Лучшие развлечения в Мельбурне в апреле

В этом месяце поездка на типичный 12-местный ужин бывшего шеф-повара, посещение нового винного бара, где подают различные (и отличные) закуски, и круиз, исследующий мамонта Мельбурна, который недавно открыл центр искусств. Есть также фестиваль чесночного хлеба, старая вращающаяся дискотека и захватывающее сценическое шоу с 30 комнатами в переоборудованной пивоварне. Это что Брошь Мельбурн редактор Томас Telegram Регистрация отъезда происходит в Мельбурне в апреле.
Ешьте в пункте назначения
Благодаря этому надоедливому «стальному кольцу» 2020 год оказался несколько пустым для столовой Мельбурна. Итак, мы составили список из 10 новинок за пределами города, которые вы могли пропустить из-за этого увлечения. Отправляйтесь в путь на интимный ужин на 12 человек с видом на Биллабонг (от бывшего шеф-повара Брея); Смотровая площадка среди внутренних районов полуострова Морнингтон; Или всплывающее окно Бена Шоури, которое скоро закроется – это похоже на лучшее барбекю, которое я когда-либо посещал. Также есть дверь подвала, которую только что открыл соучредитель Cumulus Inc, и пивоварня за кинотеатром в стиле ар-деко 1850-х годов.
Школа-гигант превратилась в центр искусств
После масштабной реставрации – более полувека – бывшая школа площадью 6500 квадратных метров возвращается в Collingwood Yards, новейший район искусств и общественный центр Мельбурна. Расположение между улицами Джонстон, Берри и Веллингтон имеет прекрасную историю. Последние 140 лет это были суд, палаты, совет, проектный институт. Но теперь более 30 местных художников и организаций называют его своим домом. Найдите время, чтобы заглянуть в магазин звукозаписи, студию керамики, библиотеку дизайна, галереи современного искусства и новый дом The Social Studio. Кроме того, впереди еще предстоит увидеть удивительный фасад в стиле ар-деко, внутренний двор с длинными пышными деревьями, круглосуточный ресторан и бар на крыше (окрашенный в цвет ночного клуба ДНК).
Действительно захватывающий опыт
«Иммерсивный» опыт не всегда настолько захватывающий. Но вот три, частью которых вы действительно можете почувствовать себя. Посмотрите театр Malt House так, как вы никогда не видели его раньше, в его последнем представлении, Потому что ночь. Переосмысление Шекспира поселок, Он отображается в 30 комнатах исторического театра Саутбэнк (переоборудованная пивоварня 1892 года). Затеняйте персонажей по мере развития их историй или извлеките их из упаковки, чтобы обнаружить потайные комнаты. Кроме того, известный художник Рико Рене взорвал баскетбольную площадку в центре города с помощью цвета – на сайте, который скоро будет разработан, – и вы можете зарезервировать его бесплатно. Подберите обручи или просто насладитесь морем розового, зеленого и синего цветов с трибун. И вы можете поближе познакомиться с более чем 50 доисторическими существами (в форме Lego) в этом новом Мир юрского периода LEGO Мастер Райан из галереи «Каменщик» МакНота. В вольере с «маленьким» динозавром находится брахиозавр в натуральную величину, который весит примерно две тонны.
Не ваше обычное вино
Вы когда-нибудь – или слышали о – Колипак? Нет? Ни один. Пирог (с лососем, вареными яйцами, эстрагоном и горчичным соусом) – это звезда Grey and Grey Bread and Wine, нового винного бара Northcote от владельца All Are Welcome Бориса Портного. (Шеф-кондитер порезался в The Restaurant at Meadowood, модном ресторане, отмеченном тремя звездами Мишлен в долине Напа.) В его уютной новой обстановке все дело в левоцентристском вине, русских и грузинских блюдах – подумайте о хлебе с “разными жиры », укроп маринованный с корнем свеклы и медовый 10-слойный торт высшего сорта. Вы можете найти его за оригинальными плакатами с золотыми листьями и вертикальными жалюзи в старой бывшей прокуратуре.
Фестивальная трасса
В этом месяце Мельбурнский фестиваль коктейлей потрясает город уже второй год; Загляните в долгожданный новый бар, закажите тропическую атмосферу на веселой вечеринке в лофте или загляните в бар в лучших коктейльных заведениях города. Между тем, Мельбурн снова стал самым веселым городом в мире (по крайней мере, на три недели) с возвращением Мельбурнского международного фестиваля комедии, а фестиваль квир-искусств Midsumma обещает невероятные 17 дней драг, ночных клубов и комедии – и ретро диско ролл. Вдобавок, есть новая сводка новостей о региональных барах, исторических театрах и загородных клубах по всей Виктории; Фестиваль чесночного хлеба принесет в Welcome to Thornberry чесночный хлеб, ломтики чесночного сыра, рыбные чипсы, чесночный хлеб и многое другое. Монетный двор BYO.