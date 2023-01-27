Лучший покемон, который столкнется с беспрецедентным рейдом Greninja Tera Raid в Pokémon Scarlet и Violet

Формат команды очень прост в Алый покемон И Фиолетовый Terra Rides, поскольку на экране в режиме ожидания отображается обновленное изображение покемонов каждого игрока.

Будут некоторые игроки, которые автоматически ограничивают свои выборы независимо от того, что хотят принести их будущие товарищи по команде, но наблюдение за этими выборами все еще дает другим игрокам шанс спасти положение, если выбор не велик.

Основная цель состоит в том, чтобы собрать отличное сочетание нападающих и болельщиков, чтобы не все пытались играть одну и ту же роль или чрезмерно зависели от одного товарища по команде в чем-то одном.

Как пройти беспрецедентный рейд Greninja Tera Алый покемон И Фиолетовый

Как и в большинстве других рейдов Тера высокого уровня, в беспрецедентном рейде Грениндзя будет босс 100-го уровня, усиленный дополнительными усилениями. Это означает, что вы захотите принести своего собственного покемона 100-го уровня, потому что привлечение покемонов низкого уровня может легко привести к ранним нокаутам, которые потянут вашу команду вниз.

Во время этого семизвездочного рейда Грениндзя всегда будет появляться как тип Ядовитого Тера, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о планировании нескольких сопротивлений или иммунитетов. Просто помните, что Грениндзя изначально принадлежал к водному/темному типу, поэтому использование базового или экстрасенсорного типа просто напрашивается на неприятности.

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Независимо от вашего стиля или если вам нужны советы, вот лучшие контратаки, которые можно использовать против непревзойденного Грениндзя в Тера Рейдах.

Лучшие счетчики в Greninja Tera Raid, не имеющие аналогов в Алый покемон И Фиолетовый

Лучшая сборка Gastrodon для беспрецедентного рейда Greninja Tera в Алый покемон И Фиолетовый

Gastrodon уже давно является надежным выбором для игроков, которым нужен покемон, который может соответствовать ряду ролей. В Tera Raids она может хорошо играть в качестве нападающего, а также оказывать достаточную поддержку, чтобы сделать ее гибким вариантом, если что-то пойдет не так.

В качестве бонуса, поскольку у него есть способность Storm Drain, атаки водного типа, которые Грениндзя может использовать во время рейдовой битвы, в конечном итоге вместо этого повысят характеристику специальной атаки Gastrodon!

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Тип местности: земля

Способность: ливневая канализация Этого покемона привлекают движения водного типа. Водные движения не наносят никакого урона, а специальная атака покемона повышается на один уровень.

Характер: посредственный (+спецатака, — атака)

Удерживающий ингредиент: мелкий песок Мягкий песок используется в этой сборке для надежного увеличения урона наземного типа, но вы можете выбрать другой предмет, не теряя слишком много.

EV спред 252 Специальная атака Остальные 256 можно перевести в любое состояние, которое вы хотите, и большинство рекомендует некоторые из них в HP и, возможно, в Defense/Special Defense.

движется Сила земли Шлепок грязи/ясный смог/кислотный щит Рука помощи Восстановление



Лучшая сборка Toxtricity для Greninja Tera Raid, не имеющая аналогов в Алый покемон И Фиолетовый

Toxtricity, возможно, не сразу выделяется как крутая шкала, но она противодействует приемам воды и яда, а также дает доступ к ряду потрясающих приемов поддержки. Это включает в себя базовые спреи Tera Raid Acid и такие вещи, как Taunt или Nuzzle.

Весь смысл этой сборки Toxtricity заключается в том, чтобы помочь своим товарищам по команде, прежде чем пытаться нанести небольшой урон самому. Удар молнии будет вашим единственным вариантом прямой атаки, но это не будет иметь значения, если вы позволите покемонам ваших союзников наносить удары силой или блокировать Грениндзя.

Тип местности: электрический

Способность: Техник Движения с силой кора 60 или меньше усиливаются по силе на 50 процентов.

Характер: посредственный (+спецатака, — атака)

Предмет-ловушка: Штурмовой жилет (для построения всех атак) или остатки Если вы совершаете наступательные движения, даже если они не очень сильны, штурмовой жилет позволит вам выдержать несколько дополнительных ударов благодаря своим особым свойствам, повышающим защиту. Однако, если вы не используете эту версию, вам нужно будет выбрать что-то другое, потому что штурмовой жилет также не позволяет пользователю использовать безвредные движения.

EV спред 252 л.с. 4 защита 252 Специальная атака

движется кислотный спрей удар молнии Морской / балочный фрахт Рычание / сатира / очарование



Лучшая сборка Clodsire для непревзойденного Greninja Tera Raid Алый покемон И Фиолетовый

Clodsire находится в том же лагере, что и Gastrodon, во многих отношениях, поскольку он сопротивляется одному из выборов Greninja, а также имеет доступ к способности, которая сводит на нет движения типа Water. Тем не менее, этот мега-ядовитый/земной тип в данном случае скорее профессионал.

Кислотный спрей и водяное охлаждение не могут быть превзойдены, когда дело доходит до большинства сражений Tera Raid, а доступ к мощным наземным опциям делает Clodsire отличным универсалом, даже если вы в конечном итоге выполняете психическую или ледяную атаку.

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Тип местности: земля

Способность: водопоглощение Покемон восстанавливает до 1/4 своего максимального здоровья, когда его атакуют движениями водного типа.

Характер: спокойный (+ особая защита, — атака) или смелый (+ защита, — атака)

Предмет-ловушка: Штурмовой жилет (для построения всех атак) или остатки Как и в случае с Toxtricity, Assault Vest позволит вам нанести несколько дополнительных ударов. Просто помните, что он не позволяет пользователю использовать безобидные движения, поэтому используйте его только в том случае, если вы планируете атаковать каждый ход или использовать приветствие.

EV спред 252 л.с. 252 Специальная атака 4 в любом коде защиты

движется Сила земли кислотный спрей холодная вода Пощечина слизи/рука помощи/выздоровление



Лучшая сборка Клефки для непревзойденного Greninja Tera Raid в Алый покемон И Фиолетовый

Поскольку мы знаем, что ее несравненная Грениндзя относится к типу Ядовитая Тера, нам не нужно беспокоиться о том, что она сможет поразить Клефки чем-либо, кроме мощного движения типа Воды. Это делает Клефки отличным покемоном поддержки, которого вы можете взять с собой, если вам нужно настроить экраны и помочь своей команде.

Greninja — своего рода гибридный атакующий, поэтому использование Reflect и Light Screen — достойный вариант. Клефки также имеет доступ ко многим другим полезным движениям, таким как Металлический звук, который может помочь многим из особых атакующих, которых вы увидите, стать союзниками.

Тип терры: сталь

Способность: Обманщик Отдает приоритет перемещению дела.

Природа: Спокойствие (+ Специальная Защита — Атака)

Удерживающий ингредиент: светлая глина

EV спред 252 л.с. 4 специальные атаки 252 Особая защита

движется психологический Световой экран / отражение / успокоение ума Громовая волна / отражение / свет экрана металлический звук



Лучший дизайн Rotom Wash для непревзойденной Greeninga Terra Red в Алый покемон И Фиолетовый

Если вы сомневаетесь, бросьте проблему в стиральную машину. Rotom Wash был постоянным продуктом в любом месте. Покемон Когда дело доходит до сетевых сражений и сложных испытаний, Tera Raids ничем не отличается. В этом случае он может действовать как двойная проверка, а также удерживать свои позиции при атаке. Буферная сила кто-нибудь?

Тип терры: сталь

Способность: Обманщик Отдает приоритет перемещению дела.

Характер: посредственный (+спецатака, — атака)

Удерживающий ингредиент: светлая глина

EV спред 252 л.с. 4 специальные атаки 252 Особая защита

движется разрядка/накопленная энергия Рука помощи / плохой сюжет светлый экран отражает



Лучшая сборка Vaporeon для рейда Greninja Terra, не имеющая аналогов Алый покемон И Фиолетовый

Это не часть продолжающегося мема Vaporeon, который, кажется, никогда не исчезнет, ​​вода Eeveelution на самом деле является достойным вариантом для остановки непревзойденного Greninja. В основном это связано с тем, что Water Absorb снова стал MVP и сделал много хороших ходов.

Stored Power — это колода, которую вы, вероятно, захотите использовать, но благодаря доступу Vaporeon к Fake Tears, даже если вы не можете правильно ее настроить, вы все равно можете попытаться помочь своим товарищам по команде.