СИЛЬВЕРСТОУН, Англия (Associated Press) – Льюис Хэмилтон заявил в четверг, что Формула-1 должна игнорировать «старые голоса» и отвергать расизм, поскольку она нацелена на то, чтобы стать более инклюзивной, в то время как чемпион мира Макс Ферстаппен сказал, что его «тесть» не должен этого делать. быть запрещенным на трассе Формулы-1.

Семикратный чемпион Формулы-1 и единственный чернокожий гонщик Хэмилтон отреагировал на комментарии, сделанные в прошлом году трехкратным чемпионом Формулы-1 Нельсоном Пике, который назвал Хэмилтона расистским термином. Внимание к рассматриваемому слову было привлечено на этой неделе. Пике — отец девушки Ферстаппена, Келли Пике.

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун в четверг выступил в защиту Пике, заявив, что удивлен тем, что Гамильтон не «проигнорировал этот вопрос», и выразил поддержку вторжению президента России Владимира Путина в Украину.

«Я не знаю, почему мы продолжаем давать этим старым голосам трибуну, потому что они говорят о нашем виде спорта и хотят пойти в совершенно другое место. Не упоминая Пике или Экклстоуна по имени», — сказал Гамильтон, не упомянув Пике или Экклстоуна по имени.

«Эти древние голоса, будь то подсознательные или сознательные, не согласны с тем, что такие люди, как я, например, должны заниматься таким видом спорта, не согласны с тем, что женщины должны быть здесь», — сказал Гамильтон. «Дискриминация — это не то, что мы должны демонстрировать или продвигать».

В очевидном ответе на комментарии Экклстоуна Гамильтон добавил: «Расизм нельзя игнорировать, и я не должен его игнорировать».

Ферстаппен сказал, что Пике неправильно использовал слово, которое он назвал «очень, очень оскорбительным», но не считает его расистским. Он добавил, что пожизненный доступ Пике, предоставленный бывшим чемпионам Формулы-1, не должен быть отозван.

«Пусть будет уроком на будущее, — сказал он, — не употреблять этого слова, потому что оно такое оскорбительное, а особенно в наше время, знаете ли, становится все более и более привлекательным». «Но я провожу с Нельсоном намного больше времени, я думаю, чем обычный человек в целом. И он определенно не расист, и на самом деле он очень приятный и спокойный парень».

«Я уверен, что, как и его заявление, вы можете видеть это слово двояко, но я думаю, что все же лучше его не использовать».

Ферстаппен заявил, что не встречался с Пике. «Я не должен разговаривать со своим тестем, как, я думаю, поступил бы любой из вас. Мы не собираемся звонить и говорить: «Эй, мужик, это неправильно». Думаю, он и сам это знает».

Хэмилтон не сразу отреагировал на комментарии Ферстаппена.

Хэмилтон сказал, что хочет, чтобы F1 сделала больше для расширения разнообразия и охвата спорта. Гамильтон работает со своей командой Mercedes, чтобы финансировать проекты, направленные на поощрение участия женщин в автогонках и предоставление инженерных стипендий чернокожим студентам, специализирующимся на автоспорте. В четверг они объявили о первых грантах.

В четверг Пике был отстранен от почетного членства в Британском клубе водителей, который владеет и управляет трассой Сильверстоун, используемой для проведения Гран-при на этой неделе.

BRDC заявил, что использование Пике «оскорбительного в расовом отношении языка для описания другого члена BRDC неприемлемо и представляет собой совершенно неуместное поведение для почетного члена BRDC, несмотря на его последующие извинения». BRDC добавил, что его совет директоров, как ожидается, отзовет членство Пике на предстоящем заседании.

В среду Пике извинился перед Хэмилтоном Но он сказал, что этот термин, хотя и «плохо продуманный», не предназначен для оскорблений.

Пике использовал этот термин трижды, обсуждая аварию между Хэмилтоном и Ферстаппеном во время прошлогоднего Гран-при Великобритании.

Даже без комментариев Пике возвращение на этой неделе в Сильверстоун могло быть в значительной степени сосредоточено на часто ожесточенном соперничестве между Хэмилтоном и Ферстаппеном в прошлом году. Ферстаппен врезался в стену и был доставлен в больницу для наблюдения, а Хэмилтон продолжал побеждать, несмотря на пенальти.

Гамильтон столкнулся с расовыми оскорблениями в социальных сетях после гонки; Ферстаппен пожаловался, что для Хэмилтона неприемлемо праздновать победу, пока Ферстаппен проходит обследование в больнице.

Комментарии Пике вызвали широкое осуждение со стороны руководства F1, руководящего органа FIA и большинства гонщиков.

Чжоу Гуанью из Alfa Romeo сказал в четверг, что он столкнулся с «множеством негативных и расистских комментариев, которых никогда не должно быть» в социальных сетях примерно в то время, когда он подписал свой контракт, чтобы стать первым гонщиком из Китая в Ф1.

«В каком-то смысле Льюис пытается помочь миру двигаться вперед, и не только мы, но и молодое поколение должны быть для них лучшим примером», — добавил Чу.

Во вторник команда Red Bull Ферстаппена опубликовала заявление, в котором говорится, что «команда не оправдывает никаких форм расизма». Он не упомянул Пике и сосредоточился на решении Red Bull уволить пилота Формулы-2 Юри Випса с тестов и оставить за собой роль пилота за использование расовых оскорблений во время онлайн-трансляции игр. Випс сохранил свое место в команде F2 Hitech.

Экклстоун, которого раньше критиковали Прежде чем Хэмилтон прокомментировал расизм и разнообразие в Формуле-1, он сказал, что близость Пике к Ферстаппену может объяснить его комментарии и что Пике «никогда не станет изо всех сил говорить что-то плохое».

Об этом Экклстоун заявил в своем комментарии в программе «Доброе утро, Британия» на британском телевидении. »

Экклстоун, десятилетиями доминировавший в Формуле-1, прежде чем уйти в 2017 году, защищал Владимира Путина в связи с вторжением в Украину. 91-летний мужчина заявил, что «примет пулю» за российского президента.

«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются его личным мнением и резко контрастируют с позицией современных ценностей для нашего спорта», — говорится в заявлении F1.

Гамильтон задался вопросом, почему Экклстоуна показали по телевидению: «Кто-то, наконец, верит в войну, перемещение миллионов и убийство тысяч людей? Это выше моего понимания, и я не могу поверить, что это то, что я слышал сегодня».

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