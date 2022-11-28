Лучшие предложения ноутбуков Cyber ​​​​Monday: MacBook, Lenovo, Dell и HP

Я официально интернет-понедельник. Пока мы все выходные отслеживали выгодные предложения ноутбуков Cyber Monday, мы собираемся получить множество новых скидок. Мы выбрали лучшее Предложения Киберпонедельника Мы нашли до сих пор, что включает в себя все, от Lenovo Chromebook до рабочих книг Dell. Возьмите вершину ниже и удачной охоты!
Лучшие предложения ноутбуков Cyber Monday
Lenovo Chromebook 3 — 79 долларов, было 139 долларов.
Одно из лучших предложений ноутбуков Cyber Monday также является одним из лучших. Предложения Cyber Monday для Chromebook Доступно на Lenovo Chromebook 3. Всего за 79 долларов вы можете получить Chromebook с 11,6-дюймовым HD-дисплеем, процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти eMMC. Это не мощный ноутбук, но если вы ищете что-то легкое и простое в использовании, у вас есть ноутбук. Это круто и доступно Студенческий ноутбук До 10 часов автономной работы, встроенная веб-камера высокой четкости и микрофон делают его идеальным для учебы в пути или удаленного посещения занятий.
Ноутбук Asus E410 — 100 долларов, было 250 долларов
Вот еще один очень портативный и очень доступный вариант, если вам нужен новый ноутбук. Вы сэкономите 150 долларов на этой сделке с ноутбуком Cyber Monday, и вам нужно будет выложить всего 100 долларов, чтобы получить ноутбук Asus E410. За эту низкую цену вы получаете 14-дюймовый HD-дисплей, до 12 часов автономной работы, процессор Intel Celeron N4020 и 64 ГБ памяти eMMC. Опять же, этот ноутбук не только мощность. Речь идет о скорости и портативности. Так что это идеальный универсальный ноутбук для повседневного использования. Вы сможете транслировать фильмы и шоу на большом экране, проверять электронную почту и выполнять работу во время путешествий. Он работает на Последняя версия Windows, Windows 11 (в режиме S) и весит всего 2,87 фунта.
Asus Chromebook Flip C433 — 179 долларов, было 379 долларов.
Дополнением к нашим бюджетным предложениям ноутбуков Cyber Monday является ноутбук Asus Chromebook Flip C433. Best Buy продает этот ноутбук всего за 179 долларов, что экономит вам 200 долларов. И заплатив эту небольшую цену, вы все равно получите отличный Chromebook 2 в 1. Flip C433 поставляется с Chrome OS, 14-дюймовым сенсорным экраном Full HD, а с 8 ГБ у этого ноутбука больше всего оперативной памяти (RAM) среди всех ноутбуков. в этом списке, который стоит менее 200 долларов. И потому что она 2 в 1 ноутбукВы получаете ноутбук, который можно настроить в нескольких режимах просмотра. Четыре, если быть точным: ноутбук, аудитория, рабочий стол и презентация. Flip C433 — это элегантный современный ноутбук, который можно приобрести менее чем за 200 долларов.
HP Envy x360 2-in-1 — 500 долларов, было 840 долларов
Да, ваши глаза вас не обманывают: вы действительно можете получить ноутбук, который обычно стоит около 1000 долларов, всего за 500 долларов. с этим Ноутбук HP Envy x360 2-в-1 Поторговавшись, вы получите ноутбук среднего класса по доступной цене. Всего за 500 долларов вы получаете Windows 11, процессор AMD Ryzen 5 5625U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ на твердотельном накопителе и 15,6-дюймовый дисплей FHD IPS с поддержкой мультитач. Экран также имеет современно выглядящие тонкие рамки, что дает вам больше экрана за ваши деньги. Он также весит менее 4 фунтов, но все же крепкий и предлагает приличное место для хранения. Он портативный, но при этом достаточно быстрый и мощный, чтобы помочь вам выполнить свою работу. Если вы смотрите на бизнес-ноутбуки Это не сломит банк, это для вас.
Ноутбук Dell XPS 13 — 749 долларов, было 999 долларов.
Экран у него меньше, но за такую цену и со всеми остальными функциями вы вряд ли это заметите. Этот ноутбук Dell XPS 13 стоит всего 749 долларов в Киберпонедельник. Вы сэкономите 250 долларов и получите ноутбук с процессором Intel Core i5 12-го поколения, Windows 11, 512 ГБ SSD-накопителя, 8 ГБ ОЗУ и 13,4-дюймовым дисплеем FHD+. Этот ноутбук также обеспечивает до 12 часов автономной работы, поэтому вы можете часами работать или транслировать фильмы и шоу в свое удовольствие на великолепном экране с узкой рамкой. Вы получите все, что вам нужно, и при этом будете очень портативны всего за 2,59 фунта. Еще один отличный вариант для многоцелевого ноутбука. На самом деле, мы сделали это Список лучших ноутбуков и наш лучший выбор до 1000 долларов.
Apple MacBook Air (M1) — 799 долларов, было 999 долларов.
Наш обзор лучших предложений ноутбуков Cyber Monday был бы неполным без нескольких Киберпонедельник предлагает MacBook, не так ли? конечно нет. Итак, это наш первый. Взгляните на это Apple MacBook Air 2020 года Сделка с Амазон. Удивительно, но это намного меньше 1000 долларов. Правильно: вы можете получить этот MacBook Air всего за 799 долларов, с 13-дюймовым дисплеем Retina, процессором Apple M1, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ на SSD-накопителе, HD-камерой FaceTime и клавиатурой. Этот MacBook также может похвастаться временем автономной работы 18 часов, что на сегодняшний день является самым продолжительным среди всех других ноутбуков в этом списке. Настоящий ноутбук «усердно работай, играй усердно». Если это ваш первый MacBook, вы не ошибетесь, заключив сделку для себя, особенно по такой цене.
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Он живетПоследнее обновление: 28 ноября 2022 г., 12:20
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