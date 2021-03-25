Лучшие фильмы на Netflix Canada, о которых вы, возможно, не слышали

Конечно, вы смотрели популярные фильмы на Netflix Canada, но видели ли вы клики, о которых никто не говорит?

Потому что иногда скрытая жемчужина более заметна, чем все обычные клики.

Здесь смешано много разновидностей. От интересных документов до комиксов, ужасов и драмы – мы сосредотачиваемся практически на любом фильме, который сейчас находится на Netflix Canada и заслуживает немного дополнительной любви.

Верный педагог заинтересован в творческом потенциале ученика, услышав его стихи. Но она быстро перешла черту одержимости.

Начинающий писатель едет в аэропорт, чтобы забрать школьную подругу из поездки в Африку, но расстроен, увидев ее с другим мужчиной.

Ее дважды уговаривали и оправдали в убийстве. Аманда Нокс и самые близкие ей люди говорят в этом ярком документальном фильме.

После того, как юная Ада договорилась выйти замуж за богатого человека, ее настоящая любовь исчезает в море при попытке миграции – пока чудо не объединяет их.

Тщательно организованная жизнь хирурга оборачивается катастрофой, когда проблемный мальчик-подросток с загадочными мотивами начинает навязывать себя своей семье.

Двое бывших школьных возлюбленных неожиданно встречаются в своем старом родном городе, поскольку они заново открывают для себя свою магическую связь и сталкиваются с общим сожалением.

Преданная сестра изо всех сил пытается удержаться на плаву, пока ведет своего брата, страдающего героиновой зависимостью, в центр детоксикации и ухаживает за своей двухлетней дочерью.

Лишенный возможностей после урагана Катрина, молодой человек и его близкие друзья превращаются в преступную жизнь в Девятом округе Нового Орлеана.

Жизнь подростка осложняется в 1960 году в Монтане, когда ее отца увольняют, мать возвращается к работе, и начинается давление на семью.

Муж с плохой репутацией пытается начать все сначала, проведя ветхую викторианскую реконструкцию своей семьи, но обнаруживает, что ему удалось вытащить дом из ада.

Борющийся комик возвращается в Остин, штат Техас, чтобы увидеть свою больную кошку и противостоять ее грязному прошлому, оставаясь при этом со своим бывшим парнем и новой девушкой.

В своем фильме, получившем “Оскар”, американский велосипедист оказывается вовлеченным в массовый допинговый скандал с участием российского ученого, который является самым разыскиваемым Путиным репортером.

Ошибочное приключение в пустыне приводит к изменяющим жизнь открытиям проблемного подростка-сироты из города и его отца-воина.

Создатели фильма проникают в коррумпированную глобальную сеть торговли слоновой костью, выставляя браконьеров и торговцев как африканских слонов, находящихся на грани исчезновения.

Трое отважных парней из быстро развивающегося Бронкса наткнулись на зловещий план, чтобы высосать всю жизнь из своего любимого сообщества.

Молодые вороны Дэнни и Келли, оказавшиеся в теневом обмене сумками по разным причинам, проводят вместе насыщенную ночь, когда сделка разрывается.

Десятилетняя девочка категорически желает купить новый байк, чтобы пригласить своего парня-мужчину на гонку. Но для его получения потребуется некоторая сноровка.

Трое из братьев справляются с непостоянными отношениями своих родителей, беспрепятственно разгуливая, и один из них переживает глубокое пробуждение.

Это не подходило. Они этого не хотели. Когда тебе 13 лет, это круто как никогда.

Фермер признается в убийстве своей жены, но ее смерть – это только начало ужасающей истории. По роману Стивена Кинга.