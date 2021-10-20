Люди предупредили о том, что японский вулкан извергает шлейфы пепла

ТОКИО (Рейтер). В среду в Японии произошло извержение вулкана, поднявшего в небо несколько миль, что побудило чиновников предупредить об опасности лавовых потоков и камнепадов, но немедленных сообщений о жертвах или повреждениях не поступало.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что гора Асо, туристическое направление на главном южном острове Кюсю, выбросила шлейфы пепла на высоту 3,5 километра (2,2 мили), когда изверглась около 11:43 утра (0243 по Гринвичу).

Он повысил уровень опасности вулкана до 3 по пятибалльной шкале, сказал людям не приближаться и предупредил об опасности больших валунов и потоков лавы в радиусе около 1 километра (0,6 мили) вокруг кратера Накадаки. .

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство проверяет статус нескольких альпинистов на горе в то время, но добавил, что сообщений о травмах не поступало.

Телевизионные сети транслируют изображения надвигающегося темного облака пепла над вулканом, которое быстро затмевает большие участки горы.

Метеорологическое агентство добавило, что пепел, падающий с горы высотой 1592 метра в префектуре Кумамото, как ожидается, затопит близлежащие города до позднего вечера.

В 2019 году на горе Асо произошло небольшое извержение, а в сентябре 2014 года в результате крупнейшей вулканической катастрофы в Японии за почти 90 лет погибли 63 человека на горе Онтаке.

Об этом сообщает Джу Мин Пак. Редакция Кларенса Фернандеса

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