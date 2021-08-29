Лучшие фильмы с цифрой в названии

Молодой грузинский иммигрант по имени Себастьян (Джордж Паблоани) надеется предоставить деньги своей нуждающейся семье на их новой французской родине. Когда временный владелец бизнеса умирает до того, как ему заплатили, Себастьян крадет письмо покойного, содержащее загадочные, но соблазнительные перспективы богатства. Оказывается, выполнение указаний в письме будет больше, чем он рассчитывал. Себастьян входит в подземный мир, где игроки выстраиваются в очередь, чтобы принять меры против других искателей удачи, играющих в многоступенчатую игру в русскую рулетку (из-за которой «Охотник на оленей» выглядит как детская игра), с последним живым человеком, который может нажиться. . Всаднику присваивается номер, и Себастьян колеблется с счастливыми 13 (по-грузински Цамети / ცამეტი – 13).

Режиссер «13 возвышенных» – брат звезды, Гела. Очень насыщенный финальный фильм, дебютировавший в 2005 году, был снят в черно-белом цвете. Он сказал Он «убирает один реализм и заменяет его другим». Фильм получил награды на фестивале Sundance, Венеция и других Другие кинофестивали вокруг света.

Вскоре после выхода фильма Голливуд взял Баблавани и заставил его переделать свой собственный фильм, но они убрали из названия «Мое обязательство» и сняли его в цвете. В то время как сильный звездный состав на бумаге – команда мечты – Джейсон Стэтхэм, Рэй Уинстон, 50 Cent, Микки Рурк, Майкл Шеннон, Бен Газзара, Александр Скарсгард – получившийся фильм плохо транслировался и был критический А также офисная коробка разочарование.