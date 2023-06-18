Любимый создатель Steam City сбивает цену вместе с обширным новым обновлением

Средневековая градостроительная игра Королевства и замки Она только что получила огромное обновление, в то время как игра с блестящими отзывами также продается в Steam, что делает сейчас идеальное время, чтобы попробовать ее, если вы еще этого не сделали. Итак, с появлением обновлений крафта и инфраструктуры замков Kingdoms and Castles и 40% скидкой на игру сейчас самое время.

Если вы никогда не слышали о Kingdoms and Castles, градостроительный симулятор 2017 года от Lion Shield, который также запустил румынский градостроительный симулятор Nova Roma, очень популярен в Steam. С момента запуска шесть лет назад в Steam почти 24 000 отзывов о Kingdoms and Castles получили «чрезвычайно положительный» прием.

В игре вам предстоит построить свое королевство из маленькой деревни и защитить ее как от захватчиков, так и от драконов. Вы также можете посмотреть, как команда разработчиков погрузилась в предыдущую сборку обновления инфраструктуры и промышленности ниже, чтобы получить представление об игре.

Итак, что именно это новое обновление принесет в Kingdoms and Castles дальше? Во-первых, в Steam Deck произошли некоторые изменения качества жизни, которые облегчают создание средневековой основы на ходу, но также есть множество новых функций.

Была добавлена ​​большая комната сокровищ, в которой содержится вдвое больше золота, чем в двух меньших комнатах сокровищ, а также большое хранилище продуктов, которое может сделать то же самое для хорошего производства. Есть также более крупные вариации таверн, шкафчиков, угледобывающих предприятий, карьеров и железных рудников. Единственная структура, идущая в обратном направлении, — это часовня, новая, уменьшенная вариация часовни.

Вы можете получить Kingdoms and Castles по дешевке до 29 июня, так как базовая игра продается со скидкой 40% по цене $8,99. В то время как полная версия пакета, которая поставляется с обновлением «Парки и гномы», также стоит всего 14,55 долларов.

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