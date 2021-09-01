Любовь и боль спустя десятилетие после крушения «Локомотива Ярославль» – Атлетик

В ночь перед последним днем ​​своей жизни Брэд МакКремон и Игорь Королев обедали в ресторане в Ярославле, стремясь отправиться в путешествие, которое, как надеются оба, приведет их домой.

Его старые товарищи по команде, которые жили вместе, когда играли за «Феникс Койотс», нашли утешение в воссоединении с Континентальной хоккейной лигой.

Они приехали в город с населением 600 тысяч человек на Волге, в четырех часах езды к северо-востоку от Москвы, чтобы возглавить талантливую команду «Локомотив Ярославль».

Это было 6 сентября 2011 года. Королеву исполнился 41 год.

Он переписывался и общался в видеочате со своей женой Верой и двумя дочерьми, Кристиной и Анастасией, отставая от него на семь часов. Это был трудный отъезд – еще один сезон вдали от семьи, которая разговаривает каждый день.

Тренерская работа ознаменовала возвращение к тому месту, где Королев завершил свою футбольную карьеру в 2010 году. Бурный сезон вернул его на пенсию. Он присоединился к Александру Карповцеву – своему лучшему другу с шестого класса – в качестве помощника Макремона, нового тренера.

Маккремон, который долгое время работал в НХЛ, стремился к лидерству и считал, что захват «Локомотива» – лучший путь вперед.

Тренеры вышли на обед и готовились к матчу открытия команды в Минске на следующий вечер. Когда они закончили, МакКремон вернулся в двухкомнатную квартиру, которую просил у команды. Он хотел убедиться, что там достаточно места для его жены Морин, их сына Лиама, старшеклассника, и дочери Карлин, второкурсницы колледжа, когда они приедут в гости. Его костюмы аккуратно висели в шкафу, отглаженные так, как ему хотелось. Его туфли сохранили свою форму вместе с обувными деревьями.