Лучшие развлечения в Мельбурне в апреле

В этом месяце поездка на типичный 12-местный ужин бывшего шеф-повара, посещение нового винного бара, где подают различные (и отличные) закуски, и круиз, исследующий мамонта Мельбурна, который недавно открыл центр искусств. Есть также фестиваль чесночного хлеба, старая вращающаяся дискотека и захватывающее сценическое шоу с 30 комнатами в переоборудованной пивоварне. Это что Брошь Мельбурн редактор Томас Telegram Регистрация отъезда происходит в Мельбурне в апреле.

Ешьте в пункте назначения



Благодаря этому надоедливому «стальному кольцу» 2020 год оказался несколько пустым для столовой Мельбурна. Итак, мы составили список из 10 новинок за пределами города, которые вы могли пропустить из-за этого увлечения. Отправляйтесь в путь на интимный ужин на 12 человек с видом на Биллабонг (от бывшего шеф-повара Брея); Смотровая площадка среди внутренних районов полуострова Морнингтон; Или всплывающее окно Бена Шоури, которое скоро закроется – это похоже на лучшее барбекю, которое я когда-либо посещал. Также есть дверь подвала, которую только что открыл соучредитель Cumulus Inc, и пивоварня за кинотеатром в стиле ар-деко 1850-х годов.

Школа-гигант превратилась в центр искусств



После масштабной реставрации – более полувека – бывшая школа площадью 6500 квадратных метров возвращается в Collingwood Yards, новейший район искусств и общественный центр Мельбурна. Расположение между улицами Джонстон, Берри и Веллингтон имеет прекрасную историю. Последние 140 лет это были суд, палаты, совет, проектный институт. Но теперь более 30 местных художников и организаций называют его своим домом. Найдите время, чтобы заглянуть в магазин звукозаписи, студию керамики, библиотеку дизайна, галереи современного искусства и новый дом The Social Studio. Кроме того, впереди еще предстоит увидеть удивительный фасад в стиле ар-деко, внутренний двор с длинными пышными деревьями, круглосуточный ресторан и бар на крыше (окрашенный в цвет ночного клуба ДНК).