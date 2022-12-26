Лучшие распродажи после Рождества в 2022 году — телевизоры Smart TV от 79 долларов, MacBook от 799 долларов

Не получили подарок, на который рассчитывали, к этому празднику? Наступили рождественские распродажи, и это отличная возможность получить желаемый подарок по сниженной цене. Каждый год крупные ритейлеры, от Amazon до Walmart, в конце года проводят распродажи всего, от кофемашин Nespresso до фитнес-трекеров.

Как и все крупные розничные праздники, послерождественские распродажи — это не однодневное мероприятие. Многие из этих сделок будут продолжены в ближайшие несколько дней. Текущие распродажи включают скидки до 400 долларов на MacBook, умные телевизоры по цене от 79 долларов и скидки до 50% на некоторые кухонные приборы. Рождественские распродажи также являются отличной возможностью приобрести новую кровать. Многие производители матрасов поднимают цены с 1 января, и сейчас самое время обновить свою кровать.

Итак, мы собрали лучшие распродажи после Рождества и конца года, которые вы можете получить прямо сейчас, от MacBook со скидкой до распродаж постельного белья и предметов декора в конце года.

Быстрый взгляд на распродажи после Рождества

Лучшие продажи после Рождества сейчас

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