Лучшие предложения на выходных: Google Pixel 7, Apple MacBook, телевизоры 4K и многое другое.

Очередные выходные, очередной обзор лучших технологических сделок недели. Сегодня Dealmaster предлагает щедрые подарочные карты на лучшие доступные телефоны Android, недавно выпущенные Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Pixel 7 Pro доступен на Amazon по обычной розничной цене 899 долларов США, но к вашему новому телефону прилагается большая подарочная карта Amazon на 200 долларов. Точно так же Pixel 7 представлен в 599 долларов США С дополнительной подарочной картой Amazon на 100 долларов.
Наш обзор новых Pixel, опубликованный на этой неделе, был очень положительным. Первоклассная камера Pixel, программное обеспечение без выпуклостей, элегантный и функциональный дизайн — это выдающиеся функции, которые мы привыкли ожидать от Google год за годом. Мы не считаем, что 7 и 7 Pro намного лучше, чем Пиксель 6 и 6 Про (Также в продаже 399 долларов США И 649 долларов, Прямой). Так что, если вы не против пропустить макрокамеру, Pixel предыдущего поколения по-прежнему является отличной покупкой, особенно с соответствующими скидками.
тоже есть Большое количество Умные колонки Google Nest и умные дисплеи, которые продает Wellbots, соответствуют своим историческим минимумам для каждого устройства. В других местах в Интернете у нас есть скидки предыдущего поколения. Apple TV 4KИ Братья Макбук И Атмосфера Несколько 4K OLED-телевизоров разных поколений от SamsungИ ЛГИ Сони, и многое другое. Ознакомьтесь с полным списком лучших предложений недели ниже.
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Сегодняшние специальные предложения
- LG C2 (2022) 65-дюймовый 4K OLED-телевизор для 1597 долларов США (
1797 долларов США) в вес
- Microsoft Surface Pro 8 13-дюймовый планшетный ПК (2880 x 1920, платформа Core i5 Intel Evo, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) $860 (
1000 долларов) в Амазонка(С клавиатурой Surface Pro для 1000 долларов в Best Buy)
- Apple Макбук Эйр (2020) 13,3-дюймовый ноутбук (Apple M1, 2560 x 1600, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) для 800 долларов ($950) в Амазонка
- Apple iPad Air M1 10,9-дюймовый (2022 г.) Wi-Fi, 64 ГБ для 520 долларов США (
$560) в Амазонка
- Apple TV 4K 2021 Устройство потоковой передачи мультимедиа (32 ГБ) для 110 баксов ($163) (64 ГБ для 120 долларов)
- Гугл пиксель 7 про + подарочная карта на 200 долларов 899 долларов США в Амазонка
- Гугл пиксель 7 + Подарочная карта на 100 долларов 599 долларов США в Амазонка
- Хаб Google Nest умный экран для 50 долларов (
100 долларов США) в Веллботы (используйте код: ENGN50)
- Apple Макбук Эйр (2020) 13,3-дюймовый ноутбук (Apple M1, 2560 x 1600, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) для 800 долларов ($950) в Амазонка
- Новые пользователи: Парамаунт + 12-месячная подписка на 25 долларов (
50 долларов) в Базовый (премия 50 долларов 100 долларов США)
- Apple AirPods Pro Настоящие беспроводные наушники ANC (1-го поколения) для 150 долларов (
170 долларов) в Волмарт
Предложения по электронике
- Apple TV 4K 2021 Устройство потоковой передачи мультимедиа (32 ГБ) для 110 баксов ($163) (64 ГБ для 120 долларов)
- Самсунг QN85B (2022) 85-дюймовый 4K QLED-телевизор для 2598 долларов США (
3000 долларов) в Амазонка
- Сони А80К (2022) 55-дюймовый 4K OLED-телевизор для 1380 долларов США (
1500 долларов) в Амазонка
- Сони А80Дж (2022) 55-дюймовый 4K OLED-телевизор для 1000 долларов (
1899 долларов США) в лучшая покупка
- LG C1 (2021) 65-дюймовый 4K OLED-телевизор для 1499 долларов США (
$1600) в АмазонкаИ лучшая покупка
- LG C2 (2022) 65-дюймовый 4K OLED-телевизор для 1597 долларов США (
1797 долларов США) в вес
- Хисенс U6G (2021) 65-дюймовый 4K LED-телевизор для 385 долларов США (
540 долларов США) в лучшая покупка
Ноутбуки и настольные компьютеры
- Apple Макбук Эйр (2022) 13,6-дюймовый ноутбук (Apple M2, 2560 x 1664, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) для 1099 долларов США (
1199 долларов США) в Амазонка
- Apple Макбук Эйр (2020) 13,3-дюймовый ноутбук (Apple M1, 2560 x 1600, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) для 800 долларов ($950) в Амазонка
- Apple Макбук Про (2021) 13,3-дюймовый ноутбук (Apple M1, 2560 x 1600, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD) 1300 долларов (
1500 долларов) в лучшая покупка
- Microsoft Surface Pro 8 13-дюймовый планшетный ПК (2880 x 1920, платформа Core i5 Intel Evo, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) $860 (
1000 долларов) в Амазонка(С клавиатурой Surface Pro для 1000 долларов в Best Buy)
- Ноутбук Microsoft Surface 4 15-дюймовый ноутбук (2496 x 1664, Core i7-1185G7, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD) 2000 долларов (
2400 долларов) в Амазонка
- SK Hynix Platinum P41 (1 ТБ) PCIe 4.0 SSD для 127 долларов (
150 долларов) в Амазонка (2 ТБ для $221) (после сокращения 15% купона)
- Пиратская месть DDR5 32 ГБ (2 x 16 ГБ) ОЗУ 5600 МГц 170 долларов (
200 долларов) АмазонкаИ Новый
- ViewSonic Elite XG270Q 27-дюймовый игровой монитор (2560 x 1440, IPS, 165 Гц, G-Sync) для 260 долларов (
375 долларов США) в БиГ
- Самсунг Одиссей G3 27-дюймовый игровой монитор для 200 долларов (
230 долларов США) — 1920 x 1080, 165 Гц, совместимо с FreeSync при Амазонка
- Razer Huntsman V2 TKL игровая клавиатура для 144 доллара (
180 долларов) в Амазонка
- ASUS ROG Strix Scope NX игровая клавиатура для 116 долларов (
140 долларов) в Амазонка
- Логитек G915 Беспроводная механическая игровая клавиатура TKL для 184 доллара (
200 долларов) а Амазонка
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