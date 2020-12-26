Любительская первая Лига чемпионов и обратно: странная история Барзо

Перспективный в 2006 году полузащитник получил тяжелую травму: сейчас он играет в рекламе.

Мы говорим о футболистах, это кажется мгновенным. Миллионеры, играющие в Серии А, хорошая жизнь, никаких забот, солнечная дорога и никогда не темно. Конечно, но только частично. Да ладно, мы серьезны, выходят за рамки нормы, даже у роли игрока есть тысяча особенностей. Месси и рабочий А (так сказать), он противостоит В и получает «нормальные» цифры, и ему удается встретиться в следующих категориях. Ахмед Баруссо Там было все (кроме Фли, если это нужно было выделить).

Забытое имя Да хоть имя, которое нужно запомнить. Потому что те, кто жил футболом в середине 2000-х, обязательно что-нибудь скажут. Для кого-то это был танк, для кого-то метеорит, для кого-то просто серая шкала между черным и белым, и видение того, как невезение (да, это влияет или может повлиять на миллионеров) оказало глубокое влияние на его общую жизнь, помимо музыки, связанную с горем. Отозвалось эхом в уме, а затем ему помешало осознание того, что оно каким-то образом было создано.

История Баруссо – одна из тех американских горок, если вам нравятся английские слова, которые сейчас взрываются, иначе известные как американские горки. Поскольку его путь не может быть определен иначе, он начался в 2003 году, когда ему было более 18 лет, и он возлагал большие надежды из Агры, Гана, на самую важную эпоху такого параллельного футбола. Конечно, до Кубка Африки осталось много лет, но вот уже скоро состоится первая квалификация чемпионата мира. Другая история.

Выбор цели

Долго не зная, каким будет его будущее, Буруссо приезжает в Италию для замешательства. За короткое время он был счастлив приземлиться в Манфредонии, своей первой футбольной стране в Серии D. Станьте первым черным футболистом в истории клуба и одним из самых любимых футболистов. В конце концов, его развитие стабильно, его физическая сила связана с техникой, которой нельзя пренебречь на таких уровнях, особенно если он несовершеннолетний, который начинает бомбить вратарей соперников, имея все меньше и меньше альтернативной удачи.

Двойное продвижение из D в C1 называется прохождением забытого C2. Римини Чери б. Гусеница – это совсем другое дело, можно сказать, второй лучший полет. Потому что в 2006/2007 годах «Ювентус» был катализатором, в котором доминировали Неаполь и Генуя, где «Верона» борется, а Болонья оказывается в средней таблице. Там, где группа Брюссо приветствует черно-белую мадам, он немедленно останавливается.

Эта история 1: 1 и легенда, и Буруссо скрещивает свои бутсы с тремя новыми чемпионами мира, такими как его бутсы, Дель Пьеро и Коморонези. Недавно он расстрелял вратарей низшей лиги из автомата. Мечта. Его «Римини» мог бы стать одной из лучших команд 2006 / 2007b, но этого не хватило бы для первого полета. Стыд. Для Ахмеда – половина. Половина удовольствия, половина боли. Так много боли.

Почему да, Римини выступает лучше, чем ожидалось, но после восьми матчей и двух голов он ломает ногу, что является лучшим средним показателем для полузащитника. Сезон закончился, но улыбок нет. Потому что, несмотря на боль от трещины, зов Ромы, он видит безопасное вложение, как только он вернется после травмы. Поэтому его звезда будет еще больше светиться, взрываясь, подъем от D до A слишком велик.

Также как в Лиге чемпионов, снова на поле Барзо. Он взволнованно слушает, как она играет остатки игры с Киалороси, но имеет серьезную травму костей, а полузащитник «Ромы», который может доверять чемпионам мира и международным ультразвездам, не позволит ему выйти за рамки пяти игр в общей сложности за шесть месяцев. Таким образом (Гана) сессия американских горок и достигла высшей точки.

Однако классическая история непрерывного долга началась, по крайней мере, наилучшим образом в избранном мире. Потому что Стамбул – невероятный мегаполис и கலாடசரய் Его самая важная команда. Однако даже здесь нить судьбы остается верной, которая связывает его с прошлым, вторым выбором для позиции, которая еще не оптимальна, как «Рома», плотная и неприкасаемая полузащита.

Два вышеуказанных матча в Лиге чемпионов сочетаются с голами в Лиге Европы. Тогда больше ничего. Возвращение в Италию с Сиеной А. Приводит к двум фишкам. С 2009 года Потомки. Звезда взрывается, рассыпается, а восходящая звезда пылится. В Серии Б есть магический квадрат Турина, с которым он лучше всех выступает, Ливорно, Пресиа. Спускайтесь, всегда в одной серии, Носерина и Новара.

Лет, на тот момент, тридцать. Никаких поворотов, никаких изгибов вверх. Потомки неизбежны, поскольку мир живет без Баруссо, а он продолжает улыбаться, постоянно играть, учиться, пинать и бомбить. -End Rhyme, десять лет спустя C вернулся в Lega Pro. Аль’аресо играет только один матч после попытки подписать контракт с Мессиной, не достигнув окончательной договоренности.

Стрелка карьеры была красной, а не зеленой, вверх и вниз, снова поражая его мышечными проблемами, которые никогда не сдавались. Буруссо все еще играет и развлекается, потому что поезд уже проехал, и русский горный хребет больше не поднимается. Поразите чью-то уверенность и дождитесь, пока Италия, ее деревни, без особого притворства насладятся мячом.

Шестая серия с Virtus Composando приветствует его, а затем пятая, лучшая, с Colrano, снова поднялась на шестую в сезоне 2020/2021, рифмуясь с Term Monticelli. Поезд американских горок вернулся на старт, первый билет оплачен любителем. Доказано опьянение неба. Средневековье или нет – решать Баруссо.