Лучшие развлечения в Мельбурне в апреле

Действительно захватывающий опыт



«Иммерсивный» опыт не всегда настолько захватывающий. Но вот три, частью которых вы действительно можете почувствовать себя. Посмотрите театр Malt House так, как вы никогда не видели его раньше, в его последнем представлении, Потому что ночь. Переосмысление Шекспира поселок, Он отображается в 30 комнатах исторического театра Саутбэнк (переоборудованная пивоварня 1892 года). Затеняйте персонажей по мере развития их историй или извлеките их из упаковки, чтобы обнаружить потайные комнаты. Кроме того, известный художник Рико Рене взорвал баскетбольную площадку в центре города с помощью цвета – на сайте, который скоро будет разработан, – и вы можете зарезервировать его бесплатно. Подберите обручи или просто насладитесь морем розового, зеленого и синего цветов с трибун. И вы можете поближе познакомиться с более чем 50 доисторическими существами (в форме Lego) в этом новом Мир юрского периода LEGO Мастер Райан из галереи «Каменщик» МакНота. В вольере с «маленьким» динозавром находится брахиозавр в натуральную величину, который весит примерно две тонны.

Не ваше обычное вино



Вы когда-нибудь – или слышали о – Колипак? Нет? Ни один. Пирог (с лососем, вареными яйцами, эстрагоном и горчичным соусом) – это звезда Grey and Grey Bread and Wine, нового винного бара Northcote от владельца All Are Welcome Бориса Портного. (Шеф-кондитер порезался в The Restaurant at Meadowood, модном ресторане, отмеченном тремя звездами Мишлен в долине Напа.) В его уютной новой обстановке все дело в левоцентристском вине, русских и грузинских блюдах – подумайте о хлебе с “разными жиры », укроп маринованный с корнем свеклы и медовый 10-слойный торт высшего сорта. Вы можете найти его за оригинальными плакатами с золотыми листьями и вертикальными жалюзи в старой бывшей прокуратуре.

Фестивальная трасса



В этом месяце Мельбурнский фестиваль коктейлей потрясает город уже второй год; Загляните в долгожданный новый бар, закажите тропическую атмосферу на веселой вечеринке в лофте или загляните в бар в лучших коктейльных заведениях города. Между тем, Мельбурн снова стал самым веселым городом в мире (по крайней мере, на три недели) с возвращением Мельбурнского международного фестиваля комедии, а фестиваль квир-искусств Midsumma обещает невероятные 17 дней драг, ночных клубов и комедии – и ретро диско ролл. Вдобавок, есть новая сводка новостей о региональных барах, исторических театрах и загородных клубах по всей Виктории; Фестиваль чесночного хлеба принесет в Welcome to Thornberry чесночный хлеб, ломтики чесночного сыра, рыбные чипсы, чесночный хлеб и многое другое. Монетный двор BYO.