Любители музыки обеспокоены приобретением Epic Games компании Bandcamp

Компания из Окленда, которая также управляет физическим магазином звукозаписей и концертным залом на Бродвее до пандемии, имеет одну из немногих в отрасли моделей распространения, удобных для артистов. Хотя вы можете транслировать треки бесплатно, сайт пытается направить слушателя к покупке музыки в цифровом или физическом виде, при этом в среднем 82% чистого дохода идет непосредственно артистам.

Таким образом, интернет музыкальной индустрии запустил коллективную возможность, когда в среду утром было объявлено, что Epic Games, компания, стоящая за Fortnite, Gears of War и Unreal, приобрела Bandcamp. О сделке объявил генеральный директор и соучредитель Bandcamp Итан Даймонд. Сообщение блога В нем было мало подробностей, но подчеркивалось общее с Epic видение создания «самой открытой и удобной для художников экосистемы в мире».

На данный момент на сайте Bandcamp нет ничего принципиально другого, и если верить компании на слово, основная миссия компании не изменится. Bandcamp Fridays, инициатива эпохи пандемии, в рамках которой сервис один раз в месяц отказывается от большей части своих сборов с артистов, будет продолжаться. Его редакционная деятельность Bandcamp Daily, один из немногих оставшихся музыкальных бастионов в Интернете, также пока в безопасности. По словам генерального директора, слияние расширит ее международный охват, улучшив такие системы, как мобильные приложения и функции обнаружения, а также поддержку сжатия винила и прямых трансляций.

Когда Epic Games обратится за комментариями, она не будет комментировать вопросы о том, как это откроет возможности для синхронизации видеоигр с исполнителями или идеи по интеграции потоковых музыкальных плееров в будущие игры.

Как и ожидалось, музыкальный критик Twitter ответил множеством прогнозов о том, к чему может привести слияние. то есть отслеживать деньги Он отметил, что китайская технологическая группа Tencent, которой принадлежит 40% Epic, также владеет примерно 10% акций Epic. Spotify. Другие отмечают, что Epic может помочь решить проблему невозможности покупать альбомы в приложении Bandcamp, а также помочь реализовать функцию списка воспроизведения, но добавление отдельного потокового проигрывателя может Подрывает продажи альбомов. Внимательные наблюдатели заметили нескольких авторов в редакции Bandcamp. деактивировать их учетную запись Среда, но Редакционный директор Bandcamp Он заверил, что сотрудники никуда не денутся.





Для многих фанатов Bandcamp Независимость и скромные размеры Она была частью апелляции, и это ставит ее под угрозу проникновения в ее царство. Слишком большой, чтобы быть ответственным Сверстники любят Spotify. Существует также опасность того, что Bandcamp поддастся некоторым ловушкам, с которыми он сталкивается. СаундклаудВключая рекламу, поиск образцов и премиальные модели подписки. Также есть риск, что каждый музыкант на платформе станет файлом. Играбельный персонаж в Fortnite. Кроме того, многие комментаторы ожидали появления Bandcamp в мире. NFTшаг, который хорошо согласовывался бы с его миссией Награда создателям.





Естественно скептически относиться к любому такому приобретению, но, несмотря на все, что говорит Twitter, детали объявления настолько скудны, что будущее компании действительно можно только гадать. Единственная верная вещь? в эту пятницу Это хороший день, чтобы зайти на сайт, чтобы поддержать любимую группу.





