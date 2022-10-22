Лучшие предложения на выходных: Google Pixel 7, Apple MacBook, телевизоры 4K и многое другое.

Очередные выходные, очередной обзор лучших технологических сделок недели. Сегодня Dealmaster предлагает щедрые подарочные карты на лучшие доступные телефоны Android, недавно выпущенные Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Pixel 7 Pro доступен на Amazon по обычной розничной цене 899 долларов США, но к вашему новому телефону прилагается большая подарочная карта Amazon на 200 долларов. Точно так же Pixel 7 представлен в 599 долларов США С дополнительной подарочной картой Amazon на 100 долларов.

Наш обзор новых Pixel, опубликованный на этой неделе, был очень положительным. Первоклассная камера Pixel, программное обеспечение без выпуклостей, элегантный и функциональный дизайн — это выдающиеся функции, которые мы привыкли ожидать от Google год за годом. Мы не считаем, что 7 и 7 Pro намного лучше, чем Пиксель 6 и 6 Про (Также в продаже 399 долларов США И 649 долларов, Прямой). Так что, если вы не против пропустить макрокамеру, Pixel предыдущего поколения по-прежнему является отличной покупкой, особенно с соответствующими скидками.

тоже есть Большое количество Умные колонки Google Nest и умные дисплеи, которые продает Wellbots, соответствуют своим историческим минимумам для каждого устройства. В других местах в Интернете у нас есть скидки предыдущего поколения. Apple TV 4KИ Братья Макбук И Атмосфера Несколько 4K OLED-телевизоров разных поколений от SamsungИ ЛГИ Сони, и многое другое. Ознакомьтесь с полным списком лучших предложений недели ниже.

Ars Technica может получать компенсацию за продажи по ссылкам в этом посте через Партнерские программы.

Сегодняшние специальные предложения

Объявления

Предложения по электронике

Объявления

Ноутбуки и настольные компьютеры

Скидки на видеоигры

игровые сделки

Разные аксессуары и предложения