Люди спасают свои жизни из южного украинского города Гершон

Пожарные тушат пожар в торговом центре после ракетного обстрела в Харьковской и Салтовской области Украины 26 апреля.

Украинские вооруженные силы признали потерю нескольких городов и сел в восточном регионе, поскольку Россия активизировала свое наземное наступление.

Представитель украинских военных заявил в среду, что ожесточенные бои идут на трех фронтах, поскольку российские силы усиливаются и восстанавливаются с баз на территории России.

Несмотря на потерю территории, украинские официальные лица заявили, что только в Донецкой и Луганской областях было отражено девять вражеских атак, уничтожена российская техника, в том числе девять танков и 11 артиллерийских установок.

Украинские войска в основном ведут боевые действия по трем направлениям, чтобы не дать российским войскам захватить все Донецкую и Луганскую области, которые были объявлены целями Кремля.

С севера, Российские силы атакуют в направлении Паркинова, города к югу от Изюма, и захватили село Заводы, которое ведет бой уже несколько дней, сообщили украинские военные.

Украинцы признали, что русские захватили окраину населенного пункта Велика Комишувака в том же районе.

С Востока, Российские войска взяли под контроль город Заречное и начали наступление на близлежащий Ямполь.

Представитель сказал, что российские наступательные операции также были сосредоточены на районах Шевроле Донецк, Бопасная и Краков. Российские войска также взяли под контроль поселок Новодошковский и продвигаются на запад.

На юге, Российские силы пытаются закрепить сухопутный мост через Крым и занять украинское побережье.

Он сообщил, что южное командование Вооруженных сил Украины реорганизовывает российские подразделения для выполнения задач воздушной разведки и продвигается на север в сторону города Кривой Рог и в район Сапоризии.

Он также обвинил русских в дальнейшей «фильтрации» мирных жителей в двух районах, когда они оккупировали район Керсона.

Включает сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры в городе Зеленодольске и сильном пожаре в Днепропетровске.

«Вооруженные силы Украины проявляют мужество и проводят успешные операции», — заявил глава военной администрации города Кривой Рог.

Он сказал, что русские заключенные были арестованы.