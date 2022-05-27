sport

Лыжные гонки — голосование Филаби за вторжение России вне Совета FIS

27 мая, 2022
Boleslava Sokolova

(Рейтер) — Елена Филаб, президент Федерации лыжных гонок России, которая высказалась в поддержку вторжения Москвы в Украину, была исключена из Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) после голосования в Милане.

Трехкратная олимпийская чемпионка Виалп была избрана в совет FIS в прошлом году, но несколько членов возражали против ее участия в выборах в четверг из-за ее комментариев по поводу вторжения.

54-летний набрал 48 голосов из 117 и занял последнее место.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com

Российским и белорусским спортсменам уже запретили участвовать в соревнованиях FIS. Беларусь была основным плацдармом для вторжения.

Президент Йохан Элиас был переизбран на четырехлетний срок, несмотря на то, что некоторые делегаты отказались от участия, заявив, что процесс голосования был недемократичным, поскольку он был единственным кандидатом.

«Прошлый год показал, что это может и должно быть только началом», — сказал Элиас, который впервые был избран в 2021 году, но срок его полномочий короче из-за сроков проведения предыдущей конференции.

«Я благодарен и взволнован этим четким поручением продолжить наш путь ведущих зимних видов спорта к светлому и успешному будущему».

Делегаты также согласились изменить официальное название руководящего органа, включив в него слово «скейтборд». Теперь она будет называться Международной федерацией конькобежного спорта и сноуборда, хотя аббревиатура останется прежней.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com

Дополнительный отчет Друва Мунджала в Бангалоре, редактирование Тоби Дэвиса

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.

READ  Алекс Овечкин включен в состав олимпийской сборной России 2022 года на Олимпийских играх в Пекине - NBC4 Вашингтон

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.