Лучшие предложения игр для PS4 и PS5 в PlayStation Store прямо сейчас

Прямо сейчас в PlayStation Store нет недостатка в предложениях игр, и с этого момента до 22 июля на нескольких распродажах для PS4 и PS5 будут действовать сотни скидок. планета скидок, в котором представлен случайный ассортимент игр по отличным ценам, в том числе Resident Evil 3 за 19,79 долларов, Dead by Daylight за 15 долларов и Deluxe Edition Doom Eternal за менее чем 30 долларов – последние два предложения также дают вам версии этих игр для PS5.

У экономных покупателей есть еще один Игры до 15 долларов Распродажа, чтобы проверить, он упакован такими классическими играми, как The Witcher 3: Complete Edition (10 долларов США), Titanfall 2: Ultimate Edition (4,49 долларов США) и Dragon Age: Inquisition’s Game of the Year Edition (8 долларов США). Поскольку мы вступаем в более медленный период с выпуском новых игр, это отличная возможность получить несколько старых драгоценных камней с меньшими затратами.

Наконец, PlayStation Store Продавать дополнения Это позволяет вам запастись дешевым DLC, от сезонных пропусков и расширений до наборов костюмов. Примечательно, что вы можете получить абонемент на расширение Outer Worlds за 20 долларов, Ultimate Content Bundle Cities: Skylines за 50 долларов и сезонный абонемент Resident Evil 7 за 12 долларов.

Ознакомьтесь с другими лучшими предложениями PlayStation Store, которые стоит проверить ниже – все эти распродажи должны быть доступны до 8:00 PT / 11AM ET 22 июля. Также стоит рассказать о сделке недели: Call of Duty: Modern War за 30 долларов (до 14 июля). Не забудь PlayStation Plus Участники могут сэкономить до 10% на некоторых играх!

Лучшие предложения в PlayStation Store до 22 июля

текущие продажи

Лучшие игровые предложения

* Версия для PS5 включена