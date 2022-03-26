Львов, западноукраинский город, до сих пор избежавший российской атаки, сотрясли мощные взрывы.

По словам мэра города Андрея Садового, один удар был нанесен по складу ГСМ, в результате чего он загорелся, а последующий удар нанес «значительный ущерб» объектам инфраструктуры города.

Ранее в центре города раздались три мощных взрыва, издалека виднелись столбы густого черного дыма. Перед взрывами были слышны сирены. Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий позже в своем Telegram-аккаунте сообщил о еще трех взрывах после удара по складу горючего, заявив: «Воздушная тревога сохраняется».

Львов — стратегический украинский город, расположенный недалеко от польской границы, и в значительной степени избежал непрекращающихся бомбардировок, которые наблюдались в большинстве частей страны во время российского вторжения. Это было неожиданное нападение, которое произошло всего через день после того, как российские военные объявили, что первая фаза конфликта завершена и что они переключают свое внимание на спорные восточные районы Украины.

Атака произошла в то время, когда президент США Джо Байден был в Польше в субботу Где он встречался со своим польским коллегой Анджеем Дудой, а также с украинскими чиновниками и беженцами. Байден позже Речь возле королевского замка в польской столице Варшаве, где он решительно заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти».

Затем Белый дом заявил, что Байден не выступает за смену режима: «Мнение президента состоит в том, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом», — сказал представитель Белого дома. Ранее в своем выступлении Байден сказал украинскому народу: «Мы поддерживаем вас. Точка». По словам представителя Белого дома, Байден был проинформирован о забастовке во Львове, прежде чем покинуть отель, чтобы произнести речь. «Сейчас в вечной борьбе за демократию и свободу Украина и ее народ стоят на передовой, борясь за спасение своей нации, и их мужественное сопротивление является частью более широкой борьбы за… основные демократические принципы, объединяющие всех свободных людей, — сказал Байден. Садовый сообщил в Твиттере в субботу, что российские войска атаковали город, но не предоставил подробностей. Он призвал жителей оставаться в приютах. READ Иран приостанавливает переговоры с Саудовской Аравией По словам Садового, в результате одного из ударов российских войск во Львове сгорел промышленный объект, использовавшийся для хранения топлива. «В результате бомбежки сгорел один из промышленных объектов, — сказал мэр. — Это склад горючего». Он не сказал, было ли это причиной дыма. Мэр добавил, что «жилая инфраструктура не пострадала». Позже Садовый утверждал, что Львову был нанесен еще один удар, который нанес «значительный ущерб» городской инфраструктуре. Он добавил, что жилые дома не пострадали. Между тем, украинские власти заявили в субботу, что колонны автобусов, которые пытались эвакуировать мирных жителей, были остановлены и задержаны российскими войсками в рамках того, что, по их утверждениям, было кампанией давления с целью заставить некоторых жителей уехать в Россию. В заявлении главы Запорожской обладминистрации Александра Старуха говорится, что эвакуационная колонна из более чем 50 автобусов, направлявшихся в осажденный украинским портовым городом Мариуполь в Запорожье, задержалась на ночь на российском блокпосту в Васильевке, примерно в 35 милях к югу от Запорожья. столица. . Запорожье. Старух сказал, что в колонне были две машины скорой помощи с тремя детьми, которым требовалась срочная медицинская помощь. Субботние забастовки были не первыми ударами по Львову. Несколько российских ракет попали авиаремонтный завод Там 18 марта. Работы на объекте были остановлены до забастовки, о пострадавших не сообщалось. Субботние атаки произошли после того, как высокопоставленный российский генерал заявил в пятницу, что «первая фаза» российского военного плана завершена, и теперь ее основное внимание сосредоточено на восточной Украине. Было неясно, подразумевало ли это заявление изменение целей российских военных или просто представляло собой изменение в публичных сообщениях. «В целом основные задачи первого этапа операции выполнены», — заявил на брифинге первый заместитель начальника Генштаба России полковник Сергей Рудской. «Значительно снижен боевой потенциал ВСУ, что позволило нам, еще раз подчеркиваю, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». READ Сардинская деревня пытается спасти древнее дерево, сгоревшее дотла Спустя несколько дней после того, как западные лидеры продемонстрировали свой единый фронт против России, субботние удары можно рассматривать как ответ Путина и его военных Байдену и Западу. Российские военные заявляют, что не наносят удары по гражданским лицам или жилым районам, несмотря на неопровержимые доказательства обратного.

Чендлер Торнтон из CNN, Кейтлан Коллинз, Кевин Липтак, Меган Васкес Внесите свой вклад в этот отчет.