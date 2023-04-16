Люди рассказывают, почему они снимают жилье, а не покупают

8.

«Я бы арендовал, чтобы купить из-за общей стоимости. Во-первых, у вас есть проценты от десятков до сотен тысяч долларов — это все, что вы платите в первые несколько лет, а это означает, что вы долгое время будете с ног на голову. После что некоторые люди, похоже, забывают, что нужно откладывать хотя бы 2% на содержание фонда, потому что что-то должно произойти Я не нашел лазейку, когда придет время (О, и они будут так стараться чтобы найти его). После этого вам всегда придется платить налог на недвижимость. И, конечно же, ипотека, требующая 30-летнего обязательства, что составляет половину вашей взрослой жизни (конечно, вы можете перепродать ее, но ваша фактическая заработок после вычета всех денег, которые вы потратили на его содержание, будет меньше, чем вы думаете.) Между тем, то, во что вы вложили столько денег, медленно гниет».

«Сейчас я экономлю тысячи в год, сдавая квартиру самостоятельно (даже с учетом экономии на налогах на покупку здесь дома), не говоря уже о деньгах, которые мне не нужно откладывать на все остальное. Вы можете заработать 2%». + каждый год, вкладывая деньги в индексный фонд», 3-4% ежегодно, помещая деньги на высокодоходный сберегательный счет, и 3-6% компании соответствуют 401 тыс. Одна сторона определенно выглядит лучше, чем другая мне.»

-неизвестный