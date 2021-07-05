Лучшие распродажи 4 июля и предложения, которые вы все еще можете получить прямо сейчас

Гриль остыл, лед растаял, и мы надеемся, что большинство гостей вечеринки вернулись домой. Выходные 4 июля подходят к концу, но многие распродажи и предложения, предлагаемые начиная с пятницы, еще не распроданы или распроданы. Если вы попали во время продажи, но вы были слишком заняты, чтобы сесть и завершить покупку раньше, есть очень хороший шанс, что вам все еще повезет и вы можете сделать что-то отличное сегодня.

Продолжайте читать о наших любимых распродажах 4 июля, которыми вы все еще можете воспользоваться.

4 июля продажи по-прежнему сильны

Новые распродажи и предложения 4 июля

Барбекю и предложения на открытом воздухе

Если в ваши летние планы входят пешие прогулки, кемпинг и приготовление барбекю, пора обзавестись новым снаряжением и сэкономить при этом много денег.

Этот протестированный и одобренный CNET набор для гриля и костра имеет отличную скидку 20% – до 225 долларов (плюс бесплатная доставка). Это древесина BioLite и уголь FirePit Plus, который можно использовать в качестве гриля хибачи. Или это простой гриль хибачи, который можно использовать как костровище – решать только вам. Весной я протестировал один из них и обнаружил, что он отлично справляется с обеими задачами, и включил его в свой список. Лучшие переносные грили на 2021 год.

BBQGuys.com Я сам занимаюсь грилем на углях, но если вы ищете новый газовый гриль этим летом, вы можете вложить 300 долларов в цену большого гриля Nexgrill из нержавеющей стали с сайта BBQGuys.com. Также предоставляется бесплатная крышка для гриля. Вы можете сэкономить до 60% на других предметах для барбекю и заказать бесплатную доставку на сумму более 49 долларов. READ Cyberpunk 2077 - самая масштабная игра CD Projekt Red за всю историю, несмотря на провальный релиз

Скидки на матрасы 4 июля

Может быть, вам мешают выспаться не жаркие летние ночи, а ваш матрас. Готовы к обновлению? Купить матрас проще, чем вы думаете, и не нужно ходить в магазин матрасов и неловко разговаривать с продавцом. Пропустить магазин и Купить матрас онлайн. Обычно вы можете найти матрас со скидкой независимо от времени года, но он становится действительно хорошим в выходные, включая Четвертое июля.

Layla Сэкономьте до 200 долларов и получите 2 подушки бесплатно Layla Лейла заставляет одного из нас Любимые матрасы. Четвертого июля она продала матрасы со скидкой до 200 долларов, плюс две бесплатные подушки Lily из пены с эффектом памяти. Бесплатная доставка и офлайн-доставка включены.

4 июля технические предложения

Продажи оборудования распространились почти до Четвертого июля, как фейерверк. Вы найдете отличные устройства в продаже в Best Buy и Samsung, а также сможете сэкономить на ПК и ПК в эти выходные.

Garmin Помимо отслеживания активности и разблокировки забавных игр, когда вы закончите, этот Garmin подключается к приложению, которое позволяет родителям устанавливать домашние дела и распределять виртуальные награды, как только они будут выполнены, а также устанавливать таймеры для таких вещей, как домашнее задание, чистка зубов и время отхода ко сну. Наслаждайтесь Vívofit Jr. Он имеет один год автономной работы и доступен в трех забавных, удобных для детей цветах по этой распродажной цене.

HP Этот сверхнизкопрофильный настольный компьютер HP предлагает много памяти, массивный твердотельный накопитель и графику Radeon RX 580 для работы и развлечений. Это меньше половины его обычной стоимости и включает процессор Core i7 9-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ памяти и более старый графический процессор, который по-прежнему должен позволять вам играть в казуальные игры с хорошей скоростью. Вы также найдете скидки на ноутбуки, мониторы и многое другое при этом. Продажи HP 4 июля. READ PSA: обновите WebView для Android, чтобы исправить неработающие приложения

4 июля Скидки на кухню

Вы что-то сломали в эти выходные? Может, вы проснулись внезапно из-за отсутствия припасов? До 4 июля осталось несколько предложений, которые помогут вам с этим справиться.

4 июля скидки на видеоигры

Июньская промо-акция E3 дала игрокам много поводов для надежды, а также несколько свежих предложений по игре. Вот некоторые из лучших, которые мы нашли для платформ PS4, PS5, Xbox, Switch и ПК.