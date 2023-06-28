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Люди получили Pixel Fold вчера, и они уже разорены

28 июня, 2023
Artem Sokolov

Google Pixel Fold был официально выпущен только вчера, и, к сожалению, мы наблюдаем одни из первых крупных потерь Hot Foldable Summer. Начали поступать сообщения о сломанных и поврежденных экранах, начиная от «Ну, это может быть не круто» до «Боже мой, о, человечество».

Во-первых, там Очень неприятный инцидент Это Рон Амадео Арс Техника Опыт: смерть OLED однозначно. Он сообщил, что немного мусора, вероятно, попало в небольшой «желоб» внутреннего экрана между защитной пленкой и рамкой и было вдавлено в панель закрывающимися половинками телефона. Малик Фолд на Reddit Он также сообщает о нескольких небольших царапинах в той же области экрана — они не заметили выхода экрана, но, учитывая то, что случилось с Роном, это очень беспокоит. Другой владелец сообщил о плохом шелушении защитной пленки вместе с тем, что кажется царапиной. Я также вижу слабую царапину на внутренней защитной пленке моего обзорного блока всего через неделю использования, что также не внушает доверия.

Также на р/GooglePixel, Пользовательские отчеты Через два часа на внутреннем дисплее Fold появилась ярко-розовая полоса. основные оши. Это, безусловно, похоже на тип повреждения, который покрывает гарантия, и Google предлагает варианты ремонта электронной почты для Fold. Компания не сразу ответила на нашу просьбу прокомментировать ситуацию, но мы знаем, что они планируют предоставить вам возможность разобраться с этим. Ремонт экрана своими руками с набором от iFixit Если ты смелая душа.

Владельцы Pixel Fold не одиноки в своей борьбе. Несмотря на огромные улучшения в долговечности за эти годы, владельцы Galaxy Z Fold (и Z Flip) По-прежнему сообщают о проблемах С защитными пленками, которые не приклеиваются, экраны треснут в месте сгиба, а петли плохо работают. Быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, по-прежнему является реальностью для владельцев складных устройств, поэтому очень важно сделать резервную копию вашего устройства, быть особенно осторожным при использовании его в пыльных условиях и, если возможно, приобрести план расширенной гарантии у производителя. Тем временем жаркая летняя вечеринка продолжается, может быть, не на пляже.

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