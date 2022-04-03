Любое мирное соглашение Украины с Россией чревато политическими рисками для Зеленского

Среди самых сложных путей стоит сам Зеленский.

44-летний украинский комик превратился из политического новичка, широко подозреваемого западными лидерами и украинскими избирателями в преддверии войны, в кризисного лидера, закрепившего свое место в истории украинской нации и вдохновившего будет сопротивляться дома и за границей с личным мужеством.

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Сейчас, когда война продолжается уже шестую неделю, а мирные переговоры между украинскими и российскими переговорщиками продолжаются, Зеленский сталкивается с новым набором проблем. Он должен поддерживать боевой дух и волю к бою среди потерь на полях сражений, экономической разрухи и массовых страданий гражданского населения. Он должен сохранить уверенность западных стран в том, что Украина может одержать победу, чтобы обеспечить непрерывный приток вооружений.

Но со временем он также должен увидеть, будет ли какое-либо политическое соглашение с Москвой о прекращении войны приемлемым для украинского населения, поднявшегося после отражения российских войск во многих районах и вдохновленного его действиями и словами на сопротивление. .

«Он полагался на сильное чувство национализма, чтобы продолжать вести эту войну, но это именно те силы, которые затрудняют окончание этой войны», — сказал Кит Дарден, профессор политологии Американского университета, отметив, что неясно, как долго будет продолжаться война. Украина могла продолжать боевые действия. «Это настоящая дилемма в моей голове».

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Зеленский месяцами тщетно искал встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить бесчисленные требования Москвы. Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил в субботу, что Киев готовится к возможной встрече Зеленского и Путина в Турции.

Но для Зеленского любая сделка с Кремлем политически окрашена.

Одним из последствий может стать продление войны, если Зеленский не почувствует, что общественность поддерживает его, чтобы пойти на уступки, необходимые для ее прекращения. Другая причина может заключаться в том, что его исключительная общественная поддержка ослабевает на службе мирному соглашению.

Зеленский вместе с украинцами закладывал основу для прекращения конституционно закрепленного стремления страны к вступлению в НАТО, заявляя, что альянс не готов принять Киев. Вместо этого он сосредоточил свои усилия на обеспечении членства в ЕС. READ Россия приступила к реализации проекта многоразового космического самолета, который представила на военном форуме в 2020 году.

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«Наша земля важна, да, — сказал он, — но, в конце концов, это просто земля».

Но при этом он поклялся воевать с Россией «до последнего города».

Зеленский также предупредил украинцев, что русские, вероятно, перегруппировываются, чтобы сосредоточиться на нападении на более целенаправленный набор районов, особенно на те, где украинские силы могут испытывать наибольшие трудности, и призвал украинцев укрепиться на случай затяжного конфликта.

«Сейчас все стремятся сопротивляться — если не победить, то как можно сильнее ударить по России», — сказал Михаил Минаков, политолог по Украине из Института Кеннана. «Он находится в своего рода Уловке-22. Он пытается найти возможный способ остаться на этой должности, остаться харизматичным, но в то же время найти решение».

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Недооценен в Москве и на Западе

Сыграв президента Украины в популярном сериале, Зеленский вступил в должность в 2019 году при исключительной поддержке населения, получив 73 процента голосов, а также большинство своей партии в Верховной Раде. Он привлек широкую и разрозненную группу избирателей своим популярным внешним обращением и пообещал положить конец войне на востоке Украины.

Но к концу прошлого года, когда Россия сосредоточила свои силы и технику на границе с Украиной, рейтинг одобрения Зеленского упал примерно до 30 процентов. Столкнувшись с неуступчивостью России и политическими ограничениями Украины, ему не удалось положить конец войне. Его неопытная команда осознала сложность реализации больших изменений.

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Российское вторжение, по-видимому, указывает на то, что Кремль также не слишком ценил Зеленского, поскольку ожидал, что бывший актер сбежит из Киева, опасаясь за свою жизнь, что помешает стране сопротивляться.

Зеленский также был недооценен среди государств-партнеров Украины на Западе, и многие официальные лица считали его неопытным и несколько непредсказуемым лидером, который не смог оценить серьезность ситуации с безопасностью. В дни перед войной советники Зеленского выражали сомнения, что она вторгнется в Россию. Один из старших советников, отражая атмосферу вокруг Зеленского, настаивал на том, что русские «мошенничают» и хотят только запугать Украину. READ Ученые заявили, что самая большая долина на Марсе в Солнечной системе содержит тонущие резервуары с водяным льдом.

Российские войска ранее сосредоточились на границе и отступили. Помощник сказал, что не видит причин полагать, что на этот раз все будет по-другому, и обвинил администрацию Байдена в создании паники, говоря о вторжении. Он сказал, что главная обязанность Зеленского заключалась в том, чтобы избежать бегства банков и капитала из страны.

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Но профессиональные чиновники из Службы национальной безопасности Украины согласились с оценками американской и британской разведки о вероятном вторжении России. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что они разочаровались в своих собственных попытках убедить Зеленского и считают, что его ближайшие советники не сказали ему суровой правды о том, что вторжение кажется неизбежным.

В середине января директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс посетил Украину и встретился с Зеленским. По словам людей, знакомых с их разговором, Бернс поделился разведданными, которые убедили официальных лиц США в намерениях России. В то время разведка также указала, что в Киеве уже могут находиться российские карательные отряды, по словам официальных лиц, знакомых с информацией, которые, как и другие, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатную дипломатию и разведку.

Зеленский спросил, не угрожает ли ему и его семье личная опасность. Директор ЦРУ ясно дал понять, что президент должен серьезно относиться к своей безопасности. Украинские официальные лица заявили, что Зеленский настроен скептически. Старший советник Зеленского заявил, что информация, которой поделился Бернс, звучит ужасно, но, по его мнению, недостаточно конкретна, чтобы украинцы могли действовать. Официальные лица США поставили под сомнение эту характеристику, отметив, что к тому времени, когда Зеленский и Бернс встретились, администрация Байдена уже рассекретила разведданные, в том числе спутниковые снимки, на которых видно, как российские войска движутся в атакующих порядках.

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Зеленский не требовал от соотечественников эвакуации или санкционирования всеобщей мобилизации. Кафе и магазины столицы оставались открытыми до последней минуты. Бывший представитель западной разведки в Киеве сказал тогда, что он удивлен тем, что правительство не проводит частых тестов сирен, воздушных ударов и общих учений. READ Россия обвиняет аварию на космической станции в провале программ

В течение большей части января, пока Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО одно за другим предупреждали украинцев об усилении позиций на их границе, киевский политический мир сосредоточился на обвинениях в измене предшественника Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко.

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«Я был приятно удивлен, — сказал Минаков. «Я сам вижу страсть этой харизмы. Я уважаю его за то, что он делает — это необыкновенное чувство. У нас в Украине обычно не уважают политиков».

Даже после того, как Зеленский проявил мужество, многие во всем мире все еще ожидали, что он будет убит российскими оккупантами в Киеве или будет вынужден покинуть столицу в течение нескольких дней. Но украинская армия чувствует себя намного лучше, чем многие ожидали. Тем временем русские ошиблись в своих предположениях и логистике, остановив продвижение к столице.

С перспективой в конечном итоге встретиться с Путиным лично для мирных переговоров, Зеленский вооружен богатой политической поддержкой, а также успехами на поле боя. Ему предстоит испытание: сможет ли он использовать политический капитал для достижения прочного мира, приемлемого для большинства украинцев.

Неясно, настал ли момент, поскольку кажется, что российские силы по-прежнему полны решимости захватить больше территории на востоке, а Украина все еще не готова отказаться ни от одной территории, на которую Россия претендовала с 24 февраля.

Сергей Лещенко, бывший депутат Верховной Рады, который сейчас работает советником главы администрации Зеленского, сказал, что, несмотря на желание продолжать сопротивление, в блокаде может быть меньше украинцев, которые хотят и нуждаются в сделке, чтобы остановить боевые действия. .

«Люди, живущие под обстрелами в Мариуполе, Харькове и Чернигове, имеют меньше доступа к социальным сетям, чем люди в безопасном месте», — сказал Лещенко, прежде чем коснуться дилеммы, стоящей перед Зеленским.