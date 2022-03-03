Любители музыки обеспокоены приобретением Epic Games компании Bandcamp

Компания из Окленда, которая также управляет физическим магазином звукозаписей и концертным залом на Бродвее до пандемии, имеет одну из немногих в отрасли моделей распространения, удобных для артистов. Хотя вы можете транслировать треки бесплатно, сайт пытается направить слушателя к покупке музыки в цифровом или физическом виде, при этом в среднем 82% чистого дохода идет непосредственно артистам.
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