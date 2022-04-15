«Лучший стрелок» сияет на Каннском кинофестивале в тени Украины

Париж На фоне напряженности из-за войны в Украине Каннский кинофестиваль планирует отдать дань уважения возвращению Тома Круза в роли «Лучшего стрелка» и принять около 35 000 человек, поскольку киноиндустрия надеется восстановить былую привлекательность пандемии.

Организаторы фестиваля этого года представили в четверг 18 фильмов, которые будут бороться за престижную Золотую пальмовую ветвь на мероприятии 17-28 мая. Среди них «Естественная история разрушения» украинского режиссера Сергея Лозницы, «Все, что дышит» индийского режиссера Шунака Сена и «Джерри Ли Льюис: Проблема с разумом» Итана Коэна.

Состав жюри организаторы объявят позже.

После задержки производства, связанной с пандемией, фильм «Лучший стрелок: Маверик», в котором Круз повторяет свою роль пилота ВМС США 1986 года, будет показан в Каннах, но вне официального конкурса, вместе с драмой База Лурмана «Элвис Пресли».

Директор фестиваля Тьерри Фремо сказал, что 75-летие Французской Ривьеры «происходит при особых обстоятельствах: пандемия, война в Украине, мир, который изменился и будет меняться».

Как обычно, большинство директоров конкурса — мужчины. В прошлом году, когда фестиваль впервые возобновился после закрытия вируса, Джулия Докорнау стала второй женщиной в истории, получившей главный приз за свой «Титан» — дикий физический триллер ужасов с сексом с машиной и удивительно нежным сердцем.

Международная Каннская деревня с развевающимися флагами ежегодно принимает более 80 стран со всего мира. Но организаторы заявили, что российские делегации не будут приветствоваться на самом международном кинофестивале этого года из-за решения президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Фремо сообщил, что на Каннском фестивале будет показан фильм российского режиссера Кирилла Серебникова о композиторе Петре Чайковском, который недавно бежал из России в Берлин.

Российское правительство обвинило Серебренкова, одного из самых известных менеджеров России, в растрате по делу, против которого выступило российское художественное сообщество и Европа.