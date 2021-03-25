Лучшие фильмы на Netflix Canada, о которых вы, возможно, не слышали

Конечно, вы смотрели популярные фильмы на Netflix Canada, но видели ли вы клики, о которых никто не говорит?
Потому что иногда скрытая жемчужина более заметна, чем все обычные клики.
Здесь смешано много разновидностей. От интересных документов до комиксов, ужасов и драмы – мы сосредотачиваемся практически на любом фильме, который сейчас находится на Netflix Canada и заслуживает немного дополнительной любви.
Воспитатель детского сада (2018)
Верный педагог заинтересован в творческом потенциале ученика, услышав его стихи. Но она быстро перешла черту одержимости.
горящий (2018)
Начинающий писатель едет в аэропорт, чтобы забрать школьную подругу из поездки в Африку, но расстроен, увидев ее с другим мужчиной.
Аманда Нокс (2016)
Ее дважды уговаривали и оправдали в убийстве. Аманда Нокс и самые близкие ей люди говорят в этом ярком документальном фильме.
Атлантика (2019)
После того, как юная Ада договорилась выйти замуж за богатого человека, ее настоящая любовь исчезает в море при попытке миграции – пока чудо не объединяет их.
Убить священного оленя (2017)
Тщательно организованная жизнь хирурга оборачивается катастрофой, когда проблемный мальчик-подросток с загадочными мотивами начинает навязывать себя своей семье.
Синие вены (2016)
Двое бывших школьных возлюбленных неожиданно встречаются в своем старом родном городе, поскольку они заново открывают для себя свою магическую связь и сталкиваются с общим сожалением.
6 воздушных шаров (2018)
Преданная сестра изо всех сил пытается удержаться на плаву, пока ведет своего брата, страдающего героиновой зависимостью, в центр детоксикации и ухаживает за своей двухлетней дочерью.
Перерезать горло городу (2020)
Лишенный возможностей после урагана Катрина, молодой человек и его близкие друзья превращаются в преступную жизнь в Девятом округе Нового Орлеана.
дикие животные (2018)
Жизнь подростка осложняется в 1960 году в Монтане, когда ее отца увольняют, мать возвращается к работе, и начинается давление на семью.
Девушка на третьем этаже (2019)
Муж с плохой репутацией пытается начать все сначала, проведя ветхую викторианскую реконструкцию своей семьи, но обнаруживает, что ему удалось вытащить дом из ада.
Г-н Рузвельт (2017)
Борющийся комик возвращается в Остин, штат Техас, чтобы увидеть свою больную кошку и противостоять ее грязному прошлому, оставаясь при этом со своим бывшим парнем и новой девушкой.
Икар (2017)
В своем фильме, получившем “Оскар”, американский велосипедист оказывается вовлеченным в массовый допинговый скандал с участием российского ученого, который является самым разыскиваемым Путиным репортером.
В поисках дикой местности (2016)
Ошибочное приключение в пустыне приводит к изменяющим жизнь открытиям проблемного подростка-сироты из города и его отца-воина.
Слоновая кость игра (2016)
Создатели фильма проникают в коррумпированную глобальную сеть торговли слоновой костью, выставляя браконьеров и торговцев как африканских слонов, находящихся на грани исчезновения.
Вампиры против Бронкса (2020)
Трое отважных парней из быстро развивающегося Бронкса наткнулись на зловещий план, чтобы высосать всю жизнь из своего любимого сообщества.
Бродяги (2017)
Молодые вороны Дэнни и Келли, оказавшиеся в теневом обмене сумками по разным причинам, проводят вместе насыщенную ночь, когда сделка разрывается.
Ваджа (2012)
Десятилетняя девочка категорически желает купить новый байк, чтобы пригласить своего парня-мужчину на гонку. Но для его получения потребуется некоторая сноровка.
Мы животные (2018)
Трое из братьев справляются с непостоянными отношениями своих родителей, беспрепятственно разгуливая, и один из них переживает глубокое пробуждение.
Середина 1990-х (2018)
Это не подходило. Они этого не хотели. Когда тебе 13 лет, это круто как никогда.
1922 г. (2017)
Фермер признается в убийстве своей жены, но ее смерть – это только начало ужасающей истории. По роману Стивена Кинга.