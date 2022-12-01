Львят, спасенных с войны в Украине, передали в заповедник в США.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности, но Москва пока не видит готовности с их стороны.

Об этом Лавров заявил во время своей ежегодной пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, возможно ли достичь договоренности по предложенным Россией гарантиям безопасности.

«Сомневаюсь, что у них найдутся энергия и мозги для этого», — сказал он. «Однако, если бы это вдруг произошло, мы были бы готовы вернуться к разговору с ними».

«Но поскольку они отвергли наши предложения, они уже предприняли ряд шагов, которые полностью противоположны возможностям возобновления диалога», — добавил он.

Отвечая на другой вопрос на пресс-конференции, Лавров повторил, что Россия открыта для диалога с западными партнерами в свете ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, но сказал, что это не будет «как обычно».

«Если у наших западных партнеров появится интерес к тому, чтобы как-то восстановить нашу совместную работу по европейской безопасности, это не будет обычным делом», — сказал Лавров.

«Если Запад поймет, что добрососедские отношения лучше развивать на взаимосогласованных основах, мы прислушаемся к тому, что предложит Запад», — сказал он. «Но очевидно, что для этого нужен совершенно новый старт. Я не знаю, есть ли шанс для этого нового старта в ближайшем будущем. Это зависит от Запада», — добавил он.

О возможной встрече с президентом США Джо БайденомЛавров заявил, что Москва «никогда не избегает контактов», но «никаких существенных идей» не было, когда речь шла о возможной встрече Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы много раз говорили, сам Путин говорил, как и я, что мы никогда не избегаем контактов», — сказал Лавров на своей ежегодной пресс-конференции в Москве.

«Но пока мы не слышали никаких содержательных идей», — добавил он.

Байден заявил перед саммитом G-20 в Индонезии не вижу веских причин сидеть.

«Это будет зависеть от того, о чем конкретно он хочет поговорить», — сказал Байден CNN в конце октября, добавив, что Путин хочет обсудить заключенную звезду американского баскетбола. Бритни ГринерТогда он будет открыт для разговора.

«Но посмотрите, он был жесток, он был жесток», — сказал Байден. Я думаю, что он совершил военные преступления. А так я не, не вижу логической причины встречаться с ним сейчас.