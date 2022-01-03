Любители танцев окажутся на седьмом небе от счастья благодаря выступлениям на площадках Ноттингема.

Государственный Русский балет Сибири скоро приедет в Ноттингем.

Во-первых, с 24 по 26 января в Королевском концертном зале Ноттингема есть возможность увидеть Русский государственный балет Сибири.

Они исполнят три классических русских балета: «Золушка», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Золушка — излюбленное в мире тряпье богатства воображения, где мечты сбываются. Это волшебное сочетание живых тонов Прокофьева, живой хореографии и красочных костюмов.

Величайший романтический балет в истории, «Лебединое озеро», воплощен в жизнь запоминающейся и незабываемой музыкой Чайковского.

От ослепительного великолепия Дворцового зала до залитого лунным светом озера, где лебеди скользят в идеальном строю, в этой увлекательной истории трагической романтики есть все.

«Щелкунчик», самый популярный балет для всей семьи, начинается с наступлением ночи в Сочельник.

Когда на улице падают снежинки, теплое сияние открытого огня отбрасывает мерцающие тени сквозь ветви елки и все подарки под ними.

Diversity представит свое последнее шоу «Connected» в Королевском концертном зале в Ноттингеме.

Когда наступает середина ночи, мы уносимся в мир сказок, где все не так, как кажется …

Для получения дополнительной информации о расписании выступлений и ценах на билеты вы можете перейти на www.trch.co.uk

Если вы хотите чего-то немного другого, вы можете увидеть это разнообразие в Королевском концертном зале Ноттингема 1 и 2 апреля.

В прошлом году исполнилось десять лет с тех пор, как разнообразие впервые охватило нацию, когда они выиграли третью серию британского конкурса талантов.

Посмотрите «Танцы со звездами» 2002 года в окрестностях.

В течение следующего десятилетия, при подавляющей поддержке своих поклонников и британской публики, они продолжали удивлять публику по всему миру своими новаторскими турами и шоу.

Чтобы перенести их в новое десятилетие разнообразия, Эшли Банджо создала новое шоу Connected, посвященное миру социальных сетей, Интернета и цифровой эпохи, в которой мы сейчас живем.

Наконец, поклонники одного из самых популярных телешоу будут рады провести тур Strictly Come Dancing The Live Tour на арене Motorpoint в Ноттингеме 9-10 февраля.

Среди тех, кто выйдет на сцену, будут новые победители программы BBC Роуз-Энн Айлинг и Джованни Алинг, а также Сара Дэвис и Алиджай Скоранич. А.Дж. Одуду и Кай Виддрингтон; Тилли Рамзи и Никита Кузьмин; Риз Стивенсон и Нэнси Шоу; и Джон Уайт и Йоханнес Радебе.

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