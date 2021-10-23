Люди в масках штурмуют в Москве показ фильма о сталинском голоде | Россия

Группа людей в масках ворвалась в офис известной правозащитной организации в Москве в четверг, чтобы сорвать показ совместного британского фильма мистера Джонса о Голодоморе, сталинском голоде, который унес жизни миллионов крестьян в Советской Украине в 1930-е годы. .

В фильме 2019 года с участием британского актера Джеймса Нортона, снятого польским режиссером Аниской Холландом в главной роли, изображена реальная история Гарета Джонса, валлийца, которого считают первым журналистом, который задокументировал голод после его повторения. Визиты в Советский Союз.

В кадрах размещены онлайн В четверг вечером около 30 человек были замечены входящими в офис «Мемориала», старейшей российской неправительственной организации, документирующей репрессии советской эпохи. Слышно, как мужчины скандируют «позор» и приказывают зрителям уйти, потому что «шоу окончено».

Ирина Щербакова, юрист «Мемориала», заявила властям после звонка в полицию в наручниках Входные двери офиса «Мемориала» были заперты, а ее сотрудники и посетители были заперты внутри на несколько часов.

«Это было странно, полиция начала допрашивать нас, а не тех, кто на самом деле сорвал фильм. Это похоже на спланированное нападение на нас, чтобы напугать нас, с одобрения властей».

Националистические активисты часто срывают либеральные, феминистские и гей-мероприятия, а критики Кремля говорят, что активисты могут действовать свободно с молчаливого одобрения властей. «Это не первое и не последнее нападение на нас», – сказала Щербакова.

«Мемориал», который также сообщает о текущих нарушениях прав человека в России, в последние годы оказался под растущим давлением со стороны властей. В 2015 году это была одна из первых компаний. организации Быть обозначенным в качестве «иностранного агента» в соответствии с законом 2012 года, который требует, чтобы группы, считающиеся имеющими международное финансирование, каждые три месяца предоставляли расширенную документацию с описанием своих финансов.

Предложение г-на Джонса поступило в то время, когда все большее число россиян рассматривают Сталина в положительном свете. По данным опроса, проведенного независимым Левада-центром в мае, 56% респондентов согласовано С заявлением о том, что советский диктатор был «великим лидером» – вдвое больше, чем в 2016 году.

Ученые считают, что от 4 до 7 миллионов человек погибли во время голода, который частично был вызван массовыми собраниями, организованными Советским Союзом. Украина назвала Голодомор геноцидом, утверждение, которое Кремль отвергает, и объяснения причин голода вызвали трения между двумя странами.