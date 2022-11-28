Лучшие предложения ноутбуков Cyber ​​​​Monday: MacBook, Lenovo, Dell и HP

Я официально интернет-понедельник. Пока мы все выходные отслеживали выгодные предложения ноутбуков Cyber ​​​​Monday, мы собираемся получить множество новых скидок. Мы выбрали лучшее Предложения Киберпонедельника Мы нашли до сих пор, что включает в себя все, от Lenovo Chromebook до рабочих книг Dell. Возьмите вершину ниже и удачной охоты!

Lenovo Chromebook 3 — 79 долларов, было 139 долларов.

Одно из лучших предложений ноутбуков Cyber ​​​​Monday также является одним из лучших. Предложения Cyber ​​​​Monday для Chromebook Доступно на Lenovo Chromebook 3. Всего за 79 долларов вы можете получить Chromebook с 11,6-дюймовым HD-дисплеем, процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти eMMC. Это не мощный ноутбук, но если вы ищете что-то легкое и простое в использовании, у вас есть ноутбук. Это круто и доступно Студенческий ноутбук До 10 часов автономной работы, встроенная веб-камера высокой четкости и микрофон делают его идеальным для учебы в пути или удаленного посещения занятий.

Ноутбук Asus E410 — 100 долларов, было 250 долларов

Вот еще один очень портативный и очень доступный вариант, если вам нужен новый ноутбук. Вы сэкономите 150 долларов на этой сделке с ноутбуком Cyber ​​​​Monday, и вам нужно будет выложить всего 100 долларов, чтобы получить ноутбук Asus E410. За эту низкую цену вы получаете 14-дюймовый HD-дисплей, до 12 часов автономной работы, процессор Intel Celeron N4020 и 64 ГБ памяти eMMC. Опять же, этот ноутбук не только мощность. Речь идет о скорости и портативности. Так что это идеальный универсальный ноутбук для повседневного использования. Вы сможете транслировать фильмы и шоу на большом экране, проверять электронную почту и выполнять работу во время путешествий. Он работает на Последняя версия Windows, Windows 11 (в режиме S) и весит всего 2,87 фунта.

Asus Chromebook Flip C433 — 179 долларов, было 379 долларов.

Дополнением к нашим бюджетным предложениям ноутбуков Cyber ​​​​Monday является ноутбук Asus Chromebook Flip C433. Best Buy продает этот ноутбук всего за 179 долларов, что экономит вам 200 долларов. И заплатив эту небольшую цену, вы все равно получите отличный Chromebook 2 в 1. Flip C433 поставляется с Chrome OS, 14-дюймовым сенсорным экраном Full HD, а с 8 ГБ у этого ноутбука больше всего оперативной памяти (RAM) среди всех ноутбуков. в этом списке, который стоит менее 200 долларов. И потому что она 2 в 1 ноутбукВы получаете ноутбук, который можно настроить в нескольких режимах просмотра. Четыре, если быть точным: ноутбук, аудитория, рабочий стол и презентация. Flip C433 — это элегантный современный ноутбук, который можно приобрести менее чем за 200 долларов.

HP Envy x360 2-in-1 — 500 долларов, было 840 долларов

Да, ваши глаза вас не обманывают: вы действительно можете получить ноутбук, который обычно стоит около 1000 долларов, всего за 500 долларов. с этим Ноутбук HP Envy x360 2-в-1 Поторговавшись, вы получите ноутбук среднего класса по доступной цене. Всего за 500 долларов вы получаете Windows 11, процессор AMD Ryzen 5 5625U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ на твердотельном накопителе и 15,6-дюймовый дисплей FHD IPS с поддержкой мультитач. Экран также имеет современно выглядящие тонкие рамки, что дает вам больше экрана за ваши деньги. Он также весит менее 4 фунтов, но все же крепкий и предлагает приличное место для хранения. Он портативный, но при этом достаточно быстрый и мощный, чтобы помочь вам выполнить свою работу. Если вы смотрите на бизнес-ноутбуки Это не сломит банк, это для вас.

Ноутбук Dell XPS 13 — 749 долларов, было 999 долларов.

Экран у него меньше, но за такую ​​цену и со всеми остальными функциями вы вряд ли это заметите. Этот ноутбук Dell XPS 13 стоит всего 749 долларов в Киберпонедельник. Вы сэкономите 250 долларов и получите ноутбук с процессором Intel Core i5 12-го поколения, Windows 11, 512 ГБ SSD-накопителя, 8 ГБ ОЗУ и 13,4-дюймовым дисплеем FHD+. Этот ноутбук также обеспечивает до 12 часов автономной работы, поэтому вы можете часами работать или транслировать фильмы и шоу в свое удовольствие на великолепном экране с узкой рамкой. Вы получите все, что вам нужно, и при этом будете очень портативны всего за 2,59 фунта. Еще один отличный вариант для многоцелевого ноутбука. На самом деле, мы сделали это Список лучших ноутбуков и наш лучший выбор до 1000 долларов.

Apple MacBook Air (M1) — 799 долларов, было 999 долларов.

Наш обзор лучших предложений ноутбуков Cyber ​​​​Monday был бы неполным без нескольких Киберпонедельник предлагает MacBook, не так ли? конечно нет. Итак, это наш первый. Взгляните на это Apple MacBook Air 2020 года Сделка с Амазон. Удивительно, но это намного меньше 1000 долларов. Правильно: вы можете получить этот MacBook Air всего за 799 долларов, с 13-дюймовым дисплеем Retina, процессором Apple M1, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ на SSD-накопителе, HD-камерой FaceTime и клавиатурой. Этот MacBook также может похвастаться временем автономной работы 18 часов, что на сегодняшний день является самым продолжительным среди всех других ноутбуков в этом списке. Настоящий ноутбук «усердно работай, играй усердно». Если это ваш первый MacBook, вы не ошибетесь, заключив сделку для себя, особенно по такой цене.

Он живетПоследнее обновление: 28 ноября 2022 г., 12:20

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