx-3166191823 rounded hover-opacity expand loading»/>

Razer Blade 14 дюймов 2560×1440 AMD Ryzen 9 6900HX RTX 3070 Ti для игр ноутбук

READ  Вы действительно хотите поменять местами выходы Wind Awakened и Twilight Princess?

ASUS ROG Зефир 14" Игровой ноутбук AMD Ryzen 9 6900HS Radeon RX 6800S с разрешением 2560x1600» src=»https://assets-prd.ignimgs.com/2022/11/21/asusrogzephyrus3-1669062326481.jpg?width=200&height=130&quality=20&dpr=0.05″ class=»jsx-2920405963 progressive-image jsx-2407332289 jsx-3166191823 rounded hover-opacity expand loading»/>

ASUS ROG Zephyrus 14 дюймов 2560×1600 AMD Ryzen 9 6900HS Radeon RX 6800S для игр ноутбук

ASUS ROG Flow X13 13" Игровой ноутбук AMD Ryzen 9 6800H RTX 3050 Ti

ASUS ROG Flow X13 13-дюймовый процессор AMD Ryzen 9 6800H RTX 3050 Ti для игр ноутбук

ASUS ROG Зефир 14" Игровой ноутбук AMD Ryzen 7 5800H RTX 3060

ASUS ROG Zephyrus 14-дюймовый процессор AMD Ryzen 7 5800H RTX 3060 для игр ноутбук

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" Игровой ноутбук AMD Ryzen 5 5600H RTX 3050 Ti

Lenovo Ideapad Gaming 3 15-дюймовый процессор AMD Ryzen 5 5600H RTX 3050 Ti для игр ноутбук

Alienware x14 R1 14" Игровой ноутбук Intel Core i7-12700H RTX 3060

Alienware x14 R1 14-дюймовый процессор Intel Core i7-12700H RTX 3060 для игр ноутбук

Acer Predator Helios 300 15" Игровой ноутбук Intel Core i7-12700H RTX 3060

Acer Predator Helios 300 15-дюймовый процессор Intel Core i7-12700H RTX 3060 для игр ноутбук

HP Виктория 15" Игровой ноутбук Intel Core i7-1265H RTX 3050 Ti

15-дюймовый игровой процессор HP Victus Intel Core i7-1265H RTX 3050 Ti ноутбук

Вы ищете больше скидок? Взгляните на лучшие предложения Черной пятницы 2022 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.