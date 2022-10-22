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Лучшие предложения на выходных: Google Pixel 7, Apple MacBook, телевизоры 4K и многое другое.

22 октября, 2022
Artem Sokolov

Арс Техника

Очередные выходные, очередной обзор лучших технологических сделок недели. Сегодня Dealmaster предлагает щедрые подарочные карты на лучшие доступные телефоны Android, недавно выпущенные Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Pixel 7 Pro доступен на Amazon по обычной розничной цене 899 долларов США, но к вашему новому телефону прилагается большая подарочная карта Amazon на 200 долларов. Точно так же Pixel 7 представлен в 599 долларов США С дополнительной подарочной картой Amazon на 100 долларов.

Наш обзор новых Pixel, опубликованный на этой неделе, был очень положительным. Первоклассная камера Pixel, программное обеспечение без выпуклостей, элегантный и функциональный дизайн — это выдающиеся функции, которые мы привыкли ожидать от Google год за годом. Мы не считаем, что 7 и 7 Pro намного лучше, чем Пиксель 6 и 6 Про (Также в продаже 399 долларов США И 649 долларов, Прямой). Так что, если вы не против пропустить макрокамеру, Pixel предыдущего поколения по-прежнему является отличной покупкой, особенно с соответствующими скидками.

тоже есть Большое количество Умные колонки Google Nest и умные дисплеи, которые продает Wellbots, соответствуют своим историческим минимумам для каждого устройства. В других местах в Интернете у нас есть скидки предыдущего поколения. Apple TV 4KИ Братья Макбук И Атмосфера Несколько 4K OLED-телевизоров разных поколений от SamsungИ ЛГИ Сони, и многое другое. Ознакомьтесь с полным списком лучших предложений недели ниже.

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Сегодняшние специальные предложения

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Увеличить / Телефоны Pixel — это всегда файлы Лучшие телефоны Android. Камера с черным пластиковым ремешком — это Pixel 6a. Базовая модель Pixel 7 имеет эллиптическую черную камеру, а Pixel 7 Pro имеет вторую полосу камеры для зум-объектива.

Google

Предложения по электронике

Айпад Эйр 2022 года.
Увеличить / Айпад Эйр 2022 года.

Сэмюэл Аксон

Второе поколение Nest Hub от Google. <a href ="https://arstechnica.com/gadgets/2021/07/googles-nest-hub-is-the-best-bedside-smart-display-and-sleep-tracking-helps/" الهدف ="_فارغ" rel ="noopener"> Наш любимый друг в постели </a>.» src=»https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2021/07/Ars-Technica-Nest-Hub-2nd-Generation-Review-9-640×427.jpg» width=»640″ height=»427″ srcset=»https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2021/07/Ars-Technica-Nest-Hub-2nd-Generation-Review-9-1280×854.jpg 2x»/></a><figcaption class=
Увеличить / Второе поколение Nest Hub от Google. Наш любимый компаньон в постели.

Кори Гаскин

Surface Pro 8 от Microsoft.
Увеличить / Surface Pro 8 от Microsoft.

Эндрю Каннингем

Ноутбуки и настольные компьютеры

MacBook Air 2022 года имеет MagSafe и два порта Thunderbolt/USB-C.
Увеличить / MacBook Air 2022 года имеет MagSafe и два порта Thunderbolt/USB-C.

Сэмюэл Аксон

Скидки на видеоигры

Новый робот EMMI может убить космическую охотницу за головами Самус Аран одним ударом. твоя работа в <em> Ужас Метроида </em> чтобы этого не произошло. 360″ srcset=»https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2021/10/2021100516382000-9A9B6E0371D34263D6B6577F9CBA54D5-1280×720.jpg 2x»/></a><figcaption class=
Увеличить / Новый робот EMMI может убить космическую охотницу за головами Самус Аран одним ударом. ваш бизнес в страх метроидов это сделать так, чтобы этого не произошло.

игровые сделки

Игра <em> Легенда о Зельде </ em> и смотрите Nintendo Handheld. = «427» srcset=»https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2021/12/Nintendo-Game-and-Watch-Zelda-1280×853.jpg 2x»/></a><figcaption class=
Увеличить / нинтендо легенда о зельде Игра и смотреть вручную.

Джефф Данн

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