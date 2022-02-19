Любимая мужская сборная России по хоккею снова в олимпийском финале, теперь сыграет с Финляндией

ПЕКИН. Россияне, как и ожидалось, вернулись в матч за олимпийское золото.

Эта гонка уже не так доминирует, как четыре года назад, но они все еще в одной победе от двух подряд мужских хоккейных турниров на Зимних играх без игроков НХЛ. Золото останется прежним, и русские надеются завершить матч с Финляндией в воскресенье в Пекине.

«Мы продвигались по ходу турнира, — сказал российский нападающий Дамир Шарибзянов. «Медленное начало, не так много голов, но мы развиваемся, и мне нравится, куда мы идем, и мы вышли в финал, и теперь это игра нашей жизни для всех».

Команда, представляющая Олимпийский комитет России, за четыре победы на Олимпиаде забила всего восемь мячей и во многом полагалась на 25-летнего вратаря Ивана Федотова, который вывел их в финал с шестью сейвами в полуфинальном матче против Швеции. Федотов забивал 1,53 гола против среднего и 0,944 гола в турнире, как и ветеран Василий Кошкин, который начал 2018 год.

Это не та команда, в которой выступали нынешняя звезда «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов и давние звезды НХЛ Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Из Пхенчхана вернулись только семь игроков, в том числе шесть, принимавших участие в финале против Германии.

Защитник Никита Нестеров сказал: «Это другая команда. Много молодежи, и (сейчас) у нас есть шанс».

Эта возможность предоставляется сильному сопернику из Финляндии, который не проиграл ни одного матча. Финны пропустили три гола, обыграли Швецию в предварительном раунде и вышли в финал со своей фирменной структурой и вратарской игрой.

«В каждом турнире команды могут хорошо выглядеть на бумаге, но мы знаем, что вам все равно нужно играть на льду», — сказал нападающий Хари Пессонен. Нам удалось контролировать ситуацию, когда мы не являемся проигравшими. Это показывает, что мы психически сильны, и это хорошо».

Россияне ищут свой пятый титул на последних шести Олимпиадах — с четырьмя разными именами из-за штрафов за допинг и распада Советского Союза — когда НХЛ не участвовала. Финляндия находится на пути к завоеванию своей первой олимпийской хоккейной медали в истории страны.

«Это важно для каждого на индивидуальном уровне, как для команды, так и для хоккеиста», — сказал вратарь Гарри Сатри. «Это большое дело».

Финляндия быстро стала одной из лучших команд на Олимпийских играх и может сравниться с россиянами независимо от того, какой стиль игры сложится. В списке есть бывшие таланты НХЛ, такие как капитан Валттери Филппула, Лео Комаров и Сами Ватанен, а Юкка Ялонен является подходящим тренером для группы игроков, в основном из европейских профессиональных лиг.

Более дюжины финских игроков родом из российской КХЛ, так что обе стороны хорошо знакомы. Мало кто ожидает результативного финала дома и в гостях.

«Мы думаем, что это будет действительно тяжелая игра — много драк и очень нейтральная зона», — сказал российский нападающий Михаил Григоренко, один из семи вернувшихся из 2018 года. Действительно, очень тяжелый матч».

Сатри, выступавший за «Флорида Пантерз» в сезоне 2018/19, лидирует на Олимпийских играх с результатом 0,965. Забить шайбу в сетку могут и финны, а Сакари Макинен среди лидеров турнира по количеству забитых мячей.

Финляндия возвращается в финал впервые с 2006 года, уступив в один гол Швеции. Генеральный менеджер Джерри Лехтинен играл в том матче и сформировал команду, которая находится на пороге истории.

«Попасть в олимпийский финал — это как мечта, — сказал Макинен. «Вы мечтаете об этих моментах, но в то же время (пытаетесь) сосредоточиться на правильных вещах, не думать об этом слишком много и готовиться к следующему матчу».

Российские игроки не слишком беспокоились о встрече с Финляндией и уверены, что смогут выиграть золото, если будут играть со всей энергией.

«Игру за игрой мы играем лучше, и я думаю, что это наш лучший матч в финале», — сказал Нестеров.