Любимый старинный грандиозный цирк Америки приезжает в город! – Медиа-группа NEMOnews

Благодаря спонсорской поддержке благотворительного фонда Департамента полиции, цирка Калпеппера и Мериуэзер, любимый цирк Америки прибудет в Чилпину в воскресенье, 5 сентября, на озеро Чилпина, расположенное на межштатной автомагистрали 15.

Сейчас в своем 36-м выпуске C&M Circus известен во всем мире качественными семейными развлечениями. Этот односерийный цирк, аутентичный Big Top, появился в телесериалах National Geographic Explorer, Entertainment Tonight, A&E Special: Under the Big Top и совсем недавно, в дороге с Circus Kids, специальный выпуск Nickelodeon появился в программе Nick News.

Подъемные палатки и экскурсия:

В день цирка с 9:30 до 10:00 приходите посмотреть на большой подъемник на вершину, а затем оставайтесь на бесплатной экскурсии. Эта презентация представляет собой уникальную возможность лично для семей, школ, детских садов и местных жителей встретиться и узнать все о Цирке Калпепера и Мериуэзер. Узнайте факты о наших артистах, истории нашего шоу и различных животных в цирковой семье. В этой презентации мы также затронем такие темы, как гигиена, уход и ветеринарная помощь, которые получают все наши животные. Это особенная часть циркового дня, которую нельзя пропустить!

Цирковые представления:

Наши цирковые представления будут проходить в 14:00 и 16:30, чтобы оживить магию цирка в каждом 90-минутном представлении. В этом году в составе звездной группы артистов и исполнителей. Посмотрите, как мисс Симона и ее сольные качели качаются, чтобы отдышаться, пони гордой миссис Паулины “большие и маленькие”, группу Arlise на их диких и сумасшедших байках, обзор Логана Хименеса и Какаду, Колесо судьбы и обратно по многочисленным просьбам. Семья Перес Русские качели. Но давайте не будем забывать наши любимые спектакли Jungle Cats, Soloman, Delilah и Wendell в исполнении мистера Трея Ки, которые определенно заставят вас сидеть на краю! Все это сопровождается оригинальной музыкой, написанной талантливым Мэттом Маргуччи из Лос-Анджелеса, Калифорния. Наши исполнители обязательно удивят, порадуют и развеселят зрителей всех возрастов за пределами вашего самого смелого воображения.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу в Facebook с видео, фотографиями и комментариями прошлых спонсоров и бенефициаров. Для прямой ссылки вы можете перейти на www.cmcircus.com и щелкнуть ссылку Facebook.

Билеты на шоу стоят 15 долларов для взрослых и 8 долларов для пожилых людей / детей. Поддержите свое сообщество и сэкономьте деньги, купив билеты заранее.