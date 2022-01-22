Лучшие телешоу субботы

Суббота 22 января

«Субботним вечером в прямом эфире», 23:29, NBC. Спустя десятилетие после ухода из «Субботним вечером в прямом эфире» Уилл Форте наконец возвращается в качестве ведущего. Это согласуется с тем фактом, что сейчас он снимается в «Макгрубере» — первоначально персонаже «SNL», затем провальный фильм, а теперь сериал — о «Павлине». Форте провел восемь лет на SNL, затем три года снимался в сериале «Последний человек на Земле». Он был занят озвучкой и сыграл серьезную роль в «Небраске». Сегодняшний музыкальный гость — Манескин.

Футбол, 16:30, CBS; 20:15, Фокс. В центре внимания оказались две звезды квотербека, один молодой, а другой нет. Это Джо Барроу и «Цинциннати Бенгалс» в «Теннесси Титанс», затем Аарон Роджерс и «Грин Бэй Пэкерс», которые принимают «Сан-Франциско Форти Найнерс». Берроу, 25 лет, играет второй сезон. 38-летний Роджерс занимает 17-е место. Боро во втором плей-офф, Роджерс в 21. Сегодняшние победители встретятся с победителями в воскресенье в Суперкубке.

«Доктор Живаго» (1965), 20:00, классические фильмы Тернера. Третью неделю подряд TCM приносит нам блокбастер в субботу. Этот высокий, пышный и универсальный. У нее были британский режиссер, итальянский продюсер, французский композитор и египетская звезда. По мотивам русского романа, снятого в Испании, Португалии, Канаде и Финляндии; Это официально американский фильм. Он получил пять «Оскаров» и был номинирован на «Лучший фильм».

«Черная пантера» (2018), 20:00, ТНТ. Ну, не все хотят провести вечер с Живаго и русской революцией. Есть много недавних боевиков во главе с этим прекрасным фильмом. Другие фильмы включают «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), 20:45 на Freeform и начало двухдневного марафона о Гарри Поттере на Syfy. Сегодняшние фильмы в 10:00, 13:33, 17:30 и 20:30.

Также: У CBS есть повторы «Эквалайзера» и «Спецназа» в 8 и 9 часов вечера. А для веселого повтора подождите до полуночи; Именно тогда Syfy повторяет гротескное начало «Инопланетянина-резидента». Еще четыре часа спустя мы готовимся ко второму сезону, который начнется в среду.