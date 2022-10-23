Когда в субботу московские дипломаты собрали товарищей у местного военного мемориала, как никогда раньше, норвежских официальных лиц там не было.

Однако мнения присутствующих разделились.

Когда он произнес речь о том, как народ объединился против фашизма во время Второй мировой войны, жители Киркенеса тихонько обратились к консулу Кёнигину.

Другая половина, в том числе чиновники из приграничного российского города Никкал, противостояли посольству.

Разделенная аудитория: «У нас общая история», — сказал генеральный консул Николай Коныкин, когда половина толпы набросилась на него. Фото: Томас Нильссон

«Народ Советского Союза вместе с норвежскими партизанами освободил Восточную Финмарку и начал освобождение Северной Норвегии», — говорится в сообщении посольства.

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Однако его гирлянды состояли только из цветов российского флага, триколора.

Незадолго до начала церемонии на землю выпал первый снег и дул холодный ветер с Баренцева моря.

«В таких ситуациях при любой погоде нужны мужество, мужество и воля. Это то, что нужно и сегодня», — сказал Кенигин.

18 октября 1944 года войска Красной Армии атаковали немецко-фашистскую границу у норвежской границы. Говорят, что первым офицером, пересекшим границу, был украинец. Через несколько дней, 25 числа, Киркенес был освобожден. С тех пор дата отмечается ежегодно.

Сергею Лаврову, скандальному министру иностранных дел России, исполняется 75 лет в 2019 году. Возложили венок к памятнику. Лавров встал на сторону министра иностранных дел Норвегии. Как и в 2014 году на аналогичной юбилейной церемонии в Киркенесском мемориале.

В этом году в центре внимания была продолжающаяся война в Европе. Его отверг не российский посол, а толпа местных норвежцев, русских и украинцев.

Перед прибытием российских послов они возложили венки к памятнику солдату. «Нашим украинским героям 1944 и 2022 годов», — гласила записка, окруженная синими и желтыми цветами.

«Нашим украинским героям 1944 и 2022 годов». Фото: Томас Нильссон

«Российские дипломаты должны держаться подальше от этого памятника, пока они не прекратят кровопролитную войну с Украиной», — сказал Харальд Сунде, краевед, опубликовавший несколько книг о героических усилиях норвежских партизан, оккупировавших северное побережье Норвегии.

Антон Калинин из России, который живет в Киркенесе уже более 20 лет, недавно покрасил свою машину в желтый и синий цвета. Когда к памятнику прибыла российская дипломатическая делегация, он заиграл известную украинскую песню. Не твоя война Святослав Вакарчук из автомобильных динамиков.

«В центре Европы идет война, и Россия — агрессор», — сказал Калинин.

Заметный антиавтомобильный шаг Антона Калина приветствовали не все жители норвежского пограничного города, который на протяжении последних трех десятилетий поддерживает тесные связи со своими российскими соседями. Несколько недель назад ночью на выходных неизвестные разбили оба боковых зеркала заднего вида.

Антон Калинин нарисовал на своей машине украинского цвета надпись «Стоп войне — Стоп Путин». Фото: Томас Нильссон

Положив свой трехцветный венок рядом с украинским флагом и цветами, генеральный консул Николай Коныкин посмотрел на местных жителей, которые его проигнорировали.

Позже дипломат сказал Parents Observer: «Люди вольны делать то, что хотят».

Свободны ли люди в России делать что хотят?

«Конечно, могут».

Итак, пройдет ли акция протеста с украинскими флагами и людьми, отворачивающимися от официального текста, в Мурманске или Нихиле?

«Мне трудно сказать, потому что я никогда не был на подобном мероприятии в Никеле».

Но как вы думаете, могут ли там люди так протестовать?

«Да, почему бы и нет.»