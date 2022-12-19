Лучший способ получить единственных покемонов Скарлетт и Вайолет Сандреас

Сандрис подходит к Алый покемон И Фиолетовый позже в этом месяце. картина : Компания покемонов / Котаку

Алый покемон И Фиолетовый Тера-рейд Charizard завершился, и Game Freak уже объявили о своем следующем шаге: Cinderace. Стартовый галарский огненный тип обычно недоступен в этих играх и поэтому будет доступен только в этом рейде. Судя по рейду Чаризарда, это будет тяжелая битва, но, исходя из того, что мы знаем, есть некоторые разумные приготовления, с которых вы можете начать перед событием.

Чего ожидать в Cinderella Terra Raid

Во-первых, рейд Cinderace будет доступен в течение двух окон: с 30 декабря в 19:00 по восточному времени до 1 января в 18:59 по восточному времени. Он вернется 13 января в 19:00 по восточному времени и, наконец, войдет в хранилище 15 января в 18:59 по восточному времени. Так что окно небольшое, но если вы подготовитесь заранее, вы сможете без проблем победить и захватить Золушек.

Cinderace будет 100-го уровня (и все, кого вы приведете в рейд, должны быть такими же), так как все семизвездочные рейдовые боссы находятся в Алый покемон И Фиолетовый, и он будет спортсменом типа Terra Martial. Однако, поскольку Синдерейс по своей природе является покемоном огненного типа, также важно убедиться, что любой покемон, которого вы приводите в бой, может противостоять мощной огненной атаке.

Например, в то время как Корвинайт может нанести некоторый урон в ближнем бою с помощью летающих движений, ее стальной тип сделает ее уязвимой для огненных движений Золушки. Поэтому всегда помните, что в терра-рейдах нужно брать с собой покемона, который не является слабым в базовом типе вашего босса, потому что суперэффективная атака не будет иметь значения, если вы и ваши товарищи по команде попадете под этот базовый тип.

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Как ни странно, многие стратегии, использованные против Чаризарда в последнем Семизвездном рейде на Терру, вероятно, будут эффективны и против Синдерс. С боевым типом Тиры Золушка будет слаба к психическим, воздушным и волшебным атакам. Учитывая, что Game Freak выбрала базового покемона огненного типа, который слаб к фэнтезийным атакам в двух последовательных Terra Raid, Azumarill и Dachsbun остаются респектабельным выбором для борьбы с Cinderace.

Учитывая базовый тип Синдерейс и тип тера, некоторые стратегии, которые работали на Чаризарде, сработают и на этот раз. картина : Компания покемонов / Котаку

Лучшие покемоны и движения, чтобы привести их в бой для рейда Сандриса

Азумарилл был звездным игроком в рейдах Чаризарда из-за его типа воды / фантазии, что давало ему сопротивление огненным атакам Чаризарда и его типу Терра-Дракона. Эти типы работают в ее пользу и против Синдерейс, так как она будет устойчива к огненным атакам и сможет ослабить боевой тип Терры. Таксбун относится к типу Феи, и его способность хорошо готовиться делает его невосприимчивым к атакам огненного типа, а также он увеличивает свою защиту на два этапа, когда противник пытается использовать одну из них против него.

Этот усилитель защиты пригодится в битве с Синдерейс, потому что, хотя Чаризард указан как особый атакующий, Синдерейс по своей природе является физическим атакующим. Хотя мы еще не знаем ее набор движений, почти все движения, которые могут выучить покемоны, являются физическими атаками. Dachsbun уже имеет высокую базу физической защиты на уровне 115 (которую можно увеличить, сосредоточив внимание на обучение электромобилю), а способность хорошо пропеченного тела даст ему хороший импульс, если Синдерейс попробует что-нибудь основанное на огне. Физическая защита Азумарилла не так высока, около 80, но это все еще очень респектабельный показатель.

Если вы хотите просто начать с Азумарилла, а не поднимать первостадию, как Азурилл, вы можете найти его в северо-западной части Палдеи на озере Кассерероя. В долгосрочной перспективе лучше выращивать Азурилл, пока он не эволюционирует. Детскую форму можно найти в самом начале игры, в Южном округе (1-й округ) рядом с озером из лаборатории профессора Тору/Сада.

Такса спорадически встречается вокруг региона Палдеа в таких местах, как западный регион пустыни в восточной провинции (3-й регион), полностью юго-западный регион карты в южной провинции (6-й регион) и в западном регионе (3-й регион). регион) возле входа в Зеро. Но если вы хотите вырастить и превратить Фидоу в таксу, вы найдете его в том же районе, что и Азурилл, когда будете идти к Центру покемонов.

По крайней мере, комбинацию Азумарилла и Даксбана все еще стоит попробовать, но есть некоторые потенциальные ловушки в борьбе с Синдерейс, которых просто не существовало против Чаризарда. Для тех, кто не знает, Азумарилл и Даксбан были полезны в последнем семизвездочном рейде, потому что комбинация Азумарилла «Барабан живота» и «Грубая игра» смогла нанести только один удар Чаризарду. Belly Drum вдвое уменьшает HP пользователя для значительного увеличения физической атаки, а Play Rough заставляет волшебный физический урон наносить огромные числа против Чаризарда как дракона тера-типа. Теоретически, эта стратегия должна сработать и для Cinderace.

Главной заботой, которая у вас была в начале, было сохранение Азумарилла в живых достаточно долго, чтобы выполнить грубую игру, что можно сделать, если кто-то готов использовать поднять настроение «исцеление», или иметь товарища по команде, который использует покемона с исцеляющей способностью, такой как Хаттерн, использующий Heal Pulse. Физическая атака Синдерейса высока, но его физическая защита довольно средняя. Таким образом, комбо может нанести реальный урон, особенно если у вас есть Dachsbun. Используйте руку помощи, чтобы увеличить его силу.

При всем при этом у Синдерейс может быть один туз в своем арсенале, который может остановить всю эту установку, если Азумарилл недостаточно силен, чтобы сразу ее уничтожить: счетчик. Эта способность активируется, когда пользователь подвергается физическому нападению, и наносит в два раза больше урона, чем получает. Если Синдерейс выживет после комбинации «Барабан в животе» + «Рука помощи» + «Грубая игра», Азумарилл, вероятно, не сможет противостоять Контракту. Это все еще очень мощная комбинация, но на этот раз она еще более опасна.

Если вы хотите пойти более безопасным путем, Sylveon также является эффективным вариантом для частного злоумышленника, вам не нужно беспокоиться о Counter. Его физическая защита не так высока, как у Даксбана или Азумарилла, но его особая атака довольно сильна, и он уклоняется от любых физических реактивных движений, которые могут быть у Синдерейса в сумке. Если вы хотите понизить собственную защиту Синдерейс, чтобы помочь Сильвеон лишить ее здоровья, используйте такие приемы, как Фальшивые слезы, которые могут стереть эти несколько стадий, и было бы неплохо использовать их каждый раз, когда Синдерейс сбрасывает фиксированные нерфы во время боя, например, терарейдовые боссы. Акт. Как только это будет сделано, Сильвеон сможет сбросить Лунный взрыв или два. Если в вашей команде есть Dachsbun, рука помощи также сотворит чудеса, чтобы нанести ущерб.

Армаруж выдерживает многие удары Синдерейс и имеет психические атаки, чтобы дать отпор. картина : Компания покемонов

Хороший психический покемон для борьбы с Сендересом

Помимо Counter, есть две возможные внезапные атаки, которые могут разрушить все это: Iron Head и Gunk Shot. Cinderace в основном не хватает приемов, которые очень эффективны против покемонов фэнтезийного типа, поскольку он не может выучить какие-либо стальные или ядовитые приемы, которые естественным образом ослабляют его. Тем не менее, Iron Head и Gunk Shot можно выучить с помощью TM, и, как уже доказал рейд Чаризарда с драконом, который знает Focus Blast, эти рейдовые головы могут вытащить из полного обучаемого набора движений покемонов. В этом случае рекомендуется психологическая атака.

Физическая защита обычно не является сильной стороной экстрасенса, но если вы поищите, вы можете найти некоторых монстров, которые телепортируются, чтобы противостоять физическим атакам Синдерейс. Slowbro — сильный стартовый игрок, с базовой физической защитой 110 и естественным образом устойчивый к огню и атакам ближнего боя. У нее также есть хорошие приемы поддержки команды, такие как Heal Pulse и Psychic Terrain, а также амнезия для повышения ее специальной атаки. Тогда это просто вопрос привлечения хорошего ясновидящего, чтобы воспользоваться сеттингом.

Если вас не устраивает сопротивление и вы хотите играть в покемонов, которые невосприимчивы ко многим атакам Синдерейс, Armarouge и Ceruledge — сильные конкуренты. Чтобы получить любой из них, вам нужно будет развить Charcadet, используя Благоприятную броню или Зловещую броню соответственно. Charcadet — довольно редкий покемон, но мне повезло найти его в дыре в Западной провинции (первый регион), которую я нашел на карте ниже:

Charcadet редко появляется на просторах Paldea, но, кажется, он надежно появляется в этом месте на карте. картина : Компания покемонов / Котаку

После того, как вы отследили предварительно разработанную форму, вы можете получить любой из этих предметов, принеся 10 частей Бронзора (кармин) или 10 вафель Sinistea (Фиолетовый) к NPC, найденному у фонтана в городе Сабабико. Вы можете получить эти предметы, победив в бою Бронзора/Броннзонга (часто встречающихся в руинах в южных регионах Палдеи) или Синистею/Полтегейста (более конкретно в руинах на окраинах Альфорнады), и из них выпадет добыча. После того, как вы принесете их NPC, они либо дадут вам Благоприятный щит, чтобы превратить Шаркадет в Армаруж, либо Коварный щит, чтобы превратить его в Церуледж.

У обоих покемонов есть способность Flashfire, которая делает их полностью невосприимчивыми к огненным атакам. Он поставляется с дополнительным бонусом в виде увеличения силы их огненных атак, но даже с боевым терра-типом Синдерейс не является покемоном, чтобы использовать движения огненного типа. Вместо этого вы захотите воспользоваться их экстрасенсорными способностями. В этом случае Armarouge немного лучше, так как это тип Natural/Psychic Fire и имеет доступ к большему количеству психических атак, таких как Expanding Force и Psychic. У Армаруж уже есть исключительные характеристики специальной атаки, но использование Psychic Terrain или Calm Mind или двух действительно поднимет ее силу на новый уровень.

Церуледж может и не иметь экстрасенсорного типа, но она полностью невосприимчива как к огненным атакам Синдерейс, так и к боевому типу Терры благодаря Flash Fire и ее типу огня/призрака. У него также есть Psycho Cut, который ослабит Терра-тип Синдераса и сделает его телосложение более прочным. Используйте Танец мечей хотя бы один раз, и вы увидите, что они наносят большой урон.

Имейте в виду также Armarouge и Ceruledge. исключительно для Алый покемон И Фиолетовый Прямой, Так что, если вы хотите что-то одно, вам, возможно, придется торговаться с другом перед рейдом.

Напоминание: вы можете поймать только одну Золушку

Некоторые из этих стратегий и советов могут измениться, как только Cinderace станет активным, и мы получим представление о его наборе приемов, но, исходя из того, что мы знаем сейчас, это хорошие места для начала до запуска тера-рейда в следующие выходные. Как и в случае с Charizard Raid, вы сможете поймать только одну Cinderace в одном файле сохранения, но вы сможете разводить еще больше, отправив ее и Дитто на пикник вместе. Тогда вы сможете выращивать малышей Скорбанни и охотиться на гиков сколько душе угодно.