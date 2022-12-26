Лучшие распродажи после Рождества в 2022 году — телевизоры Smart TV от 79 долларов, MacBook от 799 долларов

Не получили подарок, на который рассчитывали, к этому празднику? Наступили рождественские распродажи, и это отличная возможность получить желаемый подарок по сниженной цене. Каждый год крупные ритейлеры, от Amazon до Walmart, в конце года проводят распродажи всего, от кофемашин Nespresso до фитнес-трекеров.
Как и все крупные розничные праздники, послерождественские распродажи — это не однодневное мероприятие. Многие из этих сделок будут продолжены в ближайшие несколько дней. Текущие распродажи включают скидки до 400 долларов на MacBook, умные телевизоры по цене от 79 долларов и скидки до 50% на некоторые кухонные приборы. Рождественские распродажи также являются отличной возможностью приобрести новую кровать. Многие производители матрасов поднимают цены с 1 января, и сейчас самое время обновить свою кровать.
Итак, мы собрали лучшие распродажи после Рождества и конца года, которые вы можете получить прямо сейчас, от MacBook со скидкой до распродаж постельного белья и предметов декора в конце года.
Быстрый взгляд на распродажи после Рождества
- Амазонка: Телевизоры стоят от 79 долларов, Android — от 99 долларов и т. д. (Откроется в новой вкладке)
- Лучшая покупка: 4K OLED-телевизоры от 569 долларов, ноутбуки от 79 долларов. (Откроется в новой вкладке)
- Дол: Скидка до 350 долларов США + скидки на ноутбуки от 349 долларов США (Откроется в новой вкладке)
- Облако мечты: Скидка 25% на весь сайт + 599 долларов США в ПОДАРОК с матрасом (Откроется в новой вкладке)
- GameStop: Скидки до 60% на видеоигры, консоли и аксессуары (Откроется в новой вкладке)
- я робот: Предложения от $124 (Откроется в новой вкладке)
- Майкрософт: Скидка до 600 долларов на ноутбуки, устройства Surface и многое другое (Откроется в новой вкладке)
- нектар: Скидка до 33% на любой матрас (Откроется в новой вкладке)
- Samsung: Скидка 40% на оборудование (Откроется в новой вкладке)
- Саатва (частное): матрасы за 400 долларов за 1000 долларов и более (Откроется в новой вкладке)
- Веризон: Планшет, часы, наушники с бесплатным iPhone или Galaxy (Откроется в новой вкладке)
- Уолмарт: Chromebook от 79 долларов, 4K-телевизоры от 218 долларов. (Откроется в новой вкладке)
- Путь: Распродажа мебели и декора от $10 (Откроется в новой вкладке)
Лучшие продажи после Рождества сейчас
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Фитнес
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